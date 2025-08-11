Понедельник, 11 августа, 2025
24.3 C
Киев
type here...
Время восхода и захода солнца 12 августа 2025 по Украине. Узнайте долготу дня, рассвет и закат по городам. Полезные советы по режиму дня.
Время восхода и захода солнца 12 августа 2025 по Украине. Узнайте долготу дня, рассвет и закат по городам. Полезные советы по режиму дня.
Общество
Время чтения 1 мин.

Восход и закат солнца 12 августа 2025 года: сколько длится день в Украине

Август продолжает демонстрировать, как незаметно, но уверенно сокращается световой день. 12 августа 2025 года — это ещё одна точка в календаре, где утро приходит чуть позже, а вечер раньше. Рассвет, восход, заход и закат — всё это становится ориентиром для планирования дел, особенно в сезон урожая, отпусков и подготовки к новому учебному году. Время и долгота дня напрямую влияют на нашу активность и ритм жизни.

В этой статье от DNEWS собрана актуальная информация о продолжительности светового дня, точном времени восхода и заката в 22 крупнейших городах Украины. Узнайте, как изменяется солнечный график и как с пользой использовать каждый светлый час.

Световой ритм 12 августа: день становится короче

Средняя долгота дня в Украине на 12 августа 2025 года составляет 14 часов 21 минуту.

Это уже на 2–3 минуты меньше, чем накануне. Начиная с первой декады месяца, каждый день отнимает у солнца по нескольку драгоценных минут. Утро начинает просыпаться позже, а вечернее небо темнеет быстрее. Поэтому важно учитывать эти изменения при планировании дел, особенно тех, которые требуют естественного освещения.

Время рассвета и восхода: как начинается день

Восход солнца 12 августа происходит в интервале от 05:07 на востоке до 06:04 на западе страны. Первые лучи появляются над горизонтом уже в 05:30 в большинстве центральных и южных регионов. Это оптимальное время для пробуждения, физической активности и начала работы.

Заход и закат: как день плавно сменяется вечером

Солнце будет садиться с 19:42 до 20:34 в зависимости от широты и долготы города. Чем западнее регион, тем позже наступает вечер. Этот момент особенно важен для сельских жителей, водителей, фотографов и всех, кто работает на улице.

Таблица: восход, заход и долгота дня 12 августа 2025 года в крупнейших городах Украины

ГородВремя восходаВремя заходаДолгота дня
Киев05:4620:0614 ч 20 мин
Львов05:5720:2714 ч 30 мин
Одесса05:5120:0714 ч 16 мин
Харьков05:3019:5314 ч 23 мин
Днепр05:3719:5814 ч 21 мин
Запорожье05:3819:5714 ч 19 мин
Донецк05:3119:5214 ч 21 мин
Кривой Рог05:3919:5814 ч 19 мин
Луцк06:0120:3314 ч 32 мин
Житомир05:4920:1414 ч 25 мин
Чернигов05:4020:0614 ч 26 мин
Черкассы05:4420:0614 ч 22 мин
Сумы05:3419:5914 ч 25 мин
Полтава05:3820:0114 ч 23 мин
Кропивницкий05:4620:0114 ч 15 мин
Николаев05:5020:0414 ч 14 мин
Херсон05:5020:0314 ч 13 мин
Луганск05:0719:4214 ч 35 мин
Ужгород06:0420:3414 ч 30 мин
Ивано-Франковск05:5920:3014 ч 31 мин
Тернополь05:5820:2814 ч 30 мин
Черновцы05:5820:2714 ч 29 мин

Показатели могут варьироваться на 1–2 минуты в зависимости от рельефа, облачности и конкретного местоположения в пределах региона.

Как управлять своим временем с учётом солнечного графика

Световой ритм помогает выстроить сбалансированный и продуктивный день. Люди, синхронизированные с рассветами и закатами, реже страдают от бессонницы, тревожности и переутомления.

Утро — энергия восхода

В первые два часа после восхода наблюдается пик внимания и ясности мышления. Начинайте день не с телефона, а с чашки воды, лёгкой зарядки и концентрации на задачах. Используйте силу утреннего света, чтобы ускорить метаболизм и запустить продуктивность.

Вечер — время мягкого завершения

После захода солнца начинается фаза отдыха. Освещённость снижается, падает уровень бодрящих гормонов. Это лучшее время для прогулки, чтения, общения или спокойного ужина. Не стоит работать до глубокой ночи — это снижает качество сна.

Сезонная адаптация к изменяющемуся свету

Август — это переход от летнего ритма к осеннему. Чтобы адаптация прошла мягко:

  • Увеличьте время сна на 15–30 минут;
  • Планируйте активность на первую половину дня;
  • Ограничьте экранное время после захода солнца;
  • Используйте вечерний свет приглушённого спектра.

Ранее мы писали о том, почему напротив зеркала лучше не спать: толкование суеверия.

Горячее за неделю

Культура

Стрижка и окрашивание 7 августа 2025 года по лунному календарю

0
Когда стричься 7 августа 2025? Влияние Луны в Козероге, лунного дня и четверга на волосы, советы для стрижки и окрашивания.
Статьи

Как эффективно использовать BI-инструменты для глубокого анализа бизнеса

0
Узнайте, как использовать BI-инструменты для анализа бизнеса на примерах и увеличить продажи на 30%, снизив расходы на аналитику до 60%.
Общество

Гороскоп на сегодня 10 августа 2025 года: прогноз для всех знаков Зодиака

0
Подробный гороскоп на 10 августа 2025 для всех знаков Зодиака: финансы, любовь, работа, советы и важные акценты дня для каждого.
Общество

Гороскоп на 11 августа 2025 года для знаков Зодиака по стихиям

0
11 августа 2025: гороскоп по стихиям для всех знаков Зодиака — советы, энергия дня, практичные действия, удача в любви и финансах.
Статьи

Как диабет разрушает здоровье зубов и дёсен: опасности и меры защиты

0
Диабет разрушает зубы и дёсны. Узнай, как сохранить здоровье полости рта при высоком сахаре и избежать осложнений.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Актуальный гороскоп на 12 августа для каждого знака Зодиака: каким знакам быть осторожными
Следующая статья
Прогноз погоды на 12 августа 2025 года: подробный обзор по регионам

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

К чему снится ворона: толкование по популярным сонникам

0
Сон с вороной — что он значит? Узнай толкование по сонникам, психологические и народные значения, практические советы, приметы.

Ритуал «Денежная река»: как провести правильно для финансового потока

0
Ритуал «Денежная река»: пошаговая инструкция, дата, слова, предметы, как закрепить результат и усилить поток денег — всё в одной статье.

Jack Daniel’s представил ежевичный виски Tennessee Blackberry: новый взгляд на легенду — какой вкус, сколько стоит

0
Новый Jack Daniel’s Tennessee Blackberry: 35% крепости сочетает культовый Old No. 7 и ежевичный ликёр — мягкий вкус и доступная премиальность

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.