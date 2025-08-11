Август продолжает демонстрировать, как незаметно, но уверенно сокращается световой день. 12 августа 2025 года — это ещё одна точка в календаре, где утро приходит чуть позже, а вечер раньше. Рассвет, восход, заход и закат — всё это становится ориентиром для планирования дел, особенно в сезон урожая, отпусков и подготовки к новому учебному году. Время и долгота дня напрямую влияют на нашу активность и ритм жизни.

В этой статье от DNEWS собрана актуальная информация о продолжительности светового дня, точном времени восхода и заката в 22 крупнейших городах Украины. Узнайте, как изменяется солнечный график и как с пользой использовать каждый светлый час.

Световой ритм 12 августа: день становится короче

Средняя долгота дня в Украине на 12 августа 2025 года составляет 14 часов 21 минуту.

Это уже на 2–3 минуты меньше, чем накануне. Начиная с первой декады месяца, каждый день отнимает у солнца по нескольку драгоценных минут. Утро начинает просыпаться позже, а вечернее небо темнеет быстрее. Поэтому важно учитывать эти изменения при планировании дел, особенно тех, которые требуют естественного освещения.

Время рассвета и восхода: как начинается день

Восход солнца 12 августа происходит в интервале от 05:07 на востоке до 06:04 на западе страны. Первые лучи появляются над горизонтом уже в 05:30 в большинстве центральных и южных регионов. Это оптимальное время для пробуждения, физической активности и начала работы.

Заход и закат: как день плавно сменяется вечером

Солнце будет садиться с 19:42 до 20:34 в зависимости от широты и долготы города. Чем западнее регион, тем позже наступает вечер. Этот момент особенно важен для сельских жителей, водителей, фотографов и всех, кто работает на улице.

Таблица: восход, заход и долгота дня 12 августа 2025 года в крупнейших городах Украины

Город Время восхода Время захода Долгота дня Киев 05:46 20:06 14 ч 20 мин Львов 05:57 20:27 14 ч 30 мин Одесса 05:51 20:07 14 ч 16 мин Харьков 05:30 19:53 14 ч 23 мин Днепр 05:37 19:58 14 ч 21 мин Запорожье 05:38 19:57 14 ч 19 мин Донецк 05:31 19:52 14 ч 21 мин Кривой Рог 05:39 19:58 14 ч 19 мин Луцк 06:01 20:33 14 ч 32 мин Житомир 05:49 20:14 14 ч 25 мин Чернигов 05:40 20:06 14 ч 26 мин Черкассы 05:44 20:06 14 ч 22 мин Сумы 05:34 19:59 14 ч 25 мин Полтава 05:38 20:01 14 ч 23 мин Кропивницкий 05:46 20:01 14 ч 15 мин Николаев 05:50 20:04 14 ч 14 мин Херсон 05:50 20:03 14 ч 13 мин Луганск 05:07 19:42 14 ч 35 мин Ужгород 06:04 20:34 14 ч 30 мин Ивано-Франковск 05:59 20:30 14 ч 31 мин Тернополь 05:58 20:28 14 ч 30 мин Черновцы 05:58 20:27 14 ч 29 мин

Показатели могут варьироваться на 1–2 минуты в зависимости от рельефа, облачности и конкретного местоположения в пределах региона.

Как управлять своим временем с учётом солнечного графика

Световой ритм помогает выстроить сбалансированный и продуктивный день. Люди, синхронизированные с рассветами и закатами, реже страдают от бессонницы, тревожности и переутомления.

Утро — энергия восхода

В первые два часа после восхода наблюдается пик внимания и ясности мышления. Начинайте день не с телефона, а с чашки воды, лёгкой зарядки и концентрации на задачах. Используйте силу утреннего света, чтобы ускорить метаболизм и запустить продуктивность.

Вечер — время мягкого завершения

После захода солнца начинается фаза отдыха. Освещённость снижается, падает уровень бодрящих гормонов. Это лучшее время для прогулки, чтения, общения или спокойного ужина. Не стоит работать до глубокой ночи — это снижает качество сна.

Сезонная адаптация к изменяющемуся свету

Август — это переход от летнего ритма к осеннему. Чтобы адаптация прошла мягко:

Увеличьте время сна на 15–30 минут;

Планируйте активность на первую половину дня;

Ограничьте экранное время после захода солнца;

Используйте вечерний свет приглушённого спектра.

