Четверг, 7 августа, 2025
24.3 C
Киев
type here...
Точное время рассвета и заката 8 августа 2025 в Украине. Таблица по 22 городам, долгота дня, восход солнца и советы по солнечному режиму.
Точное время рассвета и заката 8 августа 2025 в Украине. Таблица по 22 городам, долгота дня, восход солнца и советы по солнечному режиму.
Общество
Время чтения 1 мин.

Время восхода и захода солнца 8 августа 2025 года в Украине: сколько длится день

Август движется к середине, и с каждым новым утром мы замечаем: солнце просыпается чуть позже, а день уходит в закат быстрее. 8 августа — один из тех дней, когда рассвет уже не встречает вас до шести утра, а сумерки опускаются на улицы ближе к восьми вечера. Это время, когда долгота дня становится важным показателем в ежедневной рутине.

Если вы ведёте активный образ жизни, планируете поездки, работаете на даче, занимаетесь спортом или просто предпочитаете строить распорядок по солнцу — знание точного времени восхода, заката и продолжительности светового дня 8 августа 2025 года поможет распределить силы грамотно. В статье от DNEWS — актуальная таблица по 22 городам Украины и практические рекомендации, как использовать солнечный ритм в повседневности.

Как изменяется долгота дня во второй неделе августа

Период с 7 по 10 августа считается «переломным» — свет убывает всё заметнее.

На 8 августа средняя продолжительность светового дня в Украине составляет приблизительно 14 часов 33 минуты. Это на 2–3 хвилини меньше, чем днём ранее, и почти на 20 минут меньше, чем 1 серпня. Такие изменения ещё не резкие, но уже ощутимы для организма и планирования дел.

Рассвет позже — важный сигнал для утреннего графика

Если вы привыкли начинать дела при первых лучах солнца, стоит учитывать: время рассвета смещается. На востоке Украины солнце покажется около 05:03, а на западе — ближе к 06:00.

Закат раньше — меньше времени для вечерних активностей

Теперь заход солнца наступает до 20:15 практически во всех регионах. А это значит, что вечернее освещение — важная часть быта, особенно на приусадебных участках и в поездках.

Точная таблица: время рассвета, заката и световой день на 8 августа 2025 года

ГородВремя рассветаВремя закатаДолгота дня
Киев05:4220:1414 ч 32 мин
Львов05:5320:3514 ч 42 мин
Одесса05:4720:1414 ч 27 мин
Харьков05:2620:0014 ч 34 мин
Днепр05:3320:0514 ч 32 мин
Запорожье05:3420:0414 ч 30 мин
Донецк05:2719:5914 ч 32 мин
Кривой Рог05:3520:0414 ч 29 мин
Луцк05:5720:4014 ч 43 мин
Житомир05:4520:2114 ч 36 мин
Чернигов05:3620:1414 ч 38 мин
Черкассы05:4020:1314 ч 33 мин
Сумы05:3020:0714 ч 37 мин
Полтава05:3420:0914 ч 35 мин
Кропивницкий05:4220:0914 ч 27 мин
Николаев05:4620:1214 ч 26 мин
Херсон05:4620:1114 ч 25 мин
Луганск05:0319:4714 ч 44 мин
Ужгород06:0020:4214 ч 42 мин
Ивано-Франковск05:5520:3814 ч 43 мин
Тернополь05:5420:3614 ч 42 мин
Черновцы05:5420:3514 ч 41 мин

Все данные округлены по местному времени. Реальные значения могут варьироваться на ±1–2 минуты из-за рельефа и атмосферных условий.

Как использовать данные о времени рассвета и заката

Привязка к солнечному циклу — это не просто дань природе, а способ улучшить качество жизни.

Рассвет как точка старта

Первые лучи солнца запускают выработку гормонов бодрости. Начало дня после восхода помогает легче вставать и дольше сохранять внимание. Старайтесь не игнорировать утренний свет — он заряжает энергией лучше любого кофе.

Закат — сигнал к замедлению

Снижение уровня света вечером подготавливает организм ко сну. После захода солнца рекомендуется избегать яркого искусственного освещения и физических нагрузок.

Планирование по долготе дня

  • Утро (06:00–10:00) — продуктивные дела, спорт, выезд.
  • День (10:00–16:00) — работа, поездки, хозяйственные заботы.
  • Вечер (16:00–20:00) — завершение задач, отдых, прогулка до заката.

Почему важно следить за солнечным ритмом в августе

Чем ближе к осени, тем больше стресса приносит телу сбой биоритмов.

Плавное подстраивание под сокращение дня позволяет:

  • Снизить утомляемость;
  • Улучшить сон;
  • Избежать резкой перестройки к осеннему режиму;
  • Повысить продуктивность.

Ранее мы писали о том, почему хочется спать: причины повышенной сонливости.

Горячее за неделю

Культура

Что значит, если приснилась кровь: толкование сна по лучшим сонникам

0
Сон о крови может иметь разные толкования, от перемен в жизни до скрытых переживаний. Что означает ваш сон и как это влияет на вашу жизнь.
Экономика

Какой курс евро, доллара, злотого, франка и кроны сегодня 6 августа 2025 года в Украине

0
Курс евро, доллара, злотого, франка на 6 августа 2025 года: актуальные данные, где выгодно обменять, таблица и советы.
Статьи

Почему джинсы нужно стирать наизнанку и как часто это нужно делать

0
Как правильно стирать джинсы наизнанку, чтобы они долго сохраняли свою форму и цвет. Как часто это нужно делать и почему это так важно.
Политика

AXON поможет Украине в противодействии дронам: кто владелец компании, что производит, что предлагает

0
Axon представляет Украине решения по борьбе с дронами, предлагая совместную разработку технологий и локализацию производства.
Статьи

Как установить и поддерживать семейные традиции: культурные, религиозные и индивидуальные

0
Как создать и поддерживать семейные традиции, будь то культурные, религиозные или индивидуальные обычаи, и укрепить отношения в семье.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Астропрогноз на 8 августа 2025: откровения стихий для всех знаков
Следующая статья
Точный прогноз погоды на 8 августа 2025 года по городам Украины

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какие породы кошек не вызывают аллергию? Обзор лучших гипоаллергенных кошек

0
Узнайте, какие породы кошек не вызывают аллергию. Прочитайте подробный обзор гипоаллергенных кошек, их особенности и советы по уходу.

Астропрогноз на 8 августа 2025: откровения стихий для всех знаков

0
Гороскоп 8 августа 2025 по знакам Зодиака и стихиям: практичные советы, характер дня, удачные решения, предостережения и конкретные действия.

Лунный день 5 августа 2025 года: сила добрых поступков и энергия решительных действий

0
Лунный день 5 августа 2025 — сила доброты и энергия Марса. Как провести вторник с пользой: влияние Луны, знаков Зодиака и лунных суток.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.