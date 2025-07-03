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Узнайте точное время восхода и заката солнца 4 июля 2025 года в Украине по городам. Подробные данные помогут вам спланировать день.
Узнайте точное время восхода и заката солнца 4 июля 2025 года в Украине по городам. Подробные данные помогут вам спланировать день.
Общество
Время чтения 1 мин.

Во сколько восход и заход солнца 4 июля 2025 в Украине: точное время рассвета и заката по городам

4 июля 2025 года, как и каждый летний день, для жителей Украины будет важным моментом — день обещает быть ярким и солнечным. Важно знать, когда именно солнце встанет и зайдет, чтобы запланировать день, будь то отдых на природе или важные дела в городе. Это знание поможет точно рассчитать время для любых мероприятий на свежем воздухе или для захватывающих моментов наблюдения за природой. В данной статье DNEWS мы предоставим точные данные о времени восхода и заката солнца в разных городах Украины, что позволит вам спланировать свой день с максимальной точностью.

Время восхода солнца в Украине 4 июля 2025 года

На 4 июля 2025 года время восхода солнца в Украине варьируется в зависимости от региона. Важно помнить, что в каждой области солнце встает в разное время, что влияет на планирование дневных дел.

В столице Украины, Киеве, солнце встанет в 04:54. Это достаточно раннее время для начала дня, особенно в летние месяцы, когда дни длинные. В других крупных городах, например, в Одессе, восход будет немного позже — в 05:00. В Харькове восход солнца можно ожидать в 04:58, а во Львове — в 05:02.

Что влияет на время восхода солнца

Время восхода зависит от множества факторов, включая географическое положение города, время года и атмосферные условия. Чем дальше на восток или север, тем раньше начинает светать, что и влияет на время подъема солнца. Летнее время также играет роль, ведь в этот период день длится намного дольше, чем в зимний.

Интересно, что в разных точках страны солнечные лучи могут достигать поверхности земли с разной скоростью, и даже несколько минут разницы в восходе могут иметь значение для вашего времени в пути или для организации мероприятий на открытом воздухе.

Время заката солнца в Украине 4 июля 2025 года

Закат солнца также имеет свои особенности и зависит от того, в какой части Украины вы находитесь. В Киеве солнце зайдет в 20:58, что подарит жителям столицы долгий летний день. В Одессе закат будет немного позднее — в 21:05, что объясняется расположением города на побережье Черного моря.

В Харькове солнце уйдет за горизонт в 20:56, а во Львове — в 21:02. Эти данные важны для людей, планирующих вечерние мероприятия, ужины на открытом воздухе или для наблюдения за закатом.

Как время заката зависит от географического положения

Географическое расположение влияет на продолжительность дня и ночи. Чем дальше на запад или юг, тем позже происходит закат. В летний период солнце садится позже, и это можно наблюдать в большей части Украины, где жители наслаждаются продолжительным светлым временем суток.

Интересно, что время заката также варьируется в зависимости от широты. В южных областях Украины закат солнца будет происходить позже, чем в северных. Это также учитывается в расчетах солнечных циклов.

Важность знания точного времени восхода и заката солнца

Знание точного времени восхода и заката солнца полезно не только для тех, кто планирует мероприятия на открытом воздухе. Это также важно для астрономов, любителей природы и всех, кто наблюдает за движением небесных тел.

Для садоводов и дачников время восхода солнца может быть важно для тех, кто хочет начать свой день с первых лучей солнца для эффективной работы на участке. Это особенно важно в летний период, когда солнечное тепло помогает растениям расти.

Время восхода и заката солнца в городах Украины

ГородВосход солнцаЗакат солнца
Киев04:5420:58
Одесса05:0021:05
Харьков04:5820:56
Львов05:0221:02
Днепр04:5720:57
Запорожье04:5520:58
Чернигов04:5220:54
Сумы04:5620:59
Полтава04:5620:58
Черкассы04:5420:57
Луцк05:0021:01
Ивано-Франковск05:0321:04
Тернополь05:0221:03
Хмельницкий05:0121:00
Николаев04:5921:03
Житомир04:5320:55
Кривой Рог04:5820:57
Ровно05:0121:02
Мелитополь04:5620:59
Кременчуг04:5720:58
Одесса05:0021:05
Мариуполь04:5821:00
Луганск04:5520:58

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