В этой статье мы подробно расскажем о том, когда начнётся утро и когда наступит вечер 24 мая 2025 года в крупнейших городах Украины. Май дарит всё больше света, и каждый день становится длиннее. Это время пробуждения природы, всплеска активности и прекрасной погоды. Знание точного времени восхода и захода солнца поможет эффективно спланировать день, выбрать лучшее время для прогулки, съёмки, отдыха на природе или вечернего досуга.

Солнечный режим играет важную роль в повседневной жизни. Он влияет на настроение, биоритмы, продуктивность и даже на коммерческую активность. В этой статье DNEWS вы найдёте актуальные астрономические данные для Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Сум, Кривого Рога и Запорожья. Это позволит вам максимально использовать дневной свет.

Астрономическая значимость солнечного цикла 24 мая

Конец мая — это время, когда день уверенно стремится к своей пиково́й продолжительности. Земная ось наклонена таким образом, что северное полушарие получает всё больше солнечного света.

24 мая день уже значительно длиннее, чем в марте или апреле. Это влияет не только на растения и животных, но и на наше самочувствие. Люди становятся активнее, быстрее просыпаются и ощущают прилив энергии.

Свет как источник энергии и баланса

Солнечный свет регулирует выработку гормонов, отвечает за настроение и качество сна. Более длинный день способствует повышению физической и умственной активности. Это особенно важно в период окончания весны, когда организм адаптируется к летнему ритму.

Что влияет на время восхода и заката

Разные города имеют различное географическое положение по долготе и широте. Именно это влияет на то, во сколько солнце появляется на горизонте и когда оно исчезает. Даже между соседними областями могут быть различия в 5–10 минут, которые важны для точного планирования.

Восход и заход солнца в Киеве

24 мая 2025 года в Киеве восход солнца ожидается в 04:58, а заход — в 20:50.

Это означает, что световой день составит 15 часов 52 минуты. Это почти максимум, который наблюдается в столице весной.

Климатическая обстановка и свет

В мае в Киеве уже достаточно тепло, осадков мало, а небо часто ясное. Утреннее солнце заливает улицы мягким светом, а вечером город утопает в золотом закате.

Польза длинного дня для горожан

Длинный световой день делает утро более продуктивным, а вечер приятным для прогулок. Это благоприятное время для съёмок, занятий спортом и работы на открытом воздухе.

Восход и заход солнца во Львове

Во Львове 24 мая солнце взойдёт в 05:29, а скроется за горизонтом в 21:15.

Продолжительность дня составит 15 часов 46 минут. Это почти идентично столичному графику, но с более поздним началом и окончанием.

Ритм жизни на западе страны

Львов славится своими прогулками и атмосферой. Долгий день — отличная возможность исследовать улочки города, наслаждаться кофе на террасе и встречать закат на возвышенностях.

Альпийские пейзажи и свет

Город окружён холмами, что добавляет живописности как утренним, так и вечерним сценам. Свет в такие дни особенно мягкий и фотогеничный.

Восход и заход солнца в Харькове

Харьков встретит солнце в 04:43, а закроет день в 20:37.

Световой день продлится 15 часов 54 минуты, что делает его одним из самых продолжительных в стране.

Раннее утро и активный день

Восточное расположение обеспечивает более ранний рассвет. Это особенно удобно для тех, кто встаёт рано и предпочитает утренние активности на свежем воздухе.

Ясное небо и стабильная погода

Весной в Харькове погода относительно сухая и тёплая, а небо — преимущественно ясное. Это делает световой режим комфортным и предсказуемым.

Восход и заход солнца в Одессе

Одесса проснётся с солнцем в 05:13, а завершит день в 20:33. Общая продолжительность дня составит 15 часов 20 минут. Это чуть меньше, чем в центральных и северных регионах.

Южное солнце и морская атмосфера

Май в Одессе уже по-летнему тёплый. Рассветы здесь яркие, а закаты — по-настоящему зрелищные, особенно с видом на море.

Время для отдыха и прогулок

Длинный день — это шанс проводить больше времени у воды, на пляжах, в парках и в историческом центре. Это идеальные условия для туризма и досуга.

Восход и заход солнца в Днепре

В Днепре восход начнётся в 04:49, а закат — в 20:24. Световой день будет длиться 15 часов 35 минут. Это классический показатель для центральных регионов страны.

Промышленный город и природная энергия

Несмотря на статус промышленного центра, Днепр активно развивается как город с активной культурной и общественной жизнью. Солнечный график способствует насыщенному дню.

Роль света в городской активности

Чем дольше день, тем выше уровень активности на улицах, в общественных местах и бизнес-сфере. Это особенно важно в конце весны.

Восход и заход солнца в Запорожье

Солнце в Запорожье взойдёт в 04:52, а зайдёт в 20:20. Общая продолжительность светового дня составит 15 часов 28 минут.

Юго-восточный регион и майская погода

Погода в конце мая здесь уже почти летняя. Сухой климат и открытые горизонты обеспечивают хорошие условия для наблюдения за небом.

Энергия и комфорт в быту

Жители и гости города могут планировать свои дела на открытом воздухе с учётом длительного светового периода. Это удобно и рационально.

Восход и заход солнца в Сумах

Сумы порадуют ранним рассветом в 04:39 и закатом в 20:36. Световой день составит 15 часов 57 минут — самый длинный среди рассматриваемых городов.

Северо-восток и световой максимум

Благодаря расположению, Сумы получают максимальную дозу света весной. Это влияет на урожайность, настроение и общий жизненный ритм.

Полезность таких условий для жителей

Длинный день даёт больше возможностей для занятий спортом, работы в огороде и простых прогулок. Это ценно в период перехода к лету.

Восход и заход солнца в Кривом Роге

В Кривом Роге солнце взойдёт в 04:57, а закат наступит в 20:28. Продолжительность дня составит 15 часов 31 минуту, что является хорошим показателем для южного промышленного региона.

Дневной режим и климат

Кривой Рог отличается умеренно-континентальным климатом. Весна здесь — комфортное время для прогулок и работы на свежем воздухе.

Как использовать свет эффективно

Рабочие смены, логистика, туризм и досуг — всё это выигрывает от понимания солнечного графика. Это простое знание помогает делать день насыщеннее.

Сравнительная таблица времени восхода и заката

Город Восход Заход Долгота дня Киев 04:58 20:50 15 ч 52 мин Львов 05:29 21:15 15 ч 46 мин Харьков 04:43 20:37 15 ч 54 мин Одесса 05:13 20:33 15 ч 20 мин Днепр 04:49 20:24 15 ч 35 мин Запорожье 04:52 20:20 15 ч 28 мин Сумы 04:39 20:36 15 ч 57 мин Кривой Рог 04:57 20:28 15 ч 31 мин

Почему важно учитывать солнечные часы весной

Весной активность возрастает, и каждый световой час приобретает значение. Чем больше света, тем лучше самочувствие, производительность и настроение. Использовать природные ресурсы разумно — значит жить в гармонии с ритмом природы.

Понимание астрономических процессов позволяет точнее планировать день. Восход и закат — это не просто красивые явления, но и инструмент для осознанной жизни.

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