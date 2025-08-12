Август продолжает укорачивать светлое время суток. 13 августа 2025 года — это ещё один заметный шаг к осени, когда солнце встаёт позже, а исчезает за горизонтом раньше. Рассветы становятся прохладнее, закаты — короче. Для тех, кто живёт в ритме природы, важно учитывать не только дату, но и точное время восхода и захода солнца, чтобы максимально использовать световой день.

В этом материале от DNEWS собраны точные данные о долготе дня 13 августа 2025 года по городам Украины. Мы покажем, когда начинается утро, когда заканчивается день, и сколько часов светлого времени будет в разных регионах. Также дадим полезные советы, как подстроить под это своё расписание.

Долгота дня 13 августа: солнце всё ниже на горизонте

На 13 августа 2025 года средняя продолжительность светового дня в Украине составляет 14 часов 18 минут.

Это значение ещё ближе к осеннему уровню. Всего за две недели месяца световой день сократился почти на 15–20 минут. И хотя день всё ещё длинный, в ощущениях появляется перемена: утро всё темнее, а вечер уже не такой долгий и жаркий, как в июле.

Восход солнца: рассвет приходит позже

На востоке страны рассвет начинается около 05:08, а на западе — ближе к 06:05. Это отражается на активности в регионах: где-то день начинается с ранних огородных работ, а где-то — ещё в полумраке улиц. Важно учитывать это, особенно тем, кто работает на свежем воздухе.

Заход солнца: закат стремительно сдвигается

Солнце садится в интервале от 19:40 в восточных регионах до 20:32 в западных. Ежедневное сокращение заката на 1–2 минуты влияет на вечернюю активность — от досуга до бизнеса.

Точная таблица времени рассвета, заката и долготы дня на 13 августа 2025 года в городах Украины

Город Восход солнца Закат солнца Долгота дня Киев 05:47 20:04 14 ч 17 мин Львов 05:58 20:25 14 ч 27 мин Одесса 05:52 20:05 14 ч 13 мин Харьков 05:31 19:51 14 ч 20 мин Днепр 05:38 19:56 14 ч 18 мин Запорожье 05:39 19:55 14 ч 16 мин Донецк 05:32 19:50 14 ч 18 мин Кривой Рог 05:40 19:56 14 ч 16 мин Луцк 06:02 20:31 14 ч 29 мин Житомир 05:50 20:12 14 ч 22 мин Чернигов 05:41 20:04 14 ч 23 мин Черкассы 05:45 20:04 14 ч 19 мин Сумы 05:35 19:57 14 ч 22 мин Полтава 05:39 19:59 14 ч 20 мин Кропивницкий 05:47 19:59 14 ч 12 мин Николаев 05:51 20:02 14 ч 11 мин Херсон 05:51 20:01 14 ч 10 мин Луганск 05:08 19:40 14 ч 32 мин Ужгород 06:05 20:32 14 ч 27 мин Ивано-Франковск 06:00 20:28 14 ч 28 мин Тернополь 05:59 20:26 14 ч 27 мин Черновцы 05:59 20:25 14 ч 26 мин

Показатели актуальны на 13.08.2025 и основаны на астрономических данных без учёта погодных условий.

Рассвет и закат как ориентир дня: как строить режим

Световой график помогает эффективно выстраивать распорядок. Особенно это важно в августе, когда внешне «лето ещё в разгаре», но внутренняя система организма уже реагирует на изменение освещённости.

Планируйте дела до захода солнца

Пик умственной и физической активности приходится на светлое время. Рабочие задачи, поездки, тренировки и даже кулинарные заготовки — всё лучше делать до 19:00–19:30. После заката продуктивность резко снижается.

Используйте утреннее солнце с пользой

Утро после восхода — это уникальное окно возможностей. Лёгкая активность, вода, солнечный свет и отсутствие цифровых отвлечений задают правильный тон на весь день.

Учитывайте сезонность в расписании

Переносите активность на первую половину дня;

Отдыхайте вечером при мягком освещении;

Сокращайте ночную работу и усиливайте ритуалы отхода ко сну;

Старайтесь гулять при естественном свете не менее 40 минут в день.

Зачем знать точное время восхода и захода солнца

Понимание солнечного ритма помогает:

Регулировать циркадные биоритмы;

Повышать концентрацию и продуктивность;

Планировать сельхозработы, съёмки, поездки;

Готовить организм к смене сезона без стресса.

