Август подходит к финалу, и каждый день дарит всё меньше солнечного света. 28 августа 2025 года — яркий пример: вечер наступает быстрее, утро начинается тише. Снижение освещённости уже ощущается в теле: мы просыпаемся чуть медленнее и раньше начинаем чувствовать усталость вечером. Чтобы не терять ритм, важно знать точное время восхода, заката и продолжительности дня.

В этом материале от DNEWS — точные данные по световому дню 28.08.2025 для всех регионов Украины, а также советы, как адаптироваться к изменениям без стресса.

Сколько длится день 28 августа и насколько он короче

По всей стране продолжительность светлого времени 28 августа 2025 составляет в среднем 13 часов 23 минуты. По сравнению с серединой месяца день сократился уже почти на полчаса.

Это естественный биологический процесс: солнце «уходит» на юг, и мы получаем меньше света. Принятие этого ритма — залог хорошего самочувствия и эмоциональной стабильности.

Рассвет и восход 28 августа: когда начинается утро

Рассвет начинается от 05:24 до 06:18 в зависимости от региона. Восход — между 05:47 (Луганск, Харьков) и 06:14 (Львов, Ужгород).

Эти часы лучше всего подходят для медитации, пробежки или простого тихого начала дня. Свет утром мягкий, а воздух — особенно чистый.

Закат и заход: завершение дня по солнцу

Закат солнца 28 августа произойдёт от 19:20 до 20:04. Захода можно ожидать уже через 15–20 минут после заката, в зависимости от местности и погоды.

С этого времени активность тела постепенно снижается. Придерживаясь естественного графика, вы избежите вечерней усталости и бессонницы.

Таблица времени рассвета, восхода и заката 28.08.2025 по городам Украины

Город Восход солнца Закат солнца Долгота дня Киев 06:02 19:34 13 ч 32 мин Львов 06:13 19:55 13 ч 42 мин Одесса 06:07 19:36 13 ч 29 мин Харьков 05:46 19:21 13 ч 35 мин Днепр 05:53 19:26 13 ч 33 мин Запорожье 05:54 19:25 13 ч 31 мин Донецк 05:47 19:20 13 ч 33 мин Кривой Рог 05:55 19:26 13 ч 31 мин Луцк 06:17 20:01 13 ч 44 мин Житомир 06:05 19:42 13 ч 37 мин Чернигов 05:56 19:34 13 ч 38 мин Черкассы 06:00 19:34 13 ч 34 мин Сумы 05:50 19:27 13 ч 37 мин Полтава 05:54 19:29 13 ч 35 мин Кропивницкий 06:02 19:29 13 ч 27 мин Николаев 06:06 19:32 13 ч 26 мин Херсон 06:06 19:31 13 ч 25 мин Луганск 05:23 19:10 13 ч 47 мин Ужгород 06:20 20:04 13 ч 44 мин Ивано-Франковск 06:15 19:58 13 ч 43 мин Тернополь 06:14 19:56 13 ч 42 мин Черновцы 06:14 19:55 13 ч 41 мин

Эти данные помогают строить график в гармонии с солнечным временем. Особенно актуально — для родителей школьников, спортсменов и людей с плотным расписанием.

Как подстроить свой день под солнце: советы и рекомендации

Жизнь по солнцу — это не ретроградная мода, а практичный инструмент восстановления сил и повышения качества жизни.

Утро — энергия, которую не стоит упускать

Просыпайтесь в пределах 20 минут после восхода.

Используйте утренний свет как природный будильник.

Планируйте важные задачи на 07:00–11:00 — тогда работает мозг.

Вечер — момент для расслабления и перезагрузки

За час до захода солнца избегайте стрессовых дел.

Ужин — за 2 часа до сна, желательно при приглушённом свете.

После заката — минимум экранов, максимум спокойствия.

Почему важно учитывать долготу дня каждый день

Снижение дневного света влияет на гормоны, настроение и даже аппетит.

Знание солнечного времени помогает вовремя ложиться и вставать.

Такой режим снижает утомляемость и укрепляет иммунитет.

Живите по свету — будет легче и продуктивнее

28 августа — день, когда утро ещё бодрое, а вечер уже требует покоя. Рассвет и закат — это не только астрономические точки, но и сигналы к действию или отдыху. Если жить в ритме с ними — исчезают перегрузки, приходят спокойствие и сила.

