Водневий поїзд швейцарської компанії проїхав без дозаправлення 2,8 тисячі кілометрів

Поїзд на водневому паливі модифікації Flirt H2, спроєктований і побудований швейцарським концерном Stadler, подолав на базі випробувального центру в американському штаті Колорадо без дозаправляння 2 803 кілометри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті швейцарської компанії.

"Компанія Stadler рада повідомити про свій запис у базі даних Книги рекордів Гіннеса. FLIRT H2 досяг світового рекорду за найдовшу відстань у 2 803 кілометри (1 741,7 милі), яку пасажирський потяг на водневому паливі проїхав без дозаправлення або підзарядки“, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія Stadler вперше представила Flirt H2 громадськості на виставці InnoTrans у Берліні у 2022 році. Інноваційні рішення були спочатку ретельно протестовані у Швейцарії, а нещодавно і на спеціальному випробувальному майданчику в штаті Колорадо (США).

"Світовий рекорд розпочався ввечері 20 березня 2024 року, коли поїзд проїхав перші кола тестової траси. Команди експертів від Stadler та ENSCO продовжили роботу вночі та наступного дня позмінно і завершили успішне випробування 22 березня 2024 року о 17:23 за середньоєвропейським часом (23 березня 2024 року о 00:23 за центральноєвропейським часом). Загалом поїзд подолав 2 803 кілометри (1 741,7 милі) за 46 годин на одному баку пального", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року поїзд компанії Stadler моделі FLIRT Akku, який працює на акумуляторних батареях, встановив світовий рекорд на найдовшу поїздку поїздом на чистих акумуляторах, проїхавши 224 кілометри в Німеччині.

Фото з сайту stadlerrail.com