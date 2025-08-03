Четвёртый день августа продолжает сезон поздних рассветов и всё более ранних закатов. Свет отступает медленно, почти незаметно, но с каждым днём границы дня становятся уже. Несмотря на это, лето всё ещё даёт достаточно солнечных часов для активной жизни, отдыха и труда. Именно поэтому важно понимать, когда начинается рассвет и в какое время наступает заход солнца в разных уголках страны.

Данные о продолжительности светового дня 4 августа 2025 года помогут лучше организовать расписание, избежать дел в темноте и вовремя поймать моменты для прогулки, утренней пробежки или вечернего сбора урожая. В этом материале от DNEWS вы найдёте актуальные астрономические расчёты, региональную таблицу с точным временем рассвета и заката, а также советы, как использовать солнечный ритм на пользу себе.

Как меняется день в начале августа

Четвёртое августа приносит небольшие, но важные сдвиги во времени восхода и захода солнца.

По сравнению с 3 августа, день становится на 1–2 минуты короче. Эти незначительные на первый взгляд изменения складываются в заметную разницу уже через неделю. Природа готовит нас к переходу в осень, но делает это мягко и постепенно. Свет уходит по миллиметру в день — и этим август особенно романтичен.

Согласно астрономическим наблюдениям, в среднем по Украине световой день 4 августа длится около 14 часов 44 минут. Эта цифра варьируется в зависимости от региона — разница между западом и востоком страны может составлять до 20 минут.

Что происходит с утренним и вечерним светом

Утренний рассвет наступает чуть позже — примерно на 1 минуту, чем накануне. Заход солнца также сдвигается на более раннее время. Несмотря на это, освещённость остаётся высокой, особенно в центральной и западной частях страны.

Куда уходят минуты солнечного дня

Причина — в движении Земли вокруг Солнца. После летнего солнцестояния (21 июня) наша планета поворачивается к свету всё меньше, и поэтому день укорачивается ежедневно вплоть до осеннего равноденствия (22 сентября).

Когда в Украине начинается рассвет и заканчивается день

Каждый регион Украины живёт в своём солнечном ритме.

Чем восточнее город, тем раньше появляется заря. А вот на западе солнце садится позже. Поэтому в Ужгороде день может длиться почти на 20 минут дольше, чем в Луганске. Эти отличия особенно важны для путешественников, фермеров, строителей, рыбаков и всех, кто работает или отдыхает на свежем воздухе.

Как восход и заход влияют на биоритмы

Наши внутренние часы синхронизируются с солнечным циклом. Чем плавнее мы подстраиваемся под изменения света, тем стабильнее работаем, меньше устаём и лучше спим. Поэтому полезно не только знать, во сколько будет рассвет и закат, но и использовать это знание.

Световой день и настроение

Яркое утро помогает проснуться, а красивый закат — завершить день на спокойной ноте. 4 августа — идеальное время, чтобы ловить такие моменты, пока они ещё не исчезли под осенними тучами.

Таблица времени рассвета и заката 4 августа 2025 года в украинских городах

Город Рассвет Закат Продолжительность дня Киев 05:38 20:21 14 ч 43 мин Львов 05:49 20:41 14 ч 52 мин Одесса 05:43 20:20 14 ч 37 мин Харьков 05:22 20:06 14 ч 44 мин Днепр 05:29 20:11 14 ч 42 мин Запорожье 05:30 20:10 14 ч 40 мин Луцк 05:53 20:46 14 ч 53 мин Житомир 05:41 20:27 14 ч 46 мин Чернигов 05:32 20:20 14 ч 48 мин Черкассы 05:36 20:19 14 ч 43 мин Сумы 05:26 20:13 14 ч 47 мин Полтава 05:30 20:15 14 ч 45 мин Кропивницкий 05:38 20:15 14 ч 37 мин Николаев 05:42 20:18 14 ч 36 мин Херсон 05:42 20:17 14 ч 35 мин Луганск 04:59 19:51 14 ч 52 мин Ужгород 05:56 20:48 14 ч 52 мин Ивано-Франковск 05:51 20:44 14 ч 53 мин Тернополь 05:50 20:42 14 ч 52 мин Черновцы 05:50 20:41 14 ч 51 мин

Данные точны на 4 августа 2025 года. Возможны небольшие отклонения (1–2 минуты) в зависимости от погодных условий и высоты над уровнем моря.

Как использовать световой ритм на практике

Рассвет и закат — не просто поэтические понятия, а полезные ориентиры для повседневной жизни.

Зная, когда начинается и заканчивается день, вы можете лучше распределить дела, сократить потребление электроэнергии, улучшить качество сна и повысить продуктивность.

Советы дачникам и садоводам

Раннее утро — идеальное время для полива, обработки растений и сбора урожая. Пока солнце не высоко — меньше испарений и больше эффективности. Вечер — время для подкормки, покоса и уборки.

Рекомендации для офисных работников и фрилансеров

Если вы работаете дома, подстраивайтесь под солнечный цикл. Используйте утренний свет для сложных задач, а вечер — для завершения и отдыха. Установите рабочий стол у окна — это естественная стимуляция активности.

Почему важно наблюдать за природными циклами

Наблюдение за солнцем возвращает к ритму, в котором жила природа веками.

Даже простое осознание того, что рассвет стал позже на минуту, а закат — раньше, помогает лучше понимать перемены. Это полезно и с практической стороны, и с психологической: стабилизирует эмоциональное состояние, снижает тревожность и даёт ощущение связи с миром.

Визуальные ритуалы — как включить рассвет и закат в распорядок дня

Начинайте утро с 5-минутного выхода на свет.

Проводите вечерние прогулки за 30 минут до заката.

Фотографируйте рассветы — это даёт фокус и позитив.

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