В середине августа каждый новый день приносит ощутимое сокращение светлого времени. 16 августа 2025 года — типичный пример того, как лето постепенно отступает. Рассвет становится позднее, заход солнца — ближе к вечеру, а долгота дня уменьшается на пару минут. Эти перемены влияют не только на атмосферу за окном, но и на наше самочувствие, ритм и эффективность.
Чтобы вы могли ориентироваться в солнечном режиме, мы подготовили таблицу точного времени восхода и захода солнца в крупнейших городах Украины. Также в статье от DNEWS вы узнаете, как использовать световой день с пользой и подстроить под него привычки.
Сколько длится световой день 16 августа
На 16 августа 2025 года средняя долгота светового дня по Украине составляет 14 часов 09 минут.
Потери в продолжительности относительно начала августа уже достигают 15–20 минут. Утренняя свежесть сохраняется дольше, а вечерняя темнота наступает быстрее. Такие изменения особенно заметны людям с чувствительными биоритмами — студентам, работающим сменами, пожилым.
Когда наступает рассвет: старт дня
Рассвет в этот день начинается примерно с 05:35 до 06:08, в зависимости от города. Восход солнца чуть позже, но уже первые проблески зари формируют настроение утра. Те, кто встречает рассвет, получают дополнительный заряд бодрости и эмоционального равновесия.
Время захода солнца: когда уходит свет
Солнце уходит за горизонт между 19:45 и 20:26, смещаясь всё ближе к 19:30 в восточных регионах. Закат — время подведения итогов, переключения в вечерний режим и гармоничного завершения дня.
Таблица рассвета, заката и долготы светового дня 16 августа 2025 года в городах Украины
|Город
|Время восхода
|Время заката
|Долгота дня
|Киев
|05:50
|19:58
|14 ч 08 мин
|Львов
|06:01
|20:19
|14 ч 18 мин
|Одесса
|05:55
|19:59
|14 ч 04 мин
|Харьков
|05:34
|19:45
|14 ч 11 мин
|Днепр
|05:41
|19:50
|14 ч 09 мин
|Запорожье
|05:42
|19:49
|14 ч 07 мин
|Донецк
|05:35
|19:44
|14 ч 09 мин
|Кривой Рог
|05:43
|19:50
|14 ч 07 мин
|Луцк
|06:05
|20:25
|14 ч 20 мин
|Житомир
|05:53
|20:06
|14 ч 13 мин
|Чернигов
|05:44
|19:58
|14 ч 14 мин
|Черкассы
|05:48
|19:58
|14 ч 10 мин
|Сумы
|05:38
|19:51
|14 ч 13 мин
|Полтава
|05:42
|19:53
|14 ч 11 мин
|Кропивницкий
|05:50
|19:53
|14 ч 03 мин
|Николаев
|05:54
|19:56
|14 ч 02 мин
|Херсон
|05:54
|19:55
|14 ч 01 мин
|Луганск
|05:11
|19:34
|14 ч 23 мин
|Ужгород
|06:08
|20:26
|14 ч 18 мин
|Ивано-Франковск
|06:03
|20:22
|14 ч 19 мин
|Тернополь
|06:02
|20:20
|14 ч 18 мин
|Черновцы
|06:02
|20:19
|14 ч 17 мин
Таблица составлена на основе астрономических данных с учётом географического положения городов. Все времена — местные.
Как подстроить свой день под восход и закат солнца
Учитывая уменьшение светового окна, становится особенно важно грамотно выстраивать повседневный режим. Свет влияет на гормоны, настроение, продуктивность, и даже аппетит.
Польза утреннего света
Первый час после рассвета — идеальное время для физических упражнений, зарядки, медитации или просто прогулки на свежем воздухе. Ультрафиолет утреннего солнца запускает синтез витамина D и регулирует циркадные ритмы.
Организация дня по фазам света
Лучшее время для активной работы — с 08:00 до 17:00. После заката уровень мелатонина начинает расти, а это сигнал к замедлению. Избегайте перегрузок после 20:00, особенно если ваш организм реагирует на сокращение светового дня бессонницей или усталостью.
Оптимизация вечернего времени
- Уменьшите яркость света в помещении;
- Используйте тёплый свет после заката;
- Не планируйте тяжёлые задачи на поздний вечер;
- За 30–60 минут до сна откажитесь от экрана смартфона или компьютера.
Зачем ежедневно следить за временем восхода и захода
Если вы:
- работаете на открытом воздухе;
- занимаетесь фермерством или огородом;
- следите за режимом сна;
- занимаетесь утренним бегом или вечерней прогулкой —
то график рассвета и заката поможет избежать неудобств и повысить качество жизни.
Ранее мы писали о том, полезно ли спать без подушки детям: мифы и факты.