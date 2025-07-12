Летнее солнце дарит Украине долгие световые дни, но знаете ли вы, насколько различается время рассвета и заката в разных городах? 13 июля 2025 года — середина лета, когда разница между восточными и западными регионами становится особенно заметной. В этой статье от DNEWS вы найдете точное время восхода и захода солнца для городов Украины, а также практические советы, как использовать эти знания в повседневной жизни.

Для фотографов эта информация поможет поймать «золотой час», рыбакам — определить лучший клев, а путешественникам — спланировать маршруты. Разница в продолжительности светового дня между городами может достигать 40 минут — это существенно влияет на наши биоритмы и планы. Давайте вместе разберемся, где солнце встает раньше всего и как максимально эффективно использовать летний световой день.

Географические особенности Украины и солнечный свет

Прежде чем перейти к конкретным данным, важно понять, почему время восхода и захода солнца так различается по стране. Украина протянулась с востока на запад на 1316 км, что создает значительную разницу в солнечном времени между регионами.

Восточные города встречают солнце на 30-50 минут раньше западных. Северные регионы летом получают больше световых часов, чем южные. Например, разница между Луганском и Ужгородом 13 июля составит целых 50 минут!

Как мы рассчитывали данные

Все указанные времена рассчитаны для:

Даты 13 июля 2025 года

Местного времени (летнее время UTC+3)

Уровня моря (без учета высоты над уровнем моря)

Усредненных атмосферных условий

Теперь перейдем к конкретным данным по городам, сгруппированным по регионам.

Восточные регионы: ранние рассветы

Луганск — восточные ворота Украины

Восход: 4:45

Заход: 20:35

Длительность дня: 15 часов 50 минут

Луганск первым в стране встречает рассвет. Уже в 4:45 здесь светло, что делает город идеальным для «жаворонков».

Донецк — степные просторы

Восход: 4:50

Заход: 20:40

Длительность дня: 15 часов 50 минут

Разница с Луганском минимальна — всего 5 минут. Оба города имеют схожий световой режим.

Харьков — город утренней зари

Восход: 4:50

Заход: 20:50

Длительность дня: 16 часов

Харьков получает ровно 16 часов света — максимальный показатель для восточных регионов.

Центральные регионы: сбалансированный световой день

Киев — золотая середина

Восход: 5:05

Заход: 21:07

Длительность дня: 16 часов 2 минуты

Столица имеет почти максимальную продолжительность дня. Разница с восточными городами составляет 15-20 минут.

Чернигов — северное сияние

Восход: 5:00

Заход: 21:05

Длительность дня: 16 часов 5 минут

Самый длинный день среди всех городов! Северное положение дает Чернигову дополнительные минуты света.

Полтава — славянские зори

Восход: 5:00

Заход: 20:50

Длительность дня: 15 часов 50 минут

Типичный представитель центрального региона со стандартными показателями.

Западные регионы: поздние закаты

Львов — королевство вечерних огней

Восход: 5:25

Заход: 21:15

Длительность дня: 15 часов 50 минут

Здесь солнце встает позже всех, но и закат наступает позднее. Идеально для любителей вечерних прогулок.

Ужгород — карпатские сумерки

Восход: 5:35

Заход: 21:15

Длительность дня: 15 часов 40 минут

Самый поздний рассвет в стране. Но вечером здесь особенно красиво!

Черновцы — буковинские зори

Восход: 5:30

Заход: 21:10

Длительность дня: 15 часов 40 минут

Почти идентичный Ужгороду график, но с чуть более ранним закатом.

Южные регионы: короткие вечера

Одесса — морские отблески

Восход: 5:15

Заход: 20:45

Длительность дня: 15 часов 30 минут

Южное положение означает ранние закаты, но морской бриз смягчает вечернюю жару.

Херсон — степные сумерки

Восход: 5:10

Заход: 20:40

Длительность дня: 15 часов 30 минут

Аналогично Одессе, но с чуть более ранним заходом солнца.

Как использовать эти знания на практике

Для фотографов: «Золотой час» начинается за 1 час до заката и длится 30 минут после восхода Для рыбаков: Лучший клев обычно на рассвете и за 2 часа до заката Для туристов: Планируйте переезды на раннее утро, когда еще не жарко Для спортсменов: Утренние тренировки лучше начинать через 30 минут после восхода

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