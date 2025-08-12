Четверг, 14 августа, 2025
Восход и заход солнца 13 августа 2025 года: таблица по 22 городам Украины, долгота дня, полезные рекомендации по световому режиму.
Общество
Время чтения 1 мин.

Время восхода и захода солнца 13 августа 2025 года: как изменяется долгота дня в Украине

Август продолжает укорачивать светлое время суток. 13 августа 2025 года — это ещё один заметный шаг к осени, когда солнце встаёт позже, а исчезает за горизонтом раньше. Рассветы становятся прохладнее, закаты — короче. Для тех, кто живёт в ритме природы, важно учитывать не только дату, но и точное время восхода и захода солнца, чтобы максимально использовать световой день.

В этом материале от DNEWS собраны точные данные о долготе дня 13 августа 2025 года по городам Украины. Мы покажем, когда начинается утро, когда заканчивается день, и сколько часов светлого времени будет в разных регионах. Также дадим полезные советы, как подстроить под это своё расписание.

Долгота дня 13 августа: солнце всё ниже на горизонте

На 13 августа 2025 года средняя продолжительность светового дня в Украине составляет 14 часов 18 минут.

Это значение ещё ближе к осеннему уровню. Всего за две недели месяца световой день сократился почти на 15–20 минут. И хотя день всё ещё длинный, в ощущениях появляется перемена: утро всё темнее, а вечер уже не такой долгий и жаркий, как в июле.

Восход солнца: рассвет приходит позже

На востоке страны рассвет начинается около 05:08, а на западе — ближе к 06:05. Это отражается на активности в регионах: где-то день начинается с ранних огородных работ, а где-то — ещё в полумраке улиц. Важно учитывать это, особенно тем, кто работает на свежем воздухе.

Заход солнца: закат стремительно сдвигается

Солнце садится в интервале от 19:40 в восточных регионах до 20:32 в западных. Ежедневное сокращение заката на 1–2 минуты влияет на вечернюю активность — от досуга до бизнеса.

Точная таблица времени рассвета, заката и долготы дня на 13 августа 2025 года в городах Украины

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев05:4720:0414 ч 17 мин
Львов05:5820:2514 ч 27 мин
Одесса05:5220:0514 ч 13 мин
Харьков05:3119:5114 ч 20 мин
Днепр05:3819:5614 ч 18 мин
Запорожье05:3919:5514 ч 16 мин
Донецк05:3219:5014 ч 18 мин
Кривой Рог05:4019:5614 ч 16 мин
Луцк06:0220:3114 ч 29 мин
Житомир05:5020:1214 ч 22 мин
Чернигов05:4120:0414 ч 23 мин
Черкассы05:4520:0414 ч 19 мин
Сумы05:3519:5714 ч 22 мин
Полтава05:3919:5914 ч 20 мин
Кропивницкий05:4719:5914 ч 12 мин
Николаев05:5120:0214 ч 11 мин
Херсон05:5120:0114 ч 10 мин
Луганск05:0819:4014 ч 32 мин
Ужгород06:0520:3214 ч 27 мин
Ивано-Франковск06:0020:2814 ч 28 мин
Тернополь05:5920:2614 ч 27 мин
Черновцы05:5920:2514 ч 26 мин

Показатели актуальны на 13.08.2025 и основаны на астрономических данных без учёта погодных условий.

Рассвет и закат как ориентир дня: как строить режим

Световой график помогает эффективно выстраивать распорядок. Особенно это важно в августе, когда внешне «лето ещё в разгаре», но внутренняя система организма уже реагирует на изменение освещённости.

Планируйте дела до захода солнца

Пик умственной и физической активности приходится на светлое время. Рабочие задачи, поездки, тренировки и даже кулинарные заготовки — всё лучше делать до 19:00–19:30. После заката продуктивность резко снижается.

Используйте утреннее солнце с пользой

Утро после восхода — это уникальное окно возможностей. Лёгкая активность, вода, солнечный свет и отсутствие цифровых отвлечений задают правильный тон на весь день.

Учитывайте сезонность в расписании

  • Переносите активность на первую половину дня;
  • Отдыхайте вечером при мягком освещении;
  • Сокращайте ночную работу и усиливайте ритуалы отхода ко сну;
  • Старайтесь гулять при естественном свете не менее 40 минут в день.

Зачем знать точное время восхода и захода солнца

Понимание солнечного ритма помогает:

  • Регулировать циркадные биоритмы;
  • Повышать концентрацию и продуктивность;
  • Планировать сельхозработы, съёмки, поездки;
  • Готовить организм к смене сезона без стресса.

