Август подходит к финалу, и каждый день дарит всё меньше солнечного света. 28 августа 2025 года — яркий пример: вечер наступает быстрее, утро начинается тише. Снижение освещённости уже ощущается в теле: мы просыпаемся чуть медленнее и раньше начинаем чувствовать усталость вечером. Чтобы не терять ритм, важно знать точное время восхода, заката и продолжительности дня.
В этом материале от DNEWS — точные данные по световому дню 28.08.2025 для всех регионов Украины, а также советы, как адаптироваться к изменениям без стресса.
Сколько длится день 28 августа и насколько он короче
По всей стране продолжительность светлого времени 28 августа 2025 составляет в среднем 13 часов 23 минуты. По сравнению с серединой месяца день сократился уже почти на полчаса.
Это естественный биологический процесс: солнце «уходит» на юг, и мы получаем меньше света. Принятие этого ритма — залог хорошего самочувствия и эмоциональной стабильности.
Рассвет и восход 28 августа: когда начинается утро
Рассвет начинается от 05:24 до 06:18 в зависимости от региона. Восход — между 05:47 (Луганск, Харьков) и 06:14 (Львов, Ужгород).
Эти часы лучше всего подходят для медитации, пробежки или простого тихого начала дня. Свет утром мягкий, а воздух — особенно чистый.
Закат и заход: завершение дня по солнцу
Закат солнца 28 августа произойдёт от 19:20 до 20:04. Захода можно ожидать уже через 15–20 минут после заката, в зависимости от местности и погоды.
С этого времени активность тела постепенно снижается. Придерживаясь естественного графика, вы избежите вечерней усталости и бессонницы.
Таблица времени рассвета, восхода и заката 28.08.2025 по городам Украины
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Долгота дня
|Киев
|06:02
|19:34
|13 ч 32 мин
|Львов
|06:13
|19:55
|13 ч 42 мин
|Одесса
|06:07
|19:36
|13 ч 29 мин
|Харьков
|05:46
|19:21
|13 ч 35 мин
|Днепр
|05:53
|19:26
|13 ч 33 мин
|Запорожье
|05:54
|19:25
|13 ч 31 мин
|Донецк
|05:47
|19:20
|13 ч 33 мин
|Кривой Рог
|05:55
|19:26
|13 ч 31 мин
|Луцк
|06:17
|20:01
|13 ч 44 мин
|Житомир
|06:05
|19:42
|13 ч 37 мин
|Чернигов
|05:56
|19:34
|13 ч 38 мин
|Черкассы
|06:00
|19:34
|13 ч 34 мин
|Сумы
|05:50
|19:27
|13 ч 37 мин
|Полтава
|05:54
|19:29
|13 ч 35 мин
|Кропивницкий
|06:02
|19:29
|13 ч 27 мин
|Николаев
|06:06
|19:32
|13 ч 26 мин
|Херсон
|06:06
|19:31
|13 ч 25 мин
|Луганск
|05:23
|19:10
|13 ч 47 мин
|Ужгород
|06:20
|20:04
|13 ч 44 мин
|Ивано-Франковск
|06:15
|19:58
|13 ч 43 мин
|Тернополь
|06:14
|19:56
|13 ч 42 мин
|Черновцы
|06:14
|19:55
|13 ч 41 мин
Эти данные помогают строить график в гармонии с солнечным временем. Особенно актуально — для родителей школьников, спортсменов и людей с плотным расписанием.
Как подстроить свой день под солнце: советы и рекомендации
Жизнь по солнцу — это не ретроградная мода, а практичный инструмент восстановления сил и повышения качества жизни.
Утро — энергия, которую не стоит упускать
- Просыпайтесь в пределах 20 минут после восхода.
- Используйте утренний свет как природный будильник.
- Планируйте важные задачи на 07:00–11:00 — тогда работает мозг.
Вечер — момент для расслабления и перезагрузки
- За час до захода солнца избегайте стрессовых дел.
- Ужин — за 2 часа до сна, желательно при приглушённом свете.
- После заката — минимум экранов, максимум спокойствия.
Почему важно учитывать долготу дня каждый день
- Снижение дневного света влияет на гормоны, настроение и даже аппетит.
- Знание солнечного времени помогает вовремя ложиться и вставать.
- Такой режим снижает утомляемость и укрепляет иммунитет.
Живите по свету — будет легче и продуктивнее
28 августа — день, когда утро ещё бодрое, а вечер уже требует покоя. Рассвет и закат — это не только астрономические точки, но и сигналы к действию или отдыху. Если жить в ритме с ними — исчезают перегрузки, приходят спокойствие и сила.
