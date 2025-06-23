В ходе ежегодного фестиваля уличной музыки во Франции, прошедшего 21 июня 2025 года, произошло несколько инцидентов с применением шприцев, в результате которых 145 человек сообщили о том, что их укололи во время мероприятия. В ответ на эти события полиция задержала подозреваемых. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на rtl.fr.

Нападения на жертв в различных городах Франции

Тысячи людей собралиcь в городах по всей Франции на празднике Fête de la Musique. Но события в столице и других местах оказались омрачены атаками с использованием шприцев. В Париже было зарегистрировано 13 подобных случаев. А по всей стране жертвами стали 145 человек. Сообщается, что среди пострадавших были женщины, на которых нападали еще до начала мероприятия, как предупреждали сообщения в социальных сетях.

Fête de la Musique or "music day" in France this weekend.



145 people has syringes stuck in them, scores stabbed, many seriously injured.



These were the scenes in Paris. pic.twitter.com/SBgfKNvlje — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 22, 2025

Неведомые мотивы нападений

Власти пока не уточнили, использовались ли препараты для изнасилования, такие как рогипнол или GHB, что могло бы объяснить потерю сознания у некоторых жертв. Некоторые из них были госпитализированы для проведения токсикологических анализов.

Задержание подозреваемых

В ответ на случившееся, правоохранительные органы задержали 12 человек, среди которых четыре подозреваемых, арестованных в юго-западной части страны в Ангулеме. По данным полиции, эти подозреваемые причастны к нападениям на около 50 человек.

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