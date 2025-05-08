8 мая в Сикстинской капелле Ватикана прошёл конклав, в ходе которого 133 кардинала из 71 страны выбрали нового Папу Римского. После голосования из дымохода над капеллой поднялся белый дым, что символизирует успешный выбор Папы. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Vatican News.

Белый дым, поднявшийся из трубы, подтвердил, что кардиналы избрали 267-го Папу Римского на второй день конклава. Это стало знаменательным моментом, поскольку процесс избрания завершился быстрее, чем ожидалось. Обычно первый день голосования не приводит к результату, что произошло и в этот раз, когда из трубы поднялся чёрный дым, свидетельствующий о том, что большинство голосов не было набрано.

Теперь мир ждёт официального объявления о новом Папе с балкона собора Святого Петра. Как правило, Папа появляется перед верующими в течение часа после подтверждения его избрания.

Ранее мы писали о том, что Ватикан в напряжении – второй день Конклава, снова чёрный дым.