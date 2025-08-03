Четвёртый день августа продолжает сезон поздних рассветов и всё более ранних закатов. Свет отступает медленно, почти незаметно, но с каждым днём границы дня становятся уже. Несмотря на это, лето всё ещё даёт достаточно солнечных часов для активной жизни, отдыха и труда. Именно поэтому важно понимать, когда начинается рассвет и в какое время наступает заход солнца в разных уголках страны.
Данные о продолжительности светового дня 4 августа 2025 года помогут лучше организовать расписание, избежать дел в темноте и вовремя поймать моменты для прогулки, утренней пробежки или вечернего сбора урожая. В этом материале от DNEWS вы найдёте актуальные астрономические расчёты, региональную таблицу с точным временем рассвета и заката, а также советы, как использовать солнечный ритм на пользу себе.
Как меняется день в начале августа
Четвёртое августа приносит небольшие, но важные сдвиги во времени восхода и захода солнца.
По сравнению с 3 августа, день становится на 1–2 минуты короче. Эти незначительные на первый взгляд изменения складываются в заметную разницу уже через неделю. Природа готовит нас к переходу в осень, но делает это мягко и постепенно. Свет уходит по миллиметру в день — и этим август особенно романтичен.
Согласно астрономическим наблюдениям, в среднем по Украине световой день 4 августа длится около 14 часов 44 минут. Эта цифра варьируется в зависимости от региона — разница между западом и востоком страны может составлять до 20 минут.
Что происходит с утренним и вечерним светом
Утренний рассвет наступает чуть позже — примерно на 1 минуту, чем накануне. Заход солнца также сдвигается на более раннее время. Несмотря на это, освещённость остаётся высокой, особенно в центральной и западной частях страны.
Куда уходят минуты солнечного дня
Причина — в движении Земли вокруг Солнца. После летнего солнцестояния (21 июня) наша планета поворачивается к свету всё меньше, и поэтому день укорачивается ежедневно вплоть до осеннего равноденствия (22 сентября).
Когда в Украине начинается рассвет и заканчивается день
Каждый регион Украины живёт в своём солнечном ритме.
Чем восточнее город, тем раньше появляется заря. А вот на западе солнце садится позже. Поэтому в Ужгороде день может длиться почти на 20 минут дольше, чем в Луганске. Эти отличия особенно важны для путешественников, фермеров, строителей, рыбаков и всех, кто работает или отдыхает на свежем воздухе.
Как восход и заход влияют на биоритмы
Наши внутренние часы синхронизируются с солнечным циклом. Чем плавнее мы подстраиваемся под изменения света, тем стабильнее работаем, меньше устаём и лучше спим. Поэтому полезно не только знать, во сколько будет рассвет и закат, но и использовать это знание.
Световой день и настроение
Яркое утро помогает проснуться, а красивый закат — завершить день на спокойной ноте. 4 августа — идеальное время, чтобы ловить такие моменты, пока они ещё не исчезли под осенними тучами.
Таблица времени рассвета и заката 4 августа 2025 года в украинских городах
|Город
|Рассвет
|Закат
|Продолжительность дня
|Киев
|05:38
|20:21
|14 ч 43 мин
|Львов
|05:49
|20:41
|14 ч 52 мин
|Одесса
|05:43
|20:20
|14 ч 37 мин
|Харьков
|05:22
|20:06
|14 ч 44 мин
|Днепр
|05:29
|20:11
|14 ч 42 мин
|Запорожье
|05:30
|20:10
|14 ч 40 мин
|Луцк
|05:53
|20:46
|14 ч 53 мин
|Житомир
|05:41
|20:27
|14 ч 46 мин
|Чернигов
|05:32
|20:20
|14 ч 48 мин
|Черкассы
|05:36
|20:19
|14 ч 43 мин
|Сумы
|05:26
|20:13
|14 ч 47 мин
|Полтава
|05:30
|20:15
|14 ч 45 мин
|Кропивницкий
|05:38
|20:15
|14 ч 37 мин
|Николаев
|05:42
|20:18
|14 ч 36 мин
|Херсон
|05:42
|20:17
|14 ч 35 мин
|Луганск
|04:59
|19:51
|14 ч 52 мин
|Ужгород
|05:56
|20:48
|14 ч 52 мин
|Ивано-Франковск
|05:51
|20:44
|14 ч 53 мин
|Тернополь
|05:50
|20:42
|14 ч 52 мин
|Черновцы
|05:50
|20:41
|14 ч 51 мин
Данные точны на 4 августа 2025 года. Возможны небольшие отклонения (1–2 минуты) в зависимости от погодных условий и высоты над уровнем моря.
Как использовать световой ритм на практике
Рассвет и закат — не просто поэтические понятия, а полезные ориентиры для повседневной жизни.
Зная, когда начинается и заканчивается день, вы можете лучше распределить дела, сократить потребление электроэнергии, улучшить качество сна и повысить продуктивность.
Советы дачникам и садоводам
Раннее утро — идеальное время для полива, обработки растений и сбора урожая. Пока солнце не высоко — меньше испарений и больше эффективности. Вечер — время для подкормки, покоса и уборки.
Рекомендации для офисных работников и фрилансеров
Если вы работаете дома, подстраивайтесь под солнечный цикл. Используйте утренний свет для сложных задач, а вечер — для завершения и отдыха. Установите рабочий стол у окна — это естественная стимуляция активности.
Почему важно наблюдать за природными циклами
Наблюдение за солнцем возвращает к ритму, в котором жила природа веками.
Даже простое осознание того, что рассвет стал позже на минуту, а закат — раньше, помогает лучше понимать перемены. Это полезно и с практической стороны, и с психологической: стабилизирует эмоциональное состояние, снижает тревожность и даёт ощущение связи с миром.
Визуальные ритуалы — как включить рассвет и закат в распорядок дня
- Начинайте утро с 5-минутного выхода на свет.
- Проводите вечерние прогулки за 30 минут до заката.
- Фотографируйте рассветы — это даёт фокус и позитив.
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