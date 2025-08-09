С каждым днём солнце всё позже появляется на горизонте и всё раньше уходит за него. 10 августа 2025 года — это уже середина последнего летнего месяца, коли природный свет становится настоящей ценностью. Рассвет смещается дальше за 05:45, а закат — всё ближе к 20:00. Долгота дня сокращается, что влияет на ритм жизни: сдвигается распорядок, уменьшается время для вечерних прогулок и работы на открытом воздухе.
В этом материале от DNEWS мы подготовили актуальную таблицу времени восхода и захода солнца по 22 городам Украины на 10 августа 2025 года, указали точную продолжительность светового дня, а также дали советы по синхронизации с солнечным ритмом. Всё для того, чтобы этот день прошёл эффективно и с пользой.
Как меняется световой день 10 августа
Долгота дня в Украине 10 августа 2025 года составляет в среднем 14 часов 27 минут.
Это уже на 3–4 минуты меньше, чем днём ранее. К концу второй недели августа солнце ежедневно «откусывает» ещё по паре хвилин у ранкової зірки й вечірнього неба. И хотя день по-прежнему остаётся длинным, его сокращение ощущается во всём: становится сложнее вставать без будильника, а вечерние дела приходится завершать раньше.
Рассвет и восход: когда начинается день
На востоке страны первые лучи появляются около 05:05, на западе — после 06:00. В среднем по Украине восход солнца 10 августа ожидается в интервале от 05:30 до 05:59. Это ключевой момент для тех, кто планирует утренние поездки, пробежки, полив или сбор урожая.
Закат и заход: когда заканчивается день
Солнце начнёт садиться уже после 19:45 в восточных регионах и ближе к 20:40 на западе. Это значит, что оптимальное завершение дел — до 20:00.
Точное время рассвета, заката и долготы дня 10 августа по городам Украины
|Город
|Время рассвета
|Время заката
|Долгота дня
|Киев
|05:44
|20:10
|14 ч 26 мин
|Львов
|05:55
|20:31
|14 ч 36 мин
|Одесса
|05:49
|20:11
|14 ч 22 мин
|Харьков
|05:28
|19:57
|14 ч 29 мин
|Днепр
|05:35
|20:02
|14 ч 27 мин
|Запорожье
|05:36
|20:01
|14 ч 25 мин
|Донецк
|05:29
|19:56
|14 ч 27 мин
|Кривой Рог
|05:37
|20:01
|14 ч 24 мин
|Луцк
|05:59
|20:37
|14 ч 38 мин
|Житомир
|05:47
|20:18
|14 ч 31 мин
|Чернигов
|05:38
|20:10
|14 ч 32 мин
|Черкассы
|05:42
|20:10
|14 ч 28 мин
|Сумы
|05:32
|20:03
|14 ч 31 мин
|Полтава
|05:36
|20:05
|14 ч 29 мин
|Кропивницкий
|05:44
|20:05
|14 ч 21 мин
|Николаев
|05:48
|20:08
|14 ч 20 мин
|Херсон
|05:48
|20:07
|14 ч 19 мин
|Луганск
|05:05
|19:45
|14 ч 40 мин
|Ужгород
|06:02
|20:38
|14 ч 36 мин
|Ивано-Франковск
|05:57
|20:34
|14 ч 37 мин
|Тернополь
|05:56
|20:32
|14 ч 36 мин
|Черновцы
|05:56
|20:31
|14 ч 35 мин
Эти данные позволят вам сориентироваться во времени и точно знать, когда начинается и заканчивается светлая часть суток в вашем регионе.
Как использовать солнечное время с пользой
Привязка к естественному свету — это путь к гармоничному и эффективному дню.
Утренние часы: энергия рассвета
Пробуждение с восходом помогает активировать метаболизм, улучшить концентрацию и настроение. Не упускайте силу первых солнечных лучей — именно они запускают выработку гормонов бодрости.
Вечерние часы: мягкий заход солнца
После захода снижается активность мозга и тела. Это время для отдыха, прогулок, общения, чтения. Используйте закат как психологическую «черту» для завершения дел.
План дня по световому ритму
- 06:00–10:00 — максимальная активность, сложные задачи.
- 10:00–16:00 — физическая работа, поездки, встречи.
- 16:00–20:00 — завершение дел, отдых, домашние заботы.
Почему важно следить за временем восхода и захода солнца
Наблюдение за солнечным циклом позволяет:
- Поддерживать стабильный режим сна;
- Повышать продуктивность;
- Улучшать психоэмоциональное состояние;
- Планировать действия на основе реальной освещённости, а не только по часам.
