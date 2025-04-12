Высокие тарифы возмутили жителей Киева: за какие услуги придется платить до 1000 грн

В марте в Киеве тариф на обслуживание домов вырос почти вдвое. Киевляне были неприятно удивлены новыми суммами в платежках – за обслуживание квартиры теперь нужно платить от 600 до 900 грн.

Следует отметить, что содержание домов и придомовых территорий обходится почти вдвое дешевле, чем услуга по управлению многоквартирным домом. Это видно из квитанции: за содержание насчитали 356,21 грн, а за управление – 579,65 грн. И это при том, что дом далеко не идеален – лифт не работает, а ремонт не производился давно.

Соответствующую квитанцию обнародовал сайт Telegraf.

В комментариях люди делились, что у некоторых жителей стоимость услуг составила 979,67 грн. За эти деньги, кроме уборки дома и территории, нужно также оплачивать потребляемую электроэнергию на общих площадях.

Коммунальное предприятие «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района г. Киева» предложило эти тарифы на конкурс, став единственным участником, поэтому автоматически выиграли его.

Стоит отметить, что жильцы домов, которыми управляет предприятие, имеют возможность сменить управляющего. Сторонами договора являются управляющий и совладельцы дома, а орган местного самоуправления вправе подписать договор только один раз. Договор с управляющим заключается на один год и автоматически продлевается, если ни одна из сторон не выражает возражений.

Если совладельцы хотят досрочно прекратить сотрудничество с управляющим, избранным городом через конкурс, они должны соблюдать процедуру: провести собрание, принять решение и за два месяца до расторжения договора письменно предупредить управляющего. Однако после этого нужно найти нового управляющего – для этого можно обратиться в другую компанию или создать ОСМД.

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