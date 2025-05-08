Четверг, 8 мая, 2025
11.5 C
Киев
type here...
В Ватикане завершился конклав по избранию нового Папы: белый дым возвестил миру о завершении процесса выбора. Ожидается официальное объявление
В Ватикане завершился конклав по избранию нового Папы: белый дым возвестил миру о завершении процесса выбора. Ожидается официальное объявление
Общество
Время чтения 1 мин.

Выбрали Папу Римского: конклав завершился белым дымом

8 мая в Сикстинской капелле Ватикана прошёл конклав, в ходе которого 133 кардинала из 71 страны выбрали нового Папу Римского. После голосования из дымохода над капеллой поднялся белый дым, что символизирует успешный выбор Папы. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Vatican News.

Белый дым, поднявшийся из трубы, подтвердил, что кардиналы избрали 267-го Папу Римского на второй день конклава. Это стало знаменательным моментом, поскольку процесс избрания завершился быстрее, чем ожидалось. Обычно первый день голосования не приводит к результату, что произошло и в этот раз, когда из трубы поднялся чёрный дым, свидетельствующий о том, что большинство голосов не было набрано.

Теперь мир ждёт официального объявления о новом Папе с балкона собора Святого Петра. Как правило, Папа появляется перед верующими в течение часа после подтверждения его избрания.

Ранее мы писали о том, что Ватикан в напряжении – второй день Конклава, снова чёрный дым.

Горячее за неделю

Общество

Солнечная активность 7 мая 2025: какой уровень магнитной бури и что делать метеочувствительным

0
7 мая ожидается умеренная солнечная активность. К-индекс может достичь 4 баллов. Рассказываем, как это повлияет на метеочувствительных людей.
Статьи

Почему после спаржи меняется запах мочи и не опасно ли это

0
Почему после спаржи появляется запах мочи: причина, генетика, опасно ли это и когда стоит беспокоиться. Всё о безопасном эффекте после спаржи.
Общество

Прогноз магнитных бурь на 4 мая 2025: чем запомнится этот день

0
4 мая ожидается умеренная солнечная активность. Рассказываем, будет ли магнитная буря, как она влияет на нас и кому стоит быть внимательнее.
Статьи

Как выбрать букет по знаку зодиака: лучшие цветы для Овна, Тельца, Близнецов и всех знаков

0
Какие цветы подходят каждому знаку зодиака: подробное руководство по выбору идеального букета для Овна, Тельца, Близнецов и других знаков.
Общество

С чего начнётся новая неделя: прогноз погоды на 5 мая 2025 в Украине

0
Прогноз погоды на 5 мая 2025 года в Украине: на юге — тепло и солнце, на западе и севере — осадки и похолодание.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Для чего продают и покупают ветошь

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как вырастить бобы у себя на огороде

0
Как вырастить бобы в открытом грунте: посадка, сроки, уход, подвязка и сбор. Простые советы для хорошего урожая бобов у себя на огороде.

Прогноз магнитных бурь на 4 мая 2025: чем запомнится этот день

0
4 мая ожидается умеренная солнечная активность. Рассказываем, будет ли магнитная буря, как она влияет на нас и кому стоит быть внимательнее.

Уровень солнечной активности 3 мая 2025: есть ли магнитные бури и что нужно делать

0
3 мая 2025 ожидается умеренная солнечная активность. Рассказываем, будет ли магнитная буря и как защитить здоровье в этот день.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.