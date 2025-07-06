7 июля 2025 года — это день, когда многие хотят насладиться природой, погулять на улице и узнать, сколько времени длится световой день. Важно знать точные времена восхода и захода солнца, чтобы максимально эффективно планировать день и использовать светлое время суток. В этой статье от DNEWS мы раскроем все детали о восходе и заходе солнца на 7 июля 2025 года для разных регионов Украины, а также расскажем о некоторых особенностях этого дня, которые могут быть интересны.

Важность точного времени восхода и захода солнца

Знание точного времени восхода и захода солнца помогает людям правильно планировать день, особенно если это касается деятельности на открытом воздухе, путешествий или сельскохозяйственных работ. Важно понимать, когда солнце взойдет и когда оно зайдет, чтобы управлять своим временем, а также учитывать географические особенности.

В Украине 7 июля 2025 года световой день будет довольно продолжительным. Этот день предоставит прекрасные возможности для активного отдыха и наслаждения природой, особенно в тех местах, где ночь наступает поздно, а утро начинается рано.

Время восхода и захода солнца в разных городах Украины

На 7 июля 2025 года время восхода и захода солнца будет немного отличаться в зависимости от местоположения. Для того чтобы правильно спланировать день, важно понимать, какие именно параметры актуальны для вашего города.

Восход и заход солнца в Киеве

В Киеве на 7 июля 2025 года восход солнца будет в 04:52, а заход в 20:59. Таким образом, в столице Украины день будет длиться 16 часов 7 минут. Это прекрасная возможность для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе и наслаждаться продолжительным светлым временем суток.

Время восхода и захода солнца в Харькове

В Харькове восход солнца 7 июля 2025 года состоится в 04:54, а заход в 21:02. Это даст горожанам 16 часов 8 минут дневного света. Также стоит отметить, что температура воздуха в этот день будет достаточно комфортной для прогулок и активного отдыха.

Время восхода и захода солнца в Одессе

В Одессе, находящейся у Черного моря, восход солнца будет в 05:05, а заход в 21:12. Время дня в этом городе составит 16 часов 7 минут. Одесса — идеальное место для того, чтобы насладиться закатом над морем и провести день в приятных летних условиях.

Время восхода и захода солнца в Львове

Во Львове, расположенном на западе страны, восход солнца на 7 июля 2025 года будет в 04:52, а заход — в 20:59. Длительность дня составит 16 часов 7 минут. Львов — город с богатой историей, который идеально подходит для прогулок на свежем воздухе в солнечные летние дни.

Время восхода и захода солнца в Днепре

В Днепре восход солнца будет в 04:53, а заход в 21:00. Световой день в этом городе также составит 16 часов 7 минут. Для жителей города это отличная возможность для активного времяпрепровождения и наслаждения летним солнцем.

Время восхода и захода солнца в Черкассах

В Черкассах восход солнца на 7 июля 2025 года будет в 04:54, а заход — в 21:01. Световой день составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Полтаве

В Полтаве восход солнца будет в 04:53, а заход в 20:59. Длительность дня составит 16 часов 6 минут.

Время восхода и захода солнца в Запорожье

В Запорожье восход солнца состоится в 04:55, а заход в 21:03. Время дня составит 16 часов 8 минут.

Время восхода и захода солнца в Виннице

В Виннице восход солнца будет в 04:52, а заход в 20:59. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Хмельницком

В Хмельницком восход солнца будет в 04:53, а заход в 21:00. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Житомире

В Житомире восход солнца состоится в 04:51, а заход в 20:58. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Тернополе

В Тернополе восход солнца будет в 04:52, а заход в 20:59. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Черновцах

В Черновцах восход солнца будет в 04:53, а заход в 21:00. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Миколаєві

В Миколаєві восход солнца будет в 05:06, а заход в 21:13. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Кривом Роге

В Кривом Роге восход солнца будет в 04:53, а заход в 21:00. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Сумах

В Сумах восход солнца состоится в 04:54, а заход в 21:01. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске восход солнца будет в 04:51, а заход в 20:58. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Луцке

В Луцке восход солнца будет в 04:52, а заход в 20:59. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Ровно

В Ровно восход солнца будет в 04:52, а заход в 20:59. Световой день составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Кременчуге

В Кременчуге восход солнца будет в 04:53, а заход в 21:00. Время дня составит 16 часов 7 минут.

Время восхода и захода солнца в Мариуполе

В Мариуполе восход солнца состоится в 05:05, а заход в 21:12. Длительность дня составит 16 часов 7 минут.

Астрономические особенности 7 июля 2025 года

Кроме времени восхода и захода солнца, стоит также учитывать другие астрономические аспекты этого дня. Например, 7 июля 2025 года будет наблюдаться умеренный солнечный цикл, что означает, что солнечная активность не будет слишком высока, и не стоит ожидать мощных солнечных вспышек.

Также стоит отметить, что в это время года ночное небо еще не будет полностью темным, и на горизонте будут видны остаточные сумерки. Это даст возможность наслаждаться долгими летними вечерами и наблюдать звезды, если позволит погода.

Полезные советы для использования светового дня

Чтобы максимально использовать долгий световой день 7 июля 2025 года, важно заранее планировать активность. Вот несколько идей:

Прогулки на свежем воздухе. Это идеальный день для того, чтобы насладиться природой, прогуляться по паркам или провести время на даче.

Это идеальный день для того, чтобы насладиться природой, прогуляться по паркам или провести время на даче. Занятия спортом. Используйте светлый день для утренних или вечерних пробежек, велосипедных прогулок или других активных занятий на свежем воздухе.

Используйте светлый день для утренних или вечерних пробежек, велосипедных прогулок или других активных занятий на свежем воздухе. Туризм и путешествия. С учетом длительности светового дня, вы сможете исследовать новые города и области, наслаждаясь длинными часами дневного света.

С учетом длительности светового дня, вы сможете исследовать новые города и области, наслаждаясь длинными часами дневного света. Фотографирование. Долгие светлые дни — отличное время для любителей фотографии, так как в этот период можно сделать много красивых снимков.

Важность солнечного времени для сельского хозяйства

Для аграриев точное время восхода и захода солнца играет немалую роль. Эти данные помогают определять оптимальные часы для посевных работ, ухода за растениями и сбора урожая. В сельском хозяйстве также важно учитывать продолжительность светового дня, так как она напрямую влияет на фотосинтез и рост растений.

7 июля 2025 года в Украине будет долгий световой день, что является отличной возможностью для активного отдыха, путешествий и сельскохозяйственных работ. Знание точного времени восхода и захода солнца поможет вам правильно спланировать день и максимально использовать природные условия.

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