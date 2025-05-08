Конклав в Ватикане продолжает свою работу. 7 мая состоялось первое голосование по выбору нового Папы Римского, однако его результаты не принесли ясности — из трубы над Сикстинской капеллой поднялся чёрный дым, что означает отсутствие большинства голосов у кандидатов. В связи с этим процесс избрания продолжится. ОБ этом сообщает DNEWS со ссылкой на Reuters.

Конклав — это закрытое собрание кардиналов, которое проводится для избрания нового Папы Римского после смерти или отставки предыдущего понтифика. Слово «конклав» происходит от латинского «clavis» — ключ, что символизирует закрытое помещение, где кардиналы будут оставаться до тех пор, пока не выберут нового главы Католической церкви.

На второй день конклава кардиналы начали утро с мессы в соборе Святого Петра. Затем прошла процессия, которая привела их в Сикстинскую капеллу для тайного голосования.

Перед началом конклава кардиналы дали клятву хранить секретность относительно всех деталей избрания. Это обязательство распространяется также на тех, кто связан с процессом, но не участвует непосредственно в голосовании, например, на врачей и персонал столовой.

Двери Сикстинской капеллы закрываются с произнесением фразы «extra omnes» (все вон), после чего процесс голосования продолжается в полной секретности. Во время конклава кардиналы не могут выходить на связь с внешним миром — им запрещено использовать телефоны, читать газеты и общаться с окружающими.

Кроме того, в этот период в Ватикане отключается мобильная связь, которая будет восстановлена только после того, как новый Папа будет выбран и об этом будет объявлено официально.

На данный момент в списке кандидатов 12 претендентов, и на данный момент нет явного фаворита. Одним из самых вероятных кандидатов считается итальянец Пьетро Паролин, который с 2013 года занимает должность государственного секретаря Ватикана и считается правой рукой Папы Франциска. Ранее мы писали о всех кандидатах.

Другим кандидатом, который может стать первым Папой из Юго-Восточной Азии, называют филиппинца Луиса Антонио Гокима Тагле.

Кроме того, среди возможных претендентов — француз Жан-Марк Авелин, венгр Петер Эрде и итальянец Пьербатиста Пицабалла.

Ранее мы писали о том, как выбирают Папу Римского: что такое конклав, сколько в мире кардиналов и есть ли среди них украинцы.