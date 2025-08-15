В середине августа каждый новый день приносит ощутимое сокращение светлого времени. 16 августа 2025 года — типичный пример того, как лето постепенно отступает. Рассвет становится позднее, заход солнца — ближе к вечеру, а долгота дня уменьшается на пару минут. Эти перемены влияют не только на атмосферу за окном, но и на наше самочувствие, ритм и эффективность.

Чтобы вы могли ориентироваться в солнечном режиме, мы подготовили таблицу точного времени восхода и захода солнца в крупнейших городах Украины. Также в статье от DNEWS вы узнаете, как использовать световой день с пользой и подстроить под него привычки.

Сколько длится световой день 16 августа

На 16 августа 2025 года средняя долгота светового дня по Украине составляет 14 часов 09 минут.

Потери в продолжительности относительно начала августа уже достигают 15–20 минут. Утренняя свежесть сохраняется дольше, а вечерняя темнота наступает быстрее. Такие изменения особенно заметны людям с чувствительными биоритмами — студентам, работающим сменами, пожилым.

Когда наступает рассвет: старт дня

Рассвет в этот день начинается примерно с 05:35 до 06:08, в зависимости от города. Восход солнца чуть позже, но уже первые проблески зари формируют настроение утра. Те, кто встречает рассвет, получают дополнительный заряд бодрости и эмоционального равновесия.

Время захода солнца: когда уходит свет

Солнце уходит за горизонт между 19:45 и 20:26, смещаясь всё ближе к 19:30 в восточных регионах. Закат — время подведения итогов, переключения в вечерний режим и гармоничного завершения дня.

Таблица рассвета, заката и долготы светового дня 16 августа 2025 года в городах Украины

Город Время восхода Время заката Долгота дня Киев 05:50 19:58 14 ч 08 мин Львов 06:01 20:19 14 ч 18 мин Одесса 05:55 19:59 14 ч 04 мин Харьков 05:34 19:45 14 ч 11 мин Днепр 05:41 19:50 14 ч 09 мин Запорожье 05:42 19:49 14 ч 07 мин Донецк 05:35 19:44 14 ч 09 мин Кривой Рог 05:43 19:50 14 ч 07 мин Луцк 06:05 20:25 14 ч 20 мин Житомир 05:53 20:06 14 ч 13 мин Чернигов 05:44 19:58 14 ч 14 мин Черкассы 05:48 19:58 14 ч 10 мин Сумы 05:38 19:51 14 ч 13 мин Полтава 05:42 19:53 14 ч 11 мин Кропивницкий 05:50 19:53 14 ч 03 мин Николаев 05:54 19:56 14 ч 02 мин Херсон 05:54 19:55 14 ч 01 мин Луганск 05:11 19:34 14 ч 23 мин Ужгород 06:08 20:26 14 ч 18 мин Ивано-Франковск 06:03 20:22 14 ч 19 мин Тернополь 06:02 20:20 14 ч 18 мин Черновцы 06:02 20:19 14 ч 17 мин

Таблица составлена на основе астрономических данных с учётом географического положения городов. Все времена — местные.

Как подстроить свой день под восход и закат солнца

Учитывая уменьшение светового окна, становится особенно важно грамотно выстраивать повседневный режим. Свет влияет на гормоны, настроение, продуктивность, и даже аппетит.

Польза утреннего света

Первый час после рассвета — идеальное время для физических упражнений, зарядки, медитации или просто прогулки на свежем воздухе. Ультрафиолет утреннего солнца запускает синтез витамина D и регулирует циркадные ритмы.

Организация дня по фазам света

Лучшее время для активной работы — с 08:00 до 17:00. После заката уровень мелатонина начинает расти, а это сигнал к замедлению. Избегайте перегрузок после 20:00, особенно если ваш организм реагирует на сокращение светового дня бессонницей или усталостью.

Оптимизация вечернего времени

Уменьшите яркость света в помещении;

Используйте тёплый свет после заката;

Не планируйте тяжёлые задачи на поздний вечер;

За 30–60 минут до сна откажитесь от экрана смартфона или компьютера.

Зачем ежедневно следить за временем восхода и захода

Если вы:

работаете на открытом воздухе;

занимаетесь фермерством или огородом;

следите за режимом сна;

занимаетесь утренним бегом или вечерней прогулкой —

то график рассвета и заката поможет избежать неудобств и повысить качество жизни.

Ранее мы писали о том, полезно ли спать без подушки детям: мифы и факты.