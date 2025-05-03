Военнослужащие Вооружённых сил Украины примут участие в торжественном военном параде Великобритании, посвящённом 80-летию Победы в Европе (Victory in Europe Day). Мероприятие состоится в Лондоне в понедельник, 5 мая, в рамках национальных выходных, приуроченных к исторической годовщине завершения Второй мировой войны на европейском континенте. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Reuters.

Украинские военные присоединятся к около 1 000 представителям британских вооружённых сил, включая кавалерию и военные оркестры. Их участие станет ярким символом международной солидарности в условиях продолжающегося сопротивления российской агрессии.

«На фоне первой с 1945 года полномасштабной войны в Европе участие украинских военных в этих торжествах подчеркивает их ключевую роль в защите свободы сегодня», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хілі.

Памятные мероприятия, приуроченные к годовщине капитуляции нацистской Германии, будут проходить в течение всей недели. Основное внимание сосредоточено на военном параде и авиашоу, а завершится программа благодарственной службой в Вестминстерском аббатстве, на которой ожидается присутствие членов королевской семьи.

Традиционно, 8 мая в Великобритании, США и Франции отмечают день подписания безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии в 1945 году. В России, которая в то время входила в состав Советского Союза вместе с Украиной, эту дату отмечают 9 мая.

На параде также будут присутствовать представители армий Австралии, Канады и Новой Зеландии, которые пронесут флаги своих стран. Кроме того, в шествии будут задействованы флаги всех государств Содружества наций.

Один из ветеранов Второй мировой войны — Джек Мортимер, 101 год, также станет почётным зрителем события. В официальном заявлении правительства он напомнил:

«80 лет назад люди со всего мира объединились, чтобы отстоять свободу. Мы обязаны помнить их жертвы».

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Лондон остаётся одним из ключевых союзников Киева. Великобритания направила миллиарды фунтов военной помощи, ввела жёсткие санкции против российских компаний и чиновников и продолжает активно участвовать в международной коалиции по поддержке Украины.

Участие украинских солдат в параде — это не просто дипломатический жест, а признание того, что современная борьба за свободу напрямую связана с историческими уроками Второй мировой войны.

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