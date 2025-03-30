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Общество
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Взлетит или упадет: эксперты рассказали, как изменится курс доллара в Украине в ближайшее время

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. Прогнозируется, что в период с 31 марта по 6 апреля стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 41,4–42 грн.

По состоянию на вечер 29 марта средний курс покупки доллара в обменных пунктах составляет 41,01 грн., а продажи – 41,55 грн. Не исключено, что в ближайшие дни курс может вырасти как при покупке, так и при продаже. Сходные изменения ожидаются и в банковских учреждениях. Как отметил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для OBOZ.UA, курс в банках будет оставаться в тех же пределах – 41,4–42 грн.

На вечер 29 марта финансовые учреждения покупали доллар в среднем за 41,2 грн, а продавали по 41,8 грн.

«В ближайшем будущем курс доллара в Украине не претерпевает существенных изменений. Рынок контролируется Национальным банком Украины, а внешние условия пока способствуют сохранению стабильности курса», – говорится в сообщении.

При этом Тарас Лесовой подчеркнул, что в течение первой недели апреля валютный рынок Украины будет следовать привычным для февраля и марта тенденциям. В частности:

  • Гривна будет оставаться в пределах стабильности.
  • Колебания курса не будут создавать серьезных угроз для рынка.

«Ключевым фактором стабильности является политика НБУ. Регулятор активно работает на сдерживание инфляции и укрепление гривны: с декабря учетная ставка повышалась трижды, с 13% до 15,5%. Это оказывает непосредственное влияние на валютный курс, и в марте доллар фактически оставался в состоянии стабильности», — подытожил банкир.

Раньше мы рассказывали об «уникальных» купюрах долларов в кошельках украинцев.

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