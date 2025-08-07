Август движется к середине, и с каждым новым утром мы замечаем: солнце просыпается чуть позже, а день уходит в закат быстрее. 8 августа — один из тех дней, когда рассвет уже не встречает вас до шести утра, а сумерки опускаются на улицы ближе к восьми вечера. Это время, когда долгота дня становится важным показателем в ежедневной рутине.
Если вы ведёте активный образ жизни, планируете поездки, работаете на даче, занимаетесь спортом или просто предпочитаете строить распорядок по солнцу — знание точного времени восхода, заката и продолжительности светового дня 8 августа 2025 года поможет распределить силы грамотно. В статье от DNEWS — актуальная таблица по 22 городам Украины и практические рекомендации, как использовать солнечный ритм в повседневности.
Как изменяется долгота дня во второй неделе августа
Период с 7 по 10 августа считается «переломным» — свет убывает всё заметнее.
На 8 августа средняя продолжительность светового дня в Украине составляет приблизительно 14 часов 33 минуты. Это на 2–3 хвилини меньше, чем днём ранее, и почти на 20 минут меньше, чем 1 серпня. Такие изменения ещё не резкие, но уже ощутимы для организма и планирования дел.
Рассвет позже — важный сигнал для утреннего графика
Если вы привыкли начинать дела при первых лучах солнца, стоит учитывать: время рассвета смещается. На востоке Украины солнце покажется около 05:03, а на западе — ближе к 06:00.
Закат раньше — меньше времени для вечерних активностей
Теперь заход солнца наступает до 20:15 практически во всех регионах. А это значит, что вечернее освещение — важная часть быта, особенно на приусадебных участках и в поездках.
Точная таблица: время рассвета, заката и световой день на 8 августа 2025 года
|Город
|Время рассвета
|Время заката
|Долгота дня
|Киев
|05:42
|20:14
|14 ч 32 мин
|Львов
|05:53
|20:35
|14 ч 42 мин
|Одесса
|05:47
|20:14
|14 ч 27 мин
|Харьков
|05:26
|20:00
|14 ч 34 мин
|Днепр
|05:33
|20:05
|14 ч 32 мин
|Запорожье
|05:34
|20:04
|14 ч 30 мин
|Донецк
|05:27
|19:59
|14 ч 32 мин
|Кривой Рог
|05:35
|20:04
|14 ч 29 мин
|Луцк
|05:57
|20:40
|14 ч 43 мин
|Житомир
|05:45
|20:21
|14 ч 36 мин
|Чернигов
|05:36
|20:14
|14 ч 38 мин
|Черкассы
|05:40
|20:13
|14 ч 33 мин
|Сумы
|05:30
|20:07
|14 ч 37 мин
|Полтава
|05:34
|20:09
|14 ч 35 мин
|Кропивницкий
|05:42
|20:09
|14 ч 27 мин
|Николаев
|05:46
|20:12
|14 ч 26 мин
|Херсон
|05:46
|20:11
|14 ч 25 мин
|Луганск
|05:03
|19:47
|14 ч 44 мин
|Ужгород
|06:00
|20:42
|14 ч 42 мин
|Ивано-Франковск
|05:55
|20:38
|14 ч 43 мин
|Тернополь
|05:54
|20:36
|14 ч 42 мин
|Черновцы
|05:54
|20:35
|14 ч 41 мин
Все данные округлены по местному времени. Реальные значения могут варьироваться на ±1–2 минуты из-за рельефа и атмосферных условий.
Как использовать данные о времени рассвета и заката
Привязка к солнечному циклу — это не просто дань природе, а способ улучшить качество жизни.
Рассвет как точка старта
Первые лучи солнца запускают выработку гормонов бодрости. Начало дня после восхода помогает легче вставать и дольше сохранять внимание. Старайтесь не игнорировать утренний свет — он заряжает энергией лучше любого кофе.
Закат — сигнал к замедлению
Снижение уровня света вечером подготавливает организм ко сну. После захода солнца рекомендуется избегать яркого искусственного освещения и физических нагрузок.
Планирование по долготе дня
- Утро (06:00–10:00) — продуктивные дела, спорт, выезд.
- День (10:00–16:00) — работа, поездки, хозяйственные заботы.
- Вечер (16:00–20:00) — завершение задач, отдых, прогулка до заката.
Почему важно следить за солнечным ритмом в августе
Чем ближе к осени, тем больше стресса приносит телу сбой биоритмов.
Плавное подстраивание под сокращение дня позволяет:
- Снизить утомляемость;
- Улучшить сон;
- Избежать резкой перестройки к осеннему режиму;
- Повысить продуктивность.
Ранее мы писали о том, почему хочется спать: причины повышенной сонливости.