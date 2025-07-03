4 июля 2025 года, как и каждый летний день, для жителей Украины будет важным моментом — день обещает быть ярким и солнечным. Важно знать, когда именно солнце встанет и зайдет, чтобы запланировать день, будь то отдых на природе или важные дела в городе. Это знание поможет точно рассчитать время для любых мероприятий на свежем воздухе или для захватывающих моментов наблюдения за природой. В данной статье DNEWS мы предоставим точные данные о времени восхода и заката солнца в разных городах Украины, что позволит вам спланировать свой день с максимальной точностью.
Время восхода солнца в Украине 4 июля 2025 года
На 4 июля 2025 года время восхода солнца в Украине варьируется в зависимости от региона. Важно помнить, что в каждой области солнце встает в разное время, что влияет на планирование дневных дел.
В столице Украины, Киеве, солнце встанет в 04:54. Это достаточно раннее время для начала дня, особенно в летние месяцы, когда дни длинные. В других крупных городах, например, в Одессе, восход будет немного позже — в 05:00. В Харькове восход солнца можно ожидать в 04:58, а во Львове — в 05:02.
Что влияет на время восхода солнца
Время восхода зависит от множества факторов, включая географическое положение города, время года и атмосферные условия. Чем дальше на восток или север, тем раньше начинает светать, что и влияет на время подъема солнца. Летнее время также играет роль, ведь в этот период день длится намного дольше, чем в зимний.
Интересно, что в разных точках страны солнечные лучи могут достигать поверхности земли с разной скоростью, и даже несколько минут разницы в восходе могут иметь значение для вашего времени в пути или для организации мероприятий на открытом воздухе.
Время заката солнца в Украине 4 июля 2025 года
Закат солнца также имеет свои особенности и зависит от того, в какой части Украины вы находитесь. В Киеве солнце зайдет в 20:58, что подарит жителям столицы долгий летний день. В Одессе закат будет немного позднее — в 21:05, что объясняется расположением города на побережье Черного моря.
В Харькове солнце уйдет за горизонт в 20:56, а во Львове — в 21:02. Эти данные важны для людей, планирующих вечерние мероприятия, ужины на открытом воздухе или для наблюдения за закатом.
Как время заката зависит от географического положения
Географическое расположение влияет на продолжительность дня и ночи. Чем дальше на запад или юг, тем позже происходит закат. В летний период солнце садится позже, и это можно наблюдать в большей части Украины, где жители наслаждаются продолжительным светлым временем суток.
Интересно, что время заката также варьируется в зависимости от широты. В южных областях Украины закат солнца будет происходить позже, чем в северных. Это также учитывается в расчетах солнечных циклов.
Важность знания точного времени восхода и заката солнца
Знание точного времени восхода и заката солнца полезно не только для тех, кто планирует мероприятия на открытом воздухе. Это также важно для астрономов, любителей природы и всех, кто наблюдает за движением небесных тел.
Для садоводов и дачников время восхода солнца может быть важно для тех, кто хочет начать свой день с первых лучей солнца для эффективной работы на участке. Это особенно важно в летний период, когда солнечное тепло помогает растениям расти.
Время восхода и заката солнца в городах Украины
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Киев
|04:54
|20:58
|Одесса
|05:00
|21:05
|Харьков
|04:58
|20:56
|Львов
|05:02
|21:02
|Днепр
|04:57
|20:57
|Запорожье
|04:55
|20:58
|Чернигов
|04:52
|20:54
|Сумы
|04:56
|20:59
|Полтава
|04:56
|20:58
|Черкассы
|04:54
|20:57
|Луцк
|05:00
|21:01
|Ивано-Франковск
|05:03
|21:04
|Тернополь
|05:02
|21:03
|Хмельницкий
|05:01
|21:00
|Николаев
|04:59
|21:03
|Житомир
|04:53
|20:55
|Кривой Рог
|04:58
|20:57
|Ровно
|05:01
|21:02
|Мелитополь
|04:56
|20:59
|Кременчуг
|04:57
|20:58
|Одесса
|05:00
|21:05
|Мариуполь
|04:58
|21:00
|Луганск
|04:55
|20:58
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