Август движется к середине, и с каждым новым утром мы замечаем: солнце просыпается чуть позже, а день уходит в закат быстрее. 8 августа — один из тех дней, когда рассвет уже не встречает вас до шести утра, а сумерки опускаются на улицы ближе к восьми вечера. Это время, когда долгота дня становится важным показателем в ежедневной рутине.

Если вы ведёте активный образ жизни, планируете поездки, работаете на даче, занимаетесь спортом или просто предпочитаете строить распорядок по солнцу — знание точного времени восхода, заката и продолжительности светового дня 8 августа 2025 года поможет распределить силы грамотно. В статье от DNEWS — актуальная таблица по 22 городам Украины и практические рекомендации, как использовать солнечный ритм в повседневности.

Как изменяется долгота дня во второй неделе августа

Период с 7 по 10 августа считается «переломным» — свет убывает всё заметнее.

На 8 августа средняя продолжительность светового дня в Украине составляет приблизительно 14 часов 33 минуты. Это на 2–3 хвилини меньше, чем днём ранее, и почти на 20 минут меньше, чем 1 серпня. Такие изменения ещё не резкие, но уже ощутимы для организма и планирования дел.

Рассвет позже — важный сигнал для утреннего графика

Если вы привыкли начинать дела при первых лучах солнца, стоит учитывать: время рассвета смещается. На востоке Украины солнце покажется около 05:03, а на западе — ближе к 06:00.

Закат раньше — меньше времени для вечерних активностей

Теперь заход солнца наступает до 20:15 практически во всех регионах. А это значит, что вечернее освещение — важная часть быта, особенно на приусадебных участках и в поездках.

Точная таблица: время рассвета, заката и световой день на 8 августа 2025 года

Город Время рассвета Время заката Долгота дня Киев 05:42 20:14 14 ч 32 мин Львов 05:53 20:35 14 ч 42 мин Одесса 05:47 20:14 14 ч 27 мин Харьков 05:26 20:00 14 ч 34 мин Днепр 05:33 20:05 14 ч 32 мин Запорожье 05:34 20:04 14 ч 30 мин Донецк 05:27 19:59 14 ч 32 мин Кривой Рог 05:35 20:04 14 ч 29 мин Луцк 05:57 20:40 14 ч 43 мин Житомир 05:45 20:21 14 ч 36 мин Чернигов 05:36 20:14 14 ч 38 мин Черкассы 05:40 20:13 14 ч 33 мин Сумы 05:30 20:07 14 ч 37 мин Полтава 05:34 20:09 14 ч 35 мин Кропивницкий 05:42 20:09 14 ч 27 мин Николаев 05:46 20:12 14 ч 26 мин Херсон 05:46 20:11 14 ч 25 мин Луганск 05:03 19:47 14 ч 44 мин Ужгород 06:00 20:42 14 ч 42 мин Ивано-Франковск 05:55 20:38 14 ч 43 мин Тернополь 05:54 20:36 14 ч 42 мин Черновцы 05:54 20:35 14 ч 41 мин

Все данные округлены по местному времени. Реальные значения могут варьироваться на ±1–2 минуты из-за рельефа и атмосферных условий.

Как использовать данные о времени рассвета и заката

Привязка к солнечному циклу — это не просто дань природе, а способ улучшить качество жизни.

Рассвет как точка старта

Первые лучи солнца запускают выработку гормонов бодрости. Начало дня после восхода помогает легче вставать и дольше сохранять внимание. Старайтесь не игнорировать утренний свет — он заряжает энергией лучше любого кофе.

Закат — сигнал к замедлению

Снижение уровня света вечером подготавливает организм ко сну. После захода солнца рекомендуется избегать яркого искусственного освещения и физических нагрузок.

Планирование по долготе дня

Утро (06:00–10:00) — продуктивные дела, спорт, выезд.

День (10:00–16:00) — работа, поездки, хозяйственные заботы.

Вечер (16:00–20:00) — завершение задач, отдых, прогулка до заката.

Почему важно следить за солнечным ритмом в августе

Чем ближе к осени, тем больше стресса приносит телу сбой биоритмов.

Плавное подстраивание под сокращение дня позволяет:

Снизить утомляемость;

Улучшить сон;

Избежать резкой перестройки к осеннему режиму;

Повысить продуктивность.

