С каждым днём солнце всё позже появляется на горизонте и всё раньше уходит за него. 10 августа 2025 года — это уже середина последнего летнего месяца, коли природный свет становится настоящей ценностью. Рассвет смещается дальше за 05:45, а закат — всё ближе к 20:00. Долгота дня сокращается, что влияет на ритм жизни: сдвигается распорядок, уменьшается время для вечерних прогулок и работы на открытом воздухе.

В этом материале от DNEWS мы подготовили актуальную таблицу времени восхода и захода солнца по 22 городам Украины на 10 августа 2025 года, указали точную продолжительность светового дня, а также дали советы по синхронизации с солнечным ритмом. Всё для того, чтобы этот день прошёл эффективно и с пользой.

Как меняется световой день 10 августа

Долгота дня в Украине 10 августа 2025 года составляет в среднем 14 часов 27 минут.

Это уже на 3–4 минуты меньше, чем днём ранее. К концу второй недели августа солнце ежедневно «откусывает» ещё по паре хвилин у ранкової зірки й вечірнього неба. И хотя день по-прежнему остаётся длинным, его сокращение ощущается во всём: становится сложнее вставать без будильника, а вечерние дела приходится завершать раньше.

Рассвет и восход: когда начинается день

На востоке страны первые лучи появляются около 05:05, на западе — после 06:00. В среднем по Украине восход солнца 10 августа ожидается в интервале от 05:30 до 05:59. Это ключевой момент для тех, кто планирует утренние поездки, пробежки, полив или сбор урожая.

Закат и заход: когда заканчивается день

Солнце начнёт садиться уже после 19:45 в восточных регионах и ближе к 20:40 на западе. Это значит, что оптимальное завершение дел — до 20:00.

Точное время рассвета, заката и долготы дня 10 августа по городам Украины

Город Время рассвета Время заката Долгота дня Киев 05:44 20:10 14 ч 26 мин Львов 05:55 20:31 14 ч 36 мин Одесса 05:49 20:11 14 ч 22 мин Харьков 05:28 19:57 14 ч 29 мин Днепр 05:35 20:02 14 ч 27 мин Запорожье 05:36 20:01 14 ч 25 мин Донецк 05:29 19:56 14 ч 27 мин Кривой Рог 05:37 20:01 14 ч 24 мин Луцк 05:59 20:37 14 ч 38 мин Житомир 05:47 20:18 14 ч 31 мин Чернигов 05:38 20:10 14 ч 32 мин Черкассы 05:42 20:10 14 ч 28 мин Сумы 05:32 20:03 14 ч 31 мин Полтава 05:36 20:05 14 ч 29 мин Кропивницкий 05:44 20:05 14 ч 21 мин Николаев 05:48 20:08 14 ч 20 мин Херсон 05:48 20:07 14 ч 19 мин Луганск 05:05 19:45 14 ч 40 мин Ужгород 06:02 20:38 14 ч 36 мин Ивано-Франковск 05:57 20:34 14 ч 37 мин Тернополь 05:56 20:32 14 ч 36 мин Черновцы 05:56 20:31 14 ч 35 мин

Эти данные позволят вам сориентироваться во времени и точно знать, когда начинается и заканчивается светлая часть суток в вашем регионе.

Как использовать солнечное время с пользой

Привязка к естественному свету — это путь к гармоничному и эффективному дню.

Утренние часы: энергия рассвета

Пробуждение с восходом помогает активировать метаболизм, улучшить концентрацию и настроение. Не упускайте силу первых солнечных лучей — именно они запускают выработку гормонов бодрости.

Вечерние часы: мягкий заход солнца

После захода снижается активность мозга и тела. Это время для отдыха, прогулок, общения, чтения. Используйте закат как психологическую «черту» для завершения дел.

План дня по световому ритму

06:00–10:00 — максимальная активность, сложные задачи.

— максимальная активность, сложные задачи. 10:00–16:00 — физическая работа, поездки, встречи.

— физическая работа, поездки, встречи. 16:00–20:00 — завершение дел, отдых, домашние заботы.

Почему важно следить за временем восхода и захода солнца

Наблюдение за солнечным циклом позволяет:

Поддерживать стабильный режим сна;

Повышать продуктивность;

Улучшать психоэмоциональное состояние;

Планировать действия на основе реальной освещённости, а не только по часам.

