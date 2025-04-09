Воздушные силы Украины уничтожили вражеский пункт управления в Херсонской области (фото)

7 апреля Воздушные силы Украины нанесли удар по командному пункту 81-го самоходного артиллерийского полка российских оккупационных войск, который размещался на временно захваченной территории Херсонской области. Благодаря точным действиям украинских пилотов было полностью уничтожено бетонное сооружение, в котором размещался командный пункт.

По предварительным данным, ликвидированы от 20 до 30 военнослужащих противника, потери еще уточняются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что это поражение серьезно ослабило возможности врага по ведению боевых действий в этом районе. Военные также отметили, что удары по оккупантам будут продолжаться до тех пор, пока они не покинут территорию Украины.