Сколько длится день 16 августа 2025 года: точное время рассвета, захода, восхода солнца в Украине по 22 городам, таблица и советы.
Время чтения 1 мин.

Восход и закат солнца 16 августа 2025 года: время рассвета, захода и светового дня в Украине

В середине августа каждый новый день приносит ощутимое сокращение светлого времени. 16 августа 2025 года — типичный пример того, как лето постепенно отступает. Рассвет становится позднее, заход солнца — ближе к вечеру, а долгота дня уменьшается на пару минут. Эти перемены влияют не только на атмосферу за окном, но и на наше самочувствие, ритм и эффективность.

Чтобы вы могли ориентироваться в солнечном режиме, мы подготовили таблицу точного времени восхода и захода солнца в крупнейших городах Украины. Также в статье от DNEWS вы узнаете, как использовать световой день с пользой и подстроить под него привычки.

Сколько длится световой день 16 августа

На 16 августа 2025 года средняя долгота светового дня по Украине составляет 14 часов 09 минут.

Потери в продолжительности относительно начала августа уже достигают 15–20 минут. Утренняя свежесть сохраняется дольше, а вечерняя темнота наступает быстрее. Такие изменения особенно заметны людям с чувствительными биоритмами — студентам, работающим сменами, пожилым.

Когда наступает рассвет: старт дня

Рассвет в этот день начинается примерно с 05:35 до 06:08, в зависимости от города. Восход солнца чуть позже, но уже первые проблески зари формируют настроение утра. Те, кто встречает рассвет, получают дополнительный заряд бодрости и эмоционального равновесия.

Время захода солнца: когда уходит свет

Солнце уходит за горизонт между 19:45 и 20:26, смещаясь всё ближе к 19:30 в восточных регионах. Закат — время подведения итогов, переключения в вечерний режим и гармоничного завершения дня.

Таблица рассвета, заката и долготы светового дня 16 августа 2025 года в городах Украины

ГородВремя восходаВремя закатаДолгота дня
Киев05:5019:5814 ч 08 мин
Львов06:0120:1914 ч 18 мин
Одесса05:5519:5914 ч 04 мин
Харьков05:3419:4514 ч 11 мин
Днепр05:4119:5014 ч 09 мин
Запорожье05:4219:4914 ч 07 мин
Донецк05:3519:4414 ч 09 мин
Кривой Рог05:4319:5014 ч 07 мин
Луцк06:0520:2514 ч 20 мин
Житомир05:5320:0614 ч 13 мин
Чернигов05:4419:5814 ч 14 мин
Черкассы05:4819:5814 ч 10 мин
Сумы05:3819:5114 ч 13 мин
Полтава05:4219:5314 ч 11 мин
Кропивницкий05:5019:5314 ч 03 мин
Николаев05:5419:5614 ч 02 мин
Херсон05:5419:5514 ч 01 мин
Луганск05:1119:3414 ч 23 мин
Ужгород06:0820:2614 ч 18 мин
Ивано-Франковск06:0320:2214 ч 19 мин
Тернополь06:0220:2014 ч 18 мин
Черновцы06:0220:1914 ч 17 мин

Таблица составлена на основе астрономических данных с учётом географического положения городов. Все времена — местные.

Как подстроить свой день под восход и закат солнца

Учитывая уменьшение светового окна, становится особенно важно грамотно выстраивать повседневный режим. Свет влияет на гормоны, настроение, продуктивность, и даже аппетит.

Польза утреннего света

Первый час после рассвета — идеальное время для физических упражнений, зарядки, медитации или просто прогулки на свежем воздухе. Ультрафиолет утреннего солнца запускает синтез витамина D и регулирует циркадные ритмы.

Организация дня по фазам света

Лучшее время для активной работы — с 08:00 до 17:00. После заката уровень мелатонина начинает расти, а это сигнал к замедлению. Избегайте перегрузок после 20:00, особенно если ваш организм реагирует на сокращение светового дня бессонницей или усталостью.

Оптимизация вечернего времени

  • Уменьшите яркость света в помещении;
  • Используйте тёплый свет после заката;
  • Не планируйте тяжёлые задачи на поздний вечер;
  • За 30–60 минут до сна откажитесь от экрана смартфона или компьютера.

Зачем ежедневно следить за временем восхода и захода

Если вы:

  • работаете на открытом воздухе;
  • занимаетесь фермерством или огородом;
  • следите за режимом сна;
  • занимаетесь утренним бегом или вечерней прогулкой —
    то график рассвета и заката поможет избежать неудобств и повысить качество жизни.

Ранее мы писали о том, полезно ли спать без подушки детям: мифы и факты.

