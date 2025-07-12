Летнее солнце дарит Украине долгие световые дни, но знаете ли вы, насколько различается время рассвета и заката в разных городах? 13 июля 2025 года — середина лета, когда разница между восточными и западными регионами становится особенно заметной. В этой статье от DNEWS вы найдете точное время восхода и захода солнца для городов Украины, а также практические советы, как использовать эти знания в повседневной жизни.
Для фотографов эта информация поможет поймать «золотой час», рыбакам — определить лучший клев, а путешественникам — спланировать маршруты. Разница в продолжительности светового дня между городами может достигать 40 минут — это существенно влияет на наши биоритмы и планы. Давайте вместе разберемся, где солнце встает раньше всего и как максимально эффективно использовать летний световой день.
Географические особенности Украины и солнечный свет
Прежде чем перейти к конкретным данным, важно понять, почему время восхода и захода солнца так различается по стране. Украина протянулась с востока на запад на 1316 км, что создает значительную разницу в солнечном времени между регионами.
Восточные города встречают солнце на 30-50 минут раньше западных. Северные регионы летом получают больше световых часов, чем южные. Например, разница между Луганском и Ужгородом 13 июля составит целых 50 минут!
Как мы рассчитывали данные
Все указанные времена рассчитаны для:
- Даты 13 июля 2025 года
- Местного времени (летнее время UTC+3)
- Уровня моря (без учета высоты над уровнем моря)
- Усредненных атмосферных условий
Теперь перейдем к конкретным данным по городам, сгруппированным по регионам.
Восточные регионы: ранние рассветы
Луганск — восточные ворота Украины
Восход: 4:45
Заход: 20:35
Длительность дня: 15 часов 50 минут
Луганск первым в стране встречает рассвет. Уже в 4:45 здесь светло, что делает город идеальным для «жаворонков».
Донецк — степные просторы
Восход: 4:50
Заход: 20:40
Длительность дня: 15 часов 50 минут
Разница с Луганском минимальна — всего 5 минут. Оба города имеют схожий световой режим.
Харьков — город утренней зари
Восход: 4:50
Заход: 20:50
Длительность дня: 16 часов
Харьков получает ровно 16 часов света — максимальный показатель для восточных регионов.
Центральные регионы: сбалансированный световой день
Киев — золотая середина
Восход: 5:05
Заход: 21:07
Длительность дня: 16 часов 2 минуты
Столица имеет почти максимальную продолжительность дня. Разница с восточными городами составляет 15-20 минут.
Чернигов — северное сияние
Восход: 5:00
Заход: 21:05
Длительность дня: 16 часов 5 минут
Самый длинный день среди всех городов! Северное положение дает Чернигову дополнительные минуты света.
Полтава — славянские зори
Восход: 5:00
Заход: 20:50
Длительность дня: 15 часов 50 минут
Типичный представитель центрального региона со стандартными показателями.
Западные регионы: поздние закаты
Львов — королевство вечерних огней
Восход: 5:25
Заход: 21:15
Длительность дня: 15 часов 50 минут
Здесь солнце встает позже всех, но и закат наступает позднее. Идеально для любителей вечерних прогулок.
Ужгород — карпатские сумерки
Восход: 5:35
Заход: 21:15
Длительность дня: 15 часов 40 минут
Самый поздний рассвет в стране. Но вечером здесь особенно красиво!
Черновцы — буковинские зори
Восход: 5:30
Заход: 21:10
Длительность дня: 15 часов 40 минут
Почти идентичный Ужгороду график, но с чуть более ранним закатом.
Южные регионы: короткие вечера
Одесса — морские отблески
Восход: 5:15
Заход: 20:45
Длительность дня: 15 часов 30 минут
Южное положение означает ранние закаты, но морской бриз смягчает вечернюю жару.
Херсон — степные сумерки
Восход: 5:10
Заход: 20:40
Длительность дня: 15 часов 30 минут
Аналогично Одессе, но с чуть более ранним заходом солнца.
Как использовать эти знания на практике
- Для фотографов: «Золотой час» начинается за 1 час до заката и длится 30 минут после восхода
- Для рыбаков: Лучший клев обычно на рассвете и за 2 часа до заката
- Для туристов: Планируйте переезды на раннее утро, когда еще не жарко
- Для спортсменов: Утренние тренировки лучше начинать через 30 минут после восхода
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