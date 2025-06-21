Вулкан Этна на Сицилии, крупнейший активный вулкан Европы, снова выбрасывает лаву и пепел. Образовавшееся пепловое облако высотой до 6000 метров вынудило власти ввести высший уровень предупреждения для авиации.

Этна, крупнейший активный вулкан Европы, вновь извергся. Огромное пепловое облако поднималось над Сицилией, что вынудило власти ввести красный уровень тревоги для авиации, сообщает DNEWS со ссылкой на renewz.de.

Повторное извержение на Сицилии – пепел достиг уровня полета

Утром 19 июня 2025 года вулканологи Института национальной геофизики и вулканологии (INGV) зафиксировали стромболианское извержение на вершине Этны. Образовавшееся пепловое облако поднялось на высоту до 6000 метров над уровнем моря – это представляет угрозу для авиации. В Италии гражданская защита объявила красный уровень тревоги для авиации, который является высшим по международной шкале.

Видимость была ограничена из-за погодных условий, однако записи с дронов и с наземных станций подтвердили массовый выброс пепла из центрального кратера. На данный момент жертв нет, однако воздушное пространство вокруг аэропорта Катании находится под особым наблюдением.

Движение пеплового облака в северо-восточном направлении

По данным расчетов INGV, пепловое облако движется в северо-восточном направлении, что может повлиять на города, такие как Таормина, Мессины и окрестные деревни. На данный момент официальных приказов о эвакуации нет, но наблюдения за сейсмической активностью были усилены.

Итальянская авиационная служба ENAC сообщила, что отмены рейсов пока не планируются, но возможны краткосрочные изменения маршрутов. Европейские службы воздушного движения, включая швейцарскую Skyguide, постоянно проверяют, затронет ли это транстальпийское воздушное движение.

Признаки извержения были зафиксированы накануне

Уже накануне извержения был зафиксирован сильный рост вулканического тремора – сейсмических подземных толчков, вызванных движением магмы. Эти так называемые «вулканические треморы» считаются надежным признаком предстоящей активности. Тепловые спутниковые изображения до восхода солнца показали явные тепловые сигнатуры на краях кратера.

Вулканические газы, смешиваясь с водяным паром и пылью, образуют плотную вертикальную колонну, которая поднимается до средних слоев атмосферы. Такие выбросы могут не только ограничить видимость, но и повлиять на работу чувствительных двигателей самолетов.

Этна проявила взрывную активность в июне

2 июня 2025 года произошло подобное извержение, при котором лава, пепел и пиро-кластические потоки обрушились в удаленную долину Леоне – труднодоступное место, популярное среди экстремальных туристов и любителей вулканов.

В социальных сетях появились видео, на которых туристы находились в непосредственной близости от зоны извержения, фотографировали и были неожиданно удивлены поднимавшимся пепловым облаком. Итальянская политика жестко раскритиковала местных туроператоров за игнорирование протоколов безопасности.

Этна – огненная гора с историей

Этна находится на восточном побережье Сицилии, близ города Катания, и считается высочайшим активным вулканом Европы с высотой около 3350 метров. Его географическое расположение на линии субдукции между африканской и евразийской плитами делает его геологически высокоактивным. Извержения вулкана часто безопасны, но непредсказуемы.

Вулкан постоянно находится под наблюдением. Более 100 измерительных станций и множество спутниковых систем контролируют изменения в недрах горы в реальном времени. INGV в Катании является одним из ведущих мировых центров по изучению вулканов.

Особенно проблематично, что регион вокруг Этны густонаселён. Более 700 000 человек живут в зоне воздействия, из которых 300 000 – в самом городе Катания. Хотя многие извержения проходят контролируемо, неожиданные выбросы могут иметь значительные экономические и инфраструктурные последствия.

Карта кратерных зон Этны: Графика INGV показывает активные кратеры (жёлтым), газовыделяющиеся отверстия (красным) и трещины в юго-восточном кратере (CSE), который является на данный момент самым активным.

Обзор текущего извержения

Характеристика Детали Дата извержения 19 июня 2025 года Высота пеплового облака около 6000 метров Тип извержения Стромболианское Вулканический тремор Сильно повышен Уровень предупреждения для авиации Красный (высший уровень) Видимость Временно ограничена Направление облака пепла Северо-восток (Таормина, Мессины) Население в опасности? Нет, по данным INGV непосредственной угрозы нет Последнее крупное извержение 2 июня 2025 года

Как действовать дальше

Власти продолжают пристально следить за активностью вулкана. В случае появления дополнительных сейсмических аномалий или расширения пеплового облака могут быть введены дополнительные меры безопасности. Путешественникам рекомендуется проверять актуальную информацию о рейсах в Южной Италии – особенно если рейсы отправляются из Цюриха, Базеля или Женевы с пересадкой в Риме или Катании.

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Фото: Getty Images, Keystone-SDA