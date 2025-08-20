В Украине готовятся к масштабному пересмотру системы поддержки семей при рождении детей. Согласно новому правительственному законопроекту, размер выплат молодым родителям существенно возрастёт. Как сразу после родов, так и в течение первого года жизни малыша. Это решение уже поддержали в парламенте, и его реализация ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Такие меры направлены на укрепление финансовой устойчивости семей и создание условий для успешного совмещения родительства с профессиональной деятельностью.

Что будет с выплатами при рождении ребенка

Согласно проекту закона №13532, украинским женщинам будут выплачивать 50 000 гривен единовременно после родов. Это в разы больше текущей суммы, и эта инициатива уже получила поддержку в первом чтении: «за» проголосовали 290 народных депутатов.

Речь идет о дополнительной денежной помощи, которая будет выдаваться наряду с уже существующей помощью для новорожденных в виде одежды, средств гигиены и предметов ухода.

В Министерстве социальной политики подчеркивают, что цель этого нововведения — обеспечить уверенный старт для каждой украинской семьи с новорожденным.

Поддержка для тех, кто ухаживает за ребенком до года

Законопроект также предусматривает новую форму помощи тем, кто ухаживает за ребенком до 12 месяцев. Это может быть не только мать, но и отец, бабушка, дедушка, опекун или другой близкий родственник.

Размер этой выплаты пока будет устанавливаться Кабинетом министров, но предварительно озвучена сумма — 7 000 гривен ежемесячно. Такие выплаты помогут компенсировать временную потерю дохода одного из членов семьи и обеспечить малышу максимальный уход.

Новая программа «еЯсла»: что это значит

Дополнительная инициатива — программа «еЯсла». Она предусматривает поддержку для родителей, которые выходят на работу после того, как ребенку исполнился один год. Такая помощь должна стимулировать занятость среди молодых родителей и создание условий для частичного возвращения к профессиональной деятельности.

Подробные условия и механизмы действия этой программы будут утверждены позже. Но её ключевая цель — облегчить совмещение работы с обязанностями по уходу за детьми.

Помощь при беременности для незастрахованных женщин

Законопроект касается также женщин, которые не застрахованы в системе обязательного государственного социального страхования. Им предоставляется право на получение помощи в связи с беременностью и родами. Размер и порядок такой выплаты будет определяться правительством отдельно.

Важно отметить, что на такую поддержку смогут претендовать даже несовершеннолетние женщины, если они ожидают ребёнка.

Дополнительная поддержка семей с детьми школьного возраста

В рамках социальной политики также предлагается расширить поддержку семей с детьми школьного возраста. Так, первоклассники смогут получить «Пакет школьника» — разовую денежную помощь на подготовку к учебному году в размере 5 000 гривен. Это позволит родителям закупить необходимую одежду, обувь и канцелярские принадлежности.

Почему это важно для страны

Правительство делает акцент на комплексном подходе: от рождения ребёнка и первых месяцев жизни до выхода родителя на работу и начала обучения в школе. Новые меры направлены на создание устойчивой модели поддержки, которая сочетает экономическую помощь с развитием услуг для детей.

Министерство социальной политики считает, что такие шаги стимулируют занятость среди молодых родителей. Также поспособствуют развитию системы частных детских садов и образовательных учреждений.

Сравнение с текущими выплатами

На данный момент размер помощи при рождении ребёнка составляет 41 280 гривен:

10 320 гривен выплачиваются единовременно,

остальная сумма выплачивается ежемесячно по 860 гривен в течение трёх лет.

В случае принятия нового закона выплаты вырастут сразу на 8 720 гривен, а дополнительно к этому будет начисляться 7 000 гривен ежемесячно в течение первого года жизни ребенка, что составляет ещё 84 000 гривен.

Таким образом, общая сумма помощи за первый год может достигать 134 000 гривен. Это станет самой высокой государственной выплатой на младенцев за всю историю Украины.

