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В Париже и других городах Франции на фестивале уличной музыки зафиксированы атаки шприцами. Какие мотивы стояли за этим и кто арестован?
В Париже и других городах Франции на фестивале уличной музыки зафиксированы атаки шприцами. Какие мотивы стояли за этим и кто арестован?
Общество
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Волна нападений со шприцами на фестивале уличной музыки во Франции: более 300 задержанных

В ходе ежегодного фестиваля уличной музыки во Франции, прошедшего 21 июня 2025 года, произошло несколько инцидентов с применением шприцев, в результате которых 145 человек сообщили о том, что их укололи во время мероприятия. В ответ на эти события полиция задержала подозреваемых. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на rtl.fr.

Нападения на жертв в различных городах Франции

Тысячи людей собралиcь в городах по всей Франции на празднике Fête de la Musique. Но события в столице и других местах оказались омрачены атаками с использованием шприцев. В Париже было зарегистрировано 13 подобных случаев. А по всей стране жертвами стали 145 человек. Сообщается, что среди пострадавших были женщины, на которых нападали еще до начала мероприятия, как предупреждали сообщения в социальных сетях.

Неведомые мотивы нападений

Власти пока не уточнили, использовались ли препараты для изнасилования, такие как рогипнол или GHB, что могло бы объяснить потерю сознания у некоторых жертв. Некоторые из них были госпитализированы для проведения токсикологических анализов.

Задержание подозреваемых

В ответ на случившееся, правоохранительные органы задержали 12 человек, среди которых четыре подозреваемых, арестованных в юго-западной части страны в Ангулеме. По данным полиции, эти подозреваемые причастны к нападениям на около 50 человек.

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