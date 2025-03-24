ВПЛ могут заставить вернуть государству полученные средства: каких случаев это касается

Внутренне перемещенные лица в Украине могут быть обязаны вернуть часть полученных государственных выплат. Это произойдет в случае выявления факта неправомерного начисления финансовой помощи.

Подобные случаи бывают, когда лицо продолжает получать выплаты, хотя уже не соответствует требованиям для их начисления. Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на «Юридический советник для ВПО».

К примеру, когда внутренне перемещенное лицо возвращается к своему постоянному месту жительства и информирует об этом через приложение «Дія», прекращение выплат социальными службами может произойти с задержкой.

В такой ситуации человеку предлагают самостоятельно вернуть полученные средства, а в случае отказа — взыскание происходит в судебном порядке.

Кто еще обязан вернуть выплаты

Также вернуть выплаты обязаны переселенцы, чей семейный доход превысил установленный законом лимит, если они не сообщили об этом социальные службы в течение 14 дней.

Кроме того, средства должны вернуть лица, которые получали помощь как ВПЛ, хотя на самом деле не покидали оккупированные территории или зоны боевых действий.

Стоит отметить, что с января 2025 года в Украине введен новый порядок компенсаций для владельцев жилья, которые бесплатно принимают переселенцев. Теперь эти выплаты осуществляет Пенсионный фонд на основе списков, предоставленных Министерством развития общин и территорий.