8 мая 2025 года в Украине ожидается резкое похолодание. Синоптики предупреждают о вероятных заморозках на почве и мокром снеге в отдельных регионах. Такие погодные условия могут повлиять на сельское хозяйство и повседневную жизнь.

В этой статье от DNEWS представлен подробный прогноз погоды на 8 мая 2025 года для различных регионов Украины. Мы рассмотрим температурные колебания, вероятность осадков и другие метеорологические особенности, чтобы вы могли подготовиться к предстоящим погодным изменениям.

Общие климатические тенденции на 8 мая 2025 года

Согласно прогнозам, 8 мая в Украине ожидается значительное снижение температуры. Ночью в северных и западных регионах температура воздуха опустится до +1…+6°C, на поверхности почвы возможны заморозки до -3°C. Днём температура повысится до +9…+14°C. В остальных регионах ночью ожидается +6…+11°C, днём +14…+19°C.

Осадки в виде дождя прогнозируются в Одесской области и на Прикарпатье ночью, а днём — в южных и центральных регионах. В других регионах существенных осадков не ожидается.

Прогноз погоды по регионам Украины

Погодные условия на 8 мая 2025 года будут различаться в зависимости от региона. Ниже представлен детальный прогноз для ключевых городов Украины.

Киев

В столице Украины ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до +6°C, днём повысится до +15°C. Ветер северо-западный, 5–7 м/с.

Львов

Во Львове прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью составит +3°C, днём — до +12°C. Возможны кратковременные осадки в виде дождя.

Харьков

В Харькове ожидается пасмурная погода с дождём. Температура воздуха ночью опустится до +9°C, днём — до +17°C. Ветер северо-западный, 3–5 м/с.

Одесса

В Одессе прогнозируется облачная погода с дождём ночью и днём. Температура воздуха ночью составит +12°C, днём — до +18°C. Ветер северо-западный, 4–6 м/с.

Днепр

В Днепре ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до +11°C, днём — до +19°C. Осадки маловероятны.

Симферополь

В Симферополе прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +10°C, днём — до +20°C. Ветер северо-западный, 3–5 м/с.

Чернигов

В Чернигове ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до +4°C, днём — до +13°C. Возможны кратковременные осадки.

Сумы

В Сумах прогнозируется пасмурная погода с дождём. Температура воздуха ночью составит +5°C, днём — до +14°C. Ветер северо-западный, 3–5 м/с.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до +2°C, днём — до +9°C. Возможны кратковременные осадки в виде дождя.

Черновцы

В Черновцах прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +4°C, днём — до +11°C. Ветер северо-западный, 3–5 м/с.

Кропивницкий

В Кропивницком ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до +9°C, днём — до +17°C. Осадки маловероятны.

Как спланировать день

Погода на 8 мая 2025 года в Украине будет характеризоваться значительным снижением температуры и возможными осадками. Особенно внимательными следует быть жителям северных и западных регионов, где вероятны заморозки на почве. Планируя день, учитывайте погодные условия и принимайте необходимые меры для обеспечения комфорта и безопасности.

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