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Общество
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ВПЛ могут отказать в компенсации за утраченное жилье: названы причины

В 2025 году переселенцы смогут получить возмещение за разрушенное жилье. В то же время существуют ситуации, при которых в компенсации может быть отказано.

Ключевым условием является то, что было уничтожено единственную жилую недвижимость. Об этом сообщает «24 Канал», ссылаясь на председателя Специальной комиссии по защите ВПЛ Павла Фролова.

«Как известно, главным условием получения компенсации по еВідновленням для ВПЛ является то, что уничтоженное жилье было единственным, что подтверждается информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ГРВП)», – подчеркнул он.

Однако до внедрения ГРРП в 2013 году с 2002 до 2012 года действовал Реестр прав собственности на недвижимость (РПВН). Сейчас он входит в архивную часть реестра.

Из-за недостатков механизма перехода между реестрами, этот процесс мог вызвать дублирование данных и появление противоречий в информации о владельцах одного и того же объекта недвижимости.

Таким образом, из-за непогашенной записи в РПВН система может отказать в бронировании средств по сертификату еВідновлення. В зоне риска находятся ВПЛ, которые соответствуют следующим условиям:

  • получили право собственности на жилье в период с 2002 по 2012 годы;
  • позже, в 2013-2018 годах, отчуждали это имущество.

Чтобы проверить, есть ли в РПВН непогашенные записи в отношении владельцев сертификатов, необходимо обратиться к государственному регистратору или нотариусу для получения информационной справки из ГРПП.

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