Август продолжает укорачивать светлое время суток. 13 августа 2025 года — это ещё один заметный шаг к осени, когда солнце встаёт позже, а исчезает за горизонтом раньше. Рассветы становятся прохладнее, закаты — короче. Для тех, кто живёт в ритме природы, важно учитывать не только дату, но и точное время восхода и захода солнца, чтобы максимально использовать световой день.
В этом материале от DNEWS собраны точные данные о долготе дня 13 августа 2025 года по городам Украины. Мы покажем, когда начинается утро, когда заканчивается день, и сколько часов светлого времени будет в разных регионах. Также дадим полезные советы, как подстроить под это своё расписание.
Долгота дня 13 августа: солнце всё ниже на горизонте
На 13 августа 2025 года средняя продолжительность светового дня в Украине составляет 14 часов 18 минут.
Это значение ещё ближе к осеннему уровню. Всего за две недели месяца световой день сократился почти на 15–20 минут. И хотя день всё ещё длинный, в ощущениях появляется перемена: утро всё темнее, а вечер уже не такой долгий и жаркий, как в июле.
Восход солнца: рассвет приходит позже
На востоке страны рассвет начинается около 05:08, а на западе — ближе к 06:05. Это отражается на активности в регионах: где-то день начинается с ранних огородных работ, а где-то — ещё в полумраке улиц. Важно учитывать это, особенно тем, кто работает на свежем воздухе.
Заход солнца: закат стремительно сдвигается
Солнце садится в интервале от 19:40 в восточных регионах до 20:32 в западных. Ежедневное сокращение заката на 1–2 минуты влияет на вечернюю активность — от досуга до бизнеса.
Точная таблица времени рассвета, заката и долготы дня на 13 августа 2025 года в городах Украины
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Долгота дня
|Киев
|05:47
|20:04
|14 ч 17 мин
|Львов
|05:58
|20:25
|14 ч 27 мин
|Одесса
|05:52
|20:05
|14 ч 13 мин
|Харьков
|05:31
|19:51
|14 ч 20 мин
|Днепр
|05:38
|19:56
|14 ч 18 мин
|Запорожье
|05:39
|19:55
|14 ч 16 мин
|Донецк
|05:32
|19:50
|14 ч 18 мин
|Кривой Рог
|05:40
|19:56
|14 ч 16 мин
|Луцк
|06:02
|20:31
|14 ч 29 мин
|Житомир
|05:50
|20:12
|14 ч 22 мин
|Чернигов
|05:41
|20:04
|14 ч 23 мин
|Черкассы
|05:45
|20:04
|14 ч 19 мин
|Сумы
|05:35
|19:57
|14 ч 22 мин
|Полтава
|05:39
|19:59
|14 ч 20 мин
|Кропивницкий
|05:47
|19:59
|14 ч 12 мин
|Николаев
|05:51
|20:02
|14 ч 11 мин
|Херсон
|05:51
|20:01
|14 ч 10 мин
|Луганск
|05:08
|19:40
|14 ч 32 мин
|Ужгород
|06:05
|20:32
|14 ч 27 мин
|Ивано-Франковск
|06:00
|20:28
|14 ч 28 мин
|Тернополь
|05:59
|20:26
|14 ч 27 мин
|Черновцы
|05:59
|20:25
|14 ч 26 мин
Показатели актуальны на 13.08.2025 и основаны на астрономических данных без учёта погодных условий.
Рассвет и закат как ориентир дня: как строить режим
Световой график помогает эффективно выстраивать распорядок. Особенно это важно в августе, когда внешне «лето ещё в разгаре», но внутренняя система организма уже реагирует на изменение освещённости.
Планируйте дела до захода солнца
Пик умственной и физической активности приходится на светлое время. Рабочие задачи, поездки, тренировки и даже кулинарные заготовки — всё лучше делать до 19:00–19:30. После заката продуктивность резко снижается.
Используйте утреннее солнце с пользой
Утро после восхода — это уникальное окно возможностей. Лёгкая активность, вода, солнечный свет и отсутствие цифровых отвлечений задают правильный тон на весь день.
Учитывайте сезонность в расписании
- Переносите активность на первую половину дня;
- Отдыхайте вечером при мягком освещении;
- Сокращайте ночную работу и усиливайте ритуалы отхода ко сну;
- Старайтесь гулять при естественном свете не менее 40 минут в день.
Зачем знать точное время восхода и захода солнца
Понимание солнечного ритма помогает:
- Регулировать циркадные биоритмы;
- Повышать концентрацию и продуктивность;
- Планировать сельхозработы, съёмки, поездки;
- Готовить организм к смене сезона без стресса.
Ранее мы писали о том, почему хочется спать: причины повышенной сонливости.