4 июля 2025 года, как и каждый летний день, для жителей Украины будет важным моментом — день обещает быть ярким и солнечным. Важно знать, когда именно солнце встанет и зайдет, чтобы запланировать день, будь то отдых на природе или важные дела в городе. Это знание поможет точно рассчитать время для любых мероприятий на свежем воздухе или для захватывающих моментов наблюдения за природой. В данной статье DNEWS мы предоставим точные данные о времени восхода и заката солнца в разных городах Украины, что позволит вам спланировать свой день с максимальной точностью.

Время восхода солнца в Украине 4 июля 2025 года

На 4 июля 2025 года время восхода солнца в Украине варьируется в зависимости от региона. Важно помнить, что в каждой области солнце встает в разное время, что влияет на планирование дневных дел.

В столице Украины, Киеве, солнце встанет в 04:54. Это достаточно раннее время для начала дня, особенно в летние месяцы, когда дни длинные. В других крупных городах, например, в Одессе, восход будет немного позже — в 05:00. В Харькове восход солнца можно ожидать в 04:58, а во Львове — в 05:02.

Что влияет на время восхода солнца

Время восхода зависит от множества факторов, включая географическое положение города, время года и атмосферные условия. Чем дальше на восток или север, тем раньше начинает светать, что и влияет на время подъема солнца. Летнее время также играет роль, ведь в этот период день длится намного дольше, чем в зимний.

Интересно, что в разных точках страны солнечные лучи могут достигать поверхности земли с разной скоростью, и даже несколько минут разницы в восходе могут иметь значение для вашего времени в пути или для организации мероприятий на открытом воздухе.

Время заката солнца в Украине 4 июля 2025 года

Закат солнца также имеет свои особенности и зависит от того, в какой части Украины вы находитесь. В Киеве солнце зайдет в 20:58, что подарит жителям столицы долгий летний день. В Одессе закат будет немного позднее — в 21:05, что объясняется расположением города на побережье Черного моря.

В Харькове солнце уйдет за горизонт в 20:56, а во Львове — в 21:02. Эти данные важны для людей, планирующих вечерние мероприятия, ужины на открытом воздухе или для наблюдения за закатом.

Как время заката зависит от географического положения

Географическое расположение влияет на продолжительность дня и ночи. Чем дальше на запад или юг, тем позже происходит закат. В летний период солнце садится позже, и это можно наблюдать в большей части Украины, где жители наслаждаются продолжительным светлым временем суток.

Интересно, что время заката также варьируется в зависимости от широты. В южных областях Украины закат солнца будет происходить позже, чем в северных. Это также учитывается в расчетах солнечных циклов.

Важность знания точного времени восхода и заката солнца

Знание точного времени восхода и заката солнца полезно не только для тех, кто планирует мероприятия на открытом воздухе. Это также важно для астрономов, любителей природы и всех, кто наблюдает за движением небесных тел.

Для садоводов и дачников время восхода солнца может быть важно для тех, кто хочет начать свой день с первых лучей солнца для эффективной работы на участке. Это особенно важно в летний период, когда солнечное тепло помогает растениям расти.

Время восхода и заката солнца в городах Украины

Город Восход солнца Закат солнца Киев 04:54 20:58 Одесса 05:00 21:05 Харьков 04:58 20:56 Львов 05:02 21:02 Днепр 04:57 20:57 Запорожье 04:55 20:58 Чернигов 04:52 20:54 Сумы 04:56 20:59 Полтава 04:56 20:58 Черкассы 04:54 20:57 Луцк 05:00 21:01 Ивано-Франковск 05:03 21:04 Тернополь 05:02 21:03 Хмельницкий 05:01 21:00 Николаев 04:59 21:03 Житомир 04:53 20:55 Кривой Рог 04:58 20:57 Ровно 05:01 21:02 Мелитополь 04:56 20:59 Кременчуг 04:57 20:58 Одесса 05:00 21:05 Мариуполь 04:58 21:00 Луганск 04:55 20:58

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