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Общество
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Воздушные силы атаковали место дислокации окупантов на Курщине, уничтожив до 30 вражеских солдат – Генштаб

Украинские Воздушные силы нанесли удар по месту сосредоточения российских оккупантов в Курской области, уничтожив около 30 вражеских солдат. По официальным данным, удар был направлен на скопление живой силы противника в населенном пункте Кондратовка, что привело к полному уничтожению объекта.

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В Генштабе подчеркнули, что ликвидация этого военного объекта ослабляет способность российских войск вести боевые действия в приграничных регионах.

Украинские летчики и другие подразделения Сил обороны будут продолжать наносить удары для снижения военного потенциала противника.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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