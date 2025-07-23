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Точное время восхода и захода солнца 24 июля 2025 года в Украине по регионам, влияние солнечных циклов на повседневную жизнь.
Точное время восхода и захода солнца 24 июля 2025 года в Украине по регионам, влияние солнечных циклов на повседневную жизнь.
Общество
Время чтения 1 мин.

Во сколько взойдёт и сядет солнце 24 июля 2025 года в Украине

24 июля 2025 года солнце в Украине будет двигаться по небосклону в привычном для летнего периода ритме. Знание точного времени восхода и захода солнца важно для многих сфер жизни, будь то планирование мероприятий, путешествия или даже аграрная деятельность. В этой статье от DNEWS мы детально разберём, в какое время будет восходить и садиться солнце в разных уголках Украины, а также расскажем, как эти данные могут повлиять на повседневную жизнь.

Планирование дня с учётом солнечных циклов помогает не только организовать продуктивное времяпрепровождение, но и способствует учёту природных факторов в различных сферах. В этой статье мы предлагаем точную информацию, основанную на астрономических расчётах.

Когда начнется день в Украине 24 июля 2025 года

Утро 24 июля 2025 года начнётся с восхода солнца, который по астрономическим расчётам в Украине будет происходить в разное время в зависимости от региона. Для жителей востока Украины солнце взойдёт чуть раньше, чем для тех, кто проживает на западе страны. Понимание этого времени помогает более точно спланировать начало дня.

Особенности восхода и захода солнца 24 июля по регионам Украины

Восход солнца в Украине 24 июля будет происходить в разное время в зависимости от географического положения. Например, в Киеве и центральных областях страны солнце взойдёт в 5:05, а в 20:57 оно скроется за горизонтом. В восточных областях, таких как Харьков, восход будет происходить на несколько минут раньше — в 5:00, а заход солнца будет в 20:55.

Для жителей западных и южных регионов Украины, таких как Львов и Одесса, восход солнца будет немного позже — в 5:08 и 5:10 соответственно. Тем временем, закат солнца в этих городах будет также происходить позже, чем в других частях Украины — в 21:00 для Одессы и 20:58 для Львова.

Как солнечные циклы влияют на повседневную жизнь

Знание точного времени восхода и захода солнца помогает не только аграриям, которые планируют работы на поле в зависимости от солнечного света, но и обычным людям. Например, для любителей утренних пробежек важно знать, когда наступает рассвет, а для тех, кто предпочитает вечерние прогулки — когда солнце сядет.

Также стоит учитывать, что для многих религиозных практик или медитаций время восхода солнца может быть связано с определёнными ритуалами. Например, в некоторых культурах существует практика молитвы на восходе солнца, что добавляет дополнительную ценность этим астрономическим данным.

Таблица времени восхода и заката солнца для городов Украины

Время восхода и заката солнца 24 июля 2025 года для 24 крупных городов Украины представлено в таблице ниже. Это данные для ключевых регионов страны, чтобы помочь вам спланировать свой день с учётом природных циклов.

ГородВосход солнцаЗакат солнца
Киев5:0520:57
Харьков5:0020:55
Одесса5:1021:00
Львов5:0820:58
Днепр5:0620:57
Запорожье5:0520:58
Кривой Рог5:0820:56
Николаев5:1221:00
Черкассы5:0720:59
Винница5:0920:58
Полтава5:0320:56
Сумы5:0020:54
Чернигов5:0720:59
Ровно5:0620:58
Житомир5:0820:59
Хмельницкий5:1020:58
Черновцы5:0520:57
Ивано-Франковск5:0620:56
Тернополь5:0420:57
Каменец-Подольский5:0620:55
Луцк5:0920:56
Мелитополь5:0420:58
Ужгород5:0720:59
Кропивницкий5:1220:56
Белая Церковь5:0520:57

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