Время рассвета, восхода, заката и долготы дня 28 августа 2025 по Украине. Таблица на 22 города и советы по адаптации к солнечному графику.
Общество
Время чтения 1 мин.

Время солнечного дня 28 августа 2025: когда рассвет и закат в Украине

Август подходит к финалу, и каждый день дарит всё меньше солнечного света. 28 августа 2025 года — яркий пример: вечер наступает быстрее, утро начинается тише. Снижение освещённости уже ощущается в теле: мы просыпаемся чуть медленнее и раньше начинаем чувствовать усталость вечером. Чтобы не терять ритм, важно знать точное время восхода, заката и продолжительности дня.

В этом материале от DNEWS — точные данные по световому дню 28.08.2025 для всех регионов Украины, а также советы, как адаптироваться к изменениям без стресса.

Сколько длится день 28 августа и насколько он короче

По всей стране продолжительность светлого времени 28 августа 2025 составляет в среднем 13 часов 23 минуты. По сравнению с серединой месяца день сократился уже почти на полчаса.

Это естественный биологический процесс: солнце «уходит» на юг, и мы получаем меньше света. Принятие этого ритма — залог хорошего самочувствия и эмоциональной стабильности.

Рассвет и восход 28 августа: когда начинается утро

Рассвет начинается от 05:24 до 06:18 в зависимости от региона. Восход — между 05:47 (Луганск, Харьков) и 06:14 (Львов, Ужгород).

Эти часы лучше всего подходят для медитации, пробежки или простого тихого начала дня. Свет утром мягкий, а воздух — особенно чистый.

Закат и заход: завершение дня по солнцу

Закат солнца 28 августа произойдёт от 19:20 до 20:04. Захода можно ожидать уже через 15–20 минут после заката, в зависимости от местности и погоды.

С этого времени активность тела постепенно снижается. Придерживаясь естественного графика, вы избежите вечерней усталости и бессонницы.

Таблица времени рассвета, восхода и заката 28.08.2025 по городам Украины

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев06:0219:3413 ч 32 мин
Львов06:1319:5513 ч 42 мин
Одесса06:0719:3613 ч 29 мин
Харьков05:4619:2113 ч 35 мин
Днепр05:5319:2613 ч 33 мин
Запорожье05:5419:2513 ч 31 мин
Донецк05:4719:2013 ч 33 мин
Кривой Рог05:5519:2613 ч 31 мин
Луцк06:1720:0113 ч 44 мин
Житомир06:0519:4213 ч 37 мин
Чернигов05:5619:3413 ч 38 мин
Черкассы06:0019:3413 ч 34 мин
Сумы05:5019:2713 ч 37 мин
Полтава05:5419:2913 ч 35 мин
Кропивницкий06:0219:2913 ч 27 мин
Николаев06:0619:3213 ч 26 мин
Херсон06:0619:3113 ч 25 мин
Луганск05:2319:1013 ч 47 мин
Ужгород06:2020:0413 ч 44 мин
Ивано-Франковск06:1519:5813 ч 43 мин
Тернополь06:1419:5613 ч 42 мин
Черновцы06:1419:5513 ч 41 мин

Эти данные помогают строить график в гармонии с солнечным временем. Особенно актуально — для родителей школьников, спортсменов и людей с плотным расписанием.

Как подстроить свой день под солнце: советы и рекомендации

Жизнь по солнцу — это не ретроградная мода, а практичный инструмент восстановления сил и повышения качества жизни.

Утро — энергия, которую не стоит упускать

  • Просыпайтесь в пределах 20 минут после восхода.
  • Используйте утренний свет как природный будильник.
  • Планируйте важные задачи на 07:00–11:00 — тогда работает мозг.

Вечер — момент для расслабления и перезагрузки

  • За час до захода солнца избегайте стрессовых дел.
  • Ужин — за 2 часа до сна, желательно при приглушённом свете.
  • После заката — минимум экранов, максимум спокойствия.

Почему важно учитывать долготу дня каждый день

  • Снижение дневного света влияет на гормоны, настроение и даже аппетит.
  • Знание солнечного времени помогает вовремя ложиться и вставать.
  • Такой режим снижает утомляемость и укрепляет иммунитет.

Живите по свету — будет легче и продуктивнее

28 августа — день, когда утро ещё бодрое, а вечер уже требует покоя. Рассвет и закат — это не только астрономические точки, но и сигналы к действию или отдыху. Если жить в ритме с ними — исчезают перегрузки, приходят спокойствие и сила.

Ранее мы писали о том, почему хочется спать: причины повышенной сонливости.

Новое на сайте

