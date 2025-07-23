24 июля 2025 года солнце в Украине будет двигаться по небосклону в привычном для летнего периода ритме. Знание точного времени восхода и захода солнца важно для многих сфер жизни, будь то планирование мероприятий, путешествия или даже аграрная деятельность. В этой статье от DNEWS мы детально разберём, в какое время будет восходить и садиться солнце в разных уголках Украины, а также расскажем, как эти данные могут повлиять на повседневную жизнь.

Планирование дня с учётом солнечных циклов помогает не только организовать продуктивное времяпрепровождение, но и способствует учёту природных факторов в различных сферах. В этой статье мы предлагаем точную информацию, основанную на астрономических расчётах.

Когда начнется день в Украине 24 июля 2025 года

Утро 24 июля 2025 года начнётся с восхода солнца, который по астрономическим расчётам в Украине будет происходить в разное время в зависимости от региона. Для жителей востока Украины солнце взойдёт чуть раньше, чем для тех, кто проживает на западе страны. Понимание этого времени помогает более точно спланировать начало дня.

Особенности восхода и захода солнца 24 июля по регионам Украины

Восход солнца в Украине 24 июля будет происходить в разное время в зависимости от географического положения. Например, в Киеве и центральных областях страны солнце взойдёт в 5:05, а в 20:57 оно скроется за горизонтом. В восточных областях, таких как Харьков, восход будет происходить на несколько минут раньше — в 5:00, а заход солнца будет в 20:55.

Для жителей западных и южных регионов Украины, таких как Львов и Одесса, восход солнца будет немного позже — в 5:08 и 5:10 соответственно. Тем временем, закат солнца в этих городах будет также происходить позже, чем в других частях Украины — в 21:00 для Одессы и 20:58 для Львова.

Как солнечные циклы влияют на повседневную жизнь

Знание точного времени восхода и захода солнца помогает не только аграриям, которые планируют работы на поле в зависимости от солнечного света, но и обычным людям. Например, для любителей утренних пробежек важно знать, когда наступает рассвет, а для тех, кто предпочитает вечерние прогулки — когда солнце сядет.

Также стоит учитывать, что для многих религиозных практик или медитаций время восхода солнца может быть связано с определёнными ритуалами. Например, в некоторых культурах существует практика молитвы на восходе солнца, что добавляет дополнительную ценность этим астрономическим данным.

Таблица времени восхода и заката солнца для городов Украины

Время восхода и заката солнца 24 июля 2025 года для 24 крупных городов Украины представлено в таблице ниже. Это данные для ключевых регионов страны, чтобы помочь вам спланировать свой день с учётом природных циклов.

Город Восход солнца Закат солнца Киев 5:05 20:57 Харьков 5:00 20:55 Одесса 5:10 21:00 Львов 5:08 20:58 Днепр 5:06 20:57 Запорожье 5:05 20:58 Кривой Рог 5:08 20:56 Николаев 5:12 21:00 Черкассы 5:07 20:59 Винница 5:09 20:58 Полтава 5:03 20:56 Сумы 5:00 20:54 Чернигов 5:07 20:59 Ровно 5:06 20:58 Житомир 5:08 20:59 Хмельницкий 5:10 20:58 Черновцы 5:05 20:57 Ивано-Франковск 5:06 20:56 Тернополь 5:04 20:57 Каменец-Подольский 5:06 20:55 Луцк 5:09 20:56 Мелитополь 5:04 20:58 Ужгород 5:07 20:59 Кропивницкий 5:12 20:56 Белая Церковь 5:05 20:57

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