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Точное время восхода и захода солнца в Украине 7 июля 2025 года. Узнайте, когда день начнется и закончится в разных городах страны.
Точное время восхода и захода солнца в Украине 7 июля 2025 года. Узнайте, когда день начнется и закончится в разных городах страны.
Общество
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Во сколько восход и заход солнца 7 июля 2025 года в Украине

7 июля 2025 года — это день, когда многие хотят насладиться природой, погулять на улице и узнать, сколько времени длится световой день. Важно знать точные времена восхода и захода солнца, чтобы максимально эффективно планировать день и использовать светлое время суток. В этой статье от DNEWS мы раскроем все детали о восходе и заходе солнца на 7 июля 2025 года для разных регионов Украины, а также расскажем о некоторых особенностях этого дня, которые могут быть интересны.

Содержание

Важность точного времени восхода и захода солнца

Знание точного времени восхода и захода солнца помогает людям правильно планировать день, особенно если это касается деятельности на открытом воздухе, путешествий или сельскохозяйственных работ. Важно понимать, когда солнце взойдет и когда оно зайдет, чтобы управлять своим временем, а также учитывать географические особенности.

В Украине 7 июля 2025 года световой день будет довольно продолжительным. Этот день предоставит прекрасные возможности для активного отдыха и наслаждения природой, особенно в тех местах, где ночь наступает поздно, а утро начинается рано.

Время восхода и захода солнца в разных городах Украины

На 7 июля 2025 года время восхода и захода солнца будет немного отличаться в зависимости от местоположения. Для того чтобы правильно спланировать день, важно понимать, какие именно параметры актуальны для вашего города.

Восход и заход солнца в Киеве

В Киеве на 7 июля 2025 года восход солнца будет в 04:52, а заход в 20:59. Таким образом, в столице Украины день будет длиться 16 часов 7 минут. Это прекрасная возможность для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе и наслаждаться продолжительным светлым временем суток.

Время восхода и захода солнца в Харькове

В Харькове восход солнца 7 июля 2025 года состоится в 04:54, а заход в 21:02. Это даст горожанам 16 часов 8 минут дневного света. Также стоит отметить, что температура воздуха в этот день будет достаточно комфортной для прогулок и активного отдыха.

Время восхода и захода солнца в Одессе

В Одессе, находящейся у Черного моря, восход солнца будет в 05:05, а заход в 21:12. Время дня в этом городе составит 16 часов 7 минут. Одесса — идеальное место для того, чтобы насладиться закатом над морем и провести день в приятных летних условиях.

Время восхода и захода солнца в Львове

Во Львове, расположенном на западе страны, восход солнца на 7 июля 2025 года будет в 04:52, а заход — в 20:59. Длительность дня составит 16 часов 7 минут. Львов — город с богатой историей, который идеально подходит для прогулок на свежем воздухе в солнечные летние дни.

Время восхода и захода солнца в Днепре

В Днепре восход солнца будет в 04:53, а заход в 21:00. Световой день в этом городе также составит 16 часов 7 минут. Для жителей города это отличная возможность для активного времяпрепровождения и наслаждения летним солнцем.

Время восхода и захода солнца в Черкассах

В Черкассах восход солнца на 7 июля 2025 года будет в 04:54, а заход — в 21:01. Световой день составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Полтаве

В Полтаве восход солнца будет в 04:53, а заход в 20:59. Длительность дня составит 16 часов 6 минут.

Время восхода и захода солнца в Запорожье

В Запорожье восход солнца состоится в 04:55, а заход в 21:03. Время дня составит 16 часов 8 минут.

Время восхода и захода солнца в Виннице

В Виннице восход солнца будет в 04:52, а заход в 20:59. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Хмельницком

В Хмельницком восход солнца будет в 04:53, а заход в 21:00. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Житомире

В Житомире восход солнца состоится в 04:51, а заход в 20:58. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Тернополе

В Тернополе восход солнца будет в 04:52, а заход в 20:59. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Черновцах

В Черновцах восход солнца будет в 04:53, а заход в 21:00. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Миколаєві

В Миколаєві восход солнца будет в 05:06, а заход в 21:13. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Кривом Роге

В Кривом Роге восход солнца будет в 04:53, а заход в 21:00. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Сумах

В Сумах восход солнца состоится в 04:54, а заход в 21:01. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске восход солнца будет в 04:51, а заход в 20:58. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Луцке

В Луцке восход солнца будет в 04:52, а заход в 20:59. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Ровно

В Ровно восход солнца будет в 04:52, а заход в 20:59. Световой день составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Кременчуге

В Кременчуге восход солнца будет в 04:53, а заход в 21:00. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Мариуполе

В Мариуполе восход солнца состоится в 05:05, а заход в 21:12. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Астрономические особенности 7 июля 2025 года

Кроме времени восхода и захода солнца, стоит также учитывать другие астрономические аспекты этого дня. Например, 7 июля 2025 года будет наблюдаться умеренный солнечный цикл, что означает, что солнечная активность не будет слишком высока, и не стоит ожидать мощных солнечных вспышек.

Также стоит отметить, что в это время года ночное небо еще не будет полностью темным, и на горизонте будут видны остаточные сумерки. Это даст возможность наслаждаться долгими летними вечерами и наблюдать звезды, если позволит погода.

Полезные советы для использования светового дня

Чтобы максимально использовать долгий световой день 7 июля 2025 года, важно заранее планировать активность. Вот несколько идей:

  • Прогулки на свежем воздухе. Это идеальный день для того, чтобы насладиться природой, прогуляться по паркам или провести время на даче.
  • Занятия спортом. Используйте светлый день для утренних или вечерних пробежек, велосипедных прогулок или других активных занятий на свежем воздухе.
  • Туризм и путешествия. С учетом длительности светового дня, вы сможете исследовать новые города и области, наслаждаясь длинными часами дневного света.
  • Фотографирование. Долгие светлые дни — отличное время для любителей фотографии, так как в этот период можно сделать много красивых снимков.

Важность солнечного времени для сельского хозяйства

Для аграриев точное время восхода и захода солнца играет немалую роль. Эти данные помогают определять оптимальные часы для посевных работ, ухода за растениями и сбора урожая. В сельском хозяйстве также важно учитывать продолжительность светового дня, так как она напрямую влияет на фотосинтез и рост растений.

7 июля 2025 года в Украине будет долгий световой день, что является отличной возможностью для активного отдыха, путешествий и сельскохозяйственных работ. Знание точного времени восхода и захода солнца поможет вам правильно спланировать день и максимально использовать природные условия.

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