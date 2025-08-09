Суббота, 9 августа, 2025
Точное время восхода и заката 10 августа 2025 в Украине. Таблица по 22 городам, долгота дня, советы по солнечному распорядку.
Время рассвета и заката 10 августа 2025 года: какова долгота дня в Украине

С каждым днём солнце всё позже появляется на горизонте и всё раньше уходит за него. 10 августа 2025 года — это уже середина последнего летнего месяца, коли природный свет становится настоящей ценностью. Рассвет смещается дальше за 05:45, а закат — всё ближе к 20:00. Долгота дня сокращается, что влияет на ритм жизни: сдвигается распорядок, уменьшается время для вечерних прогулок и работы на открытом воздухе.

В этом материале от DNEWS мы подготовили актуальную таблицу времени восхода и захода солнца по 22 городам Украины на 10 августа 2025 года, указали точную продолжительность светового дня, а также дали советы по синхронизации с солнечным ритмом. Всё для того, чтобы этот день прошёл эффективно и с пользой.

Как меняется световой день 10 августа

Долгота дня в Украине 10 августа 2025 года составляет в среднем 14 часов 27 минут.

Это уже на 3–4 минуты меньше, чем днём ранее. К концу второй недели августа солнце ежедневно «откусывает» ещё по паре хвилин у ранкової зірки й вечірнього неба. И хотя день по-прежнему остаётся длинным, его сокращение ощущается во всём: становится сложнее вставать без будильника, а вечерние дела приходится завершать раньше.

Рассвет и восход: когда начинается день

На востоке страны первые лучи появляются около 05:05, на западе — после 06:00. В среднем по Украине восход солнца 10 августа ожидается в интервале от 05:30 до 05:59. Это ключевой момент для тех, кто планирует утренние поездки, пробежки, полив или сбор урожая.

Закат и заход: когда заканчивается день

Солнце начнёт садиться уже после 19:45 в восточных регионах и ближе к 20:40 на западе. Это значит, что оптимальное завершение дел — до 20:00.

Точное время рассвета, заката и долготы дня 10 августа по городам Украины

ГородВремя рассветаВремя закатаДолгота дня
Киев05:4420:1014 ч 26 мин
Львов05:5520:3114 ч 36 мин
Одесса05:4920:1114 ч 22 мин
Харьков05:2819:5714 ч 29 мин
Днепр05:3520:0214 ч 27 мин
Запорожье05:3620:0114 ч 25 мин
Донецк05:2919:5614 ч 27 мин
Кривой Рог05:3720:0114 ч 24 мин
Луцк05:5920:3714 ч 38 мин
Житомир05:4720:1814 ч 31 мин
Чернигов05:3820:1014 ч 32 мин
Черкассы05:4220:1014 ч 28 мин
Сумы05:3220:0314 ч 31 мин
Полтава05:3620:0514 ч 29 мин
Кропивницкий05:4420:0514 ч 21 мин
Николаев05:4820:0814 ч 20 мин
Херсон05:4820:0714 ч 19 мин
Луганск05:0519:4514 ч 40 мин
Ужгород06:0220:3814 ч 36 мин
Ивано-Франковск05:5720:3414 ч 37 мин
Тернополь05:5620:3214 ч 36 мин
Черновцы05:5620:3114 ч 35 мин

Эти данные позволят вам сориентироваться во времени и точно знать, когда начинается и заканчивается светлая часть суток в вашем регионе.

Как использовать солнечное время с пользой

Привязка к естественному свету — это путь к гармоничному и эффективному дню.

Утренние часы: энергия рассвета

Пробуждение с восходом помогает активировать метаболизм, улучшить концентрацию и настроение. Не упускайте силу первых солнечных лучей — именно они запускают выработку гормонов бодрости.

Вечерние часы: мягкий заход солнца

После захода снижается активность мозга и тела. Это время для отдыха, прогулок, общения, чтения. Используйте закат как психологическую «черту» для завершения дел.

План дня по световому ритму

  • 06:00–10:00 — максимальная активность, сложные задачи.
  • 10:00–16:00 — физическая работа, поездки, встречи.
  • 16:00–20:00 — завершение дел, отдых, домашние заботы.

Почему важно следить за временем восхода и захода солнца

Наблюдение за солнечным циклом позволяет:

  • Поддерживать стабильный режим сна;
  • Повышать продуктивность;
  • Улучшать психоэмоциональное состояние;
  • Планировать действия на основе реальной освещённости, а не только по часам.

Ранее мы писали о том, как долго человек может не спать.

