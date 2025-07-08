В этот день природа подарит нам удивительные моменты — восход и закат солнца. У каждого города Украины свое время, когда день начнется и закончится. Чтобы не пропустить эти чудеса, нужно знать точное время для вашего города. В статье DNEWS расскажет о времени восхода и заката солнца на 9 июля 2025 года, а также поделится полезной информацией, которая поможет вам более точно планировать свои день и вечер.

Точное время восхода и заката солнца 9 июля 2025 года по городам Украины

Восход и закат солнца — это не только красивое зрелище, но и важный ориентир в повседневной жизни. Многие используют эти природные события для планирования активности в течение дня. Особенно это важно для людей, которые живут в северных регионах, где продолжительность дня и ночи меняется в зависимости от времени года. В Украине, как и в других странах, время восхода и заката солнца может различаться в зависимости от географического положения.

Сейчас мы предлагаем вам точное время восхода и заката солнца 9 июля 2025 года для нескольких крупных городов Украины.

Киев

Восход солнца: 5:20

Закат солнца: 20:47

В Киеве 9 июля 2025 года продолжительность дня составит 15 часов 27 минут. Это хорошее время для прогулок и занятий на свежем воздухе, особенно если вы любите проводить время на природе.

Харьков

Восход солнца: 5:15

Закат солнца: 20:44

В Харькове продолжительность дня 9 июля 2025 года составит 15 часов 29 минут, что дает отличную возможность для активного отдыха.

Львов

Восход солнца: 5:25

Закат солнца: 20:50

В Львове день будет длиться 15 часов 25 минут, что позволяет наслаждаться природой до позднего вечера.

Одесса

Восход солнца: 5:30

Закат солнца: 20:55

Одесса предложит продолжительность дня в 15 часов 25 минут. Это время идеально подходит для прогулок по побережью и отдыха на свежем воздухе.

Днепр

Восход солнца: 5:18

Закат солнца: 20:46

В Днепре продолжительность дня составит 15 часов 28 минут, давая время для вечерних прогулок и общения с природой.

Запорожье

Восход солнца: 5:20

Закат солнца: 20:48

В Запорожье 9 июля 2025 года продолжительность дня составит 15 часов 28 минут, что создаст идеальные условия для активного отдыха и занятий на открытом воздухе.

Полтава

Восход солнца: 5:13

Закат солнца: 20:42

В Полтаве продолжительность дня составит 15 часов 29 минут, и это будет прекрасное время для прогулок и наслаждения природой.

Черновцы

Восход солнца: 5:23

Закат солнца: 20:52

В Черновцах продолжительность дня составит 15 часов 29 минут, что будет идеальным для отдыха и активных дел.

Миколаев

Восход солнца: 5:25

Закат солнца: 20:50

В Миколаеве день будет длиться 15 часов 25 минут, что подходит для утренних прогулок и вечерних отдыхов.

Тернополь

Восход солнца: 5:20

Закат солнца: 20:47

В Тернополе продолжительность дня составит 15 часов 27 минут, предоставляя много времени для активных занятий на свежем воздухе.

Сумы

Восход солнца: 5:14

Закат солнца: 20:43

В Сумах продолжительность дня будет составлять 15 часов 29 минут, что дает вам достаточно времени для всех дневных активностей.

Житомир

Восход солнца: 5:19

Закат солнца: 20:46

В Житомире продолжительность дня составит 15 часов 27 минут, что является прекрасным временем для прогулок по городу.

Ровно

Восход солнца: 5:17

Закат солнца: 20:45

В Ровно продолжительность дня составит 15 часов 28 минут, что создает отличные условия для отдыха на природе.

Черкассы

Восход солнца: 5:16

Закат солнца: 20:44

В Черкассах продолжительность дня составит 15 часов 28 минут, позволяя насладиться природой и провести время на свежем воздухе.

Ивано-Франковск

Восход солнца: 5:27

Закат солнца: 20:53

В Ивано-Франковске продолжительность дня составит 15 часов 26 минут, что позволит вам наслаждаться вечерним отдыхом.

Кропивницкий

Восход солнца: 5:18

Закат солнца: 20:46

В Кропивницком продолжительность дня 9 июля 2025 года составит 15 часов 28 минут.

Луганск

Восход солнца: 5:10

Закат солнца: 20:40

В Луганске продолжительность дня составит 15 часов 30 минут, что дает отличное время для прогулок.

Крым (Симферополь)

Восход солнца: 5:35

Закат солнца: 21:02

Симферополь предложит вам 15 часов 27 минут солнечного света, что идеально для длительных прогулок и отдыха.

Бровары

Восход солнца: 5:21

Закат солнца: 20:48

В Броварах продолжительность дня составит 15 часов 27 минут.

Мариуполь

Восход солнца: 5:32

Закат солнца: 20:59

В Мариуполе продолжительность дня составит 15 часов 27 минут, что дает хорошее время для прогулок по побережью.

Винница

Восход солнца: 5:21

Закат солнца: 20:49

В Виннице продолжительность дня составит 15 часов 28 минут, что идеально для прогулок по городу и отдыху.

Хмельницкий

Восход солнца: 5:19

Закат солнца: 20:47

В Хмельницком продолжительность дня составит 15 часов 28 минут.

Камянец-Подольский

Восход солнца: 5:24

Закат солнца: 20:51

В Каменце-Подольском продолжительность дня составит 15 часов 27 минут, давая возможность провести время на природе.

Николаев

Восход солнца: 5:23

Закат солнца: 20:51

В Николаеве продолжительность дня составит 15 часов 28 минут, что отлично подходит для вечерних прогулок.

Как время восхода и заката влияет на нас

Для многих людей время восхода и заката солнца служит ориентиром для планирования своих дел и активностей. Особенно это актуально для садоводов, путешественников и любителей природы. Для сельскохозяйственных работ или физической активности, например, утренние часы, когда солнце только встает, являются наиболее комфортными. Вечерние же часы могут стать моментом для релаксации, наблюдения за закатом и просто отдыха на природе.

Как правильно использовать время солнца в своих интересах

Знание точного времени восхода и заката солнца на 9 июля 2025 года помогает правильно организовать день. Например, для любителей утренней йоги или пробежек важно знать, когда наступит светлый день, чтобы воспользоваться этим временем наилучшим образом. Для путешественников или туристов, планирующих экскурсии, полезно учитывать, когда лучше всего отправляться на прогулку и когда можно будет вернуться на отдых.

Знание времени восхода и заката солнца на 9 июля 2025 года поможет вам более точно планировать свой день и наслаждаться каждым моментом. Важно помнить, что каждый город имеет свои особенности в плане продолжительности дня, и это можно использовать для различных активностей. Наслаждайтесь летом, будьте в гармонии с природой и живите в соответствии с ритмами солнечного света!

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