24 июля 2025 года солнце в Украине будет двигаться по небосклону в привычном для летнего периода ритме. Знание точного времени восхода и захода солнца важно для многих сфер жизни, будь то планирование мероприятий, путешествия или даже аграрная деятельность. В этой статье от DNEWS мы детально разберём, в какое время будет восходить и садиться солнце в разных уголках Украины, а также расскажем, как эти данные могут повлиять на повседневную жизнь.
Планирование дня с учётом солнечных циклов помогает не только организовать продуктивное времяпрепровождение, но и способствует учёту природных факторов в различных сферах. В этой статье мы предлагаем точную информацию, основанную на астрономических расчётах.
Когда начнется день в Украине 24 июля 2025 года
Утро 24 июля 2025 года начнётся с восхода солнца, который по астрономическим расчётам в Украине будет происходить в разное время в зависимости от региона. Для жителей востока Украины солнце взойдёт чуть раньше, чем для тех, кто проживает на западе страны. Понимание этого времени помогает более точно спланировать начало дня.
Особенности восхода и захода солнца 24 июля по регионам Украины
Восход солнца в Украине 24 июля будет происходить в разное время в зависимости от географического положения. Например, в Киеве и центральных областях страны солнце взойдёт в 5:05, а в 20:57 оно скроется за горизонтом. В восточных областях, таких как Харьков, восход будет происходить на несколько минут раньше — в 5:00, а заход солнца будет в 20:55.
Для жителей западных и южных регионов Украины, таких как Львов и Одесса, восход солнца будет немного позже — в 5:08 и 5:10 соответственно. Тем временем, закат солнца в этих городах будет также происходить позже, чем в других частях Украины — в 21:00 для Одессы и 20:58 для Львова.
Как солнечные циклы влияют на повседневную жизнь
Знание точного времени восхода и захода солнца помогает не только аграриям, которые планируют работы на поле в зависимости от солнечного света, но и обычным людям. Например, для любителей утренних пробежек важно знать, когда наступает рассвет, а для тех, кто предпочитает вечерние прогулки — когда солнце сядет.
Также стоит учитывать, что для многих религиозных практик или медитаций время восхода солнца может быть связано с определёнными ритуалами. Например, в некоторых культурах существует практика молитвы на восходе солнца, что добавляет дополнительную ценность этим астрономическим данным.
Таблица времени восхода и заката солнца для городов Украины
Время восхода и заката солнца 24 июля 2025 года для 24 крупных городов Украины представлено в таблице ниже. Это данные для ключевых регионов страны, чтобы помочь вам спланировать свой день с учётом природных циклов.
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Киев
|5:05
|20:57
|Харьков
|5:00
|20:55
|Одесса
|5:10
|21:00
|Львов
|5:08
|20:58
|Днепр
|5:06
|20:57
|Запорожье
|5:05
|20:58
|Кривой Рог
|5:08
|20:56
|Николаев
|5:12
|21:00
|Черкассы
|5:07
|20:59
|Винница
|5:09
|20:58
|Полтава
|5:03
|20:56
|Сумы
|5:00
|20:54
|Чернигов
|5:07
|20:59
|Ровно
|5:06
|20:58
|Житомир
|5:08
|20:59
|Хмельницкий
|5:10
|20:58
|Черновцы
|5:05
|20:57
|Ивано-Франковск
|5:06
|20:56
|Тернополь
|5:04
|20:57
|Каменец-Подольский
|5:06
|20:55
|Луцк
|5:09
|20:56
|Мелитополь
|5:04
|20:58
|Ужгород
|5:07
|20:59
|Кропивницкий
|5:12
|20:56
|Белая Церковь
|5:05
|20:57
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