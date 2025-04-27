В субботу 26 апреля в крупнейшем коммерческом порту Ирана — Шахид Раджаи, расположенном вблизи Ормузского пролива на юге страны, произошёл разрушительный взрыв. По данным местных властей, количество раненых превысило 800 человек, а число погибших достигло не менее 25 человек. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Al Jazeera и Reuters.

Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Гахремани подтвердил, что трагедия унесла как минимум 25 жизней. Ранее государственные СМИ Ирана сообщали о 18 погибших и 800 пострадавших.

Взрыв произошёл в субботу в порту Шахид Раджаи — ключевом узле, через который проходит 85% внешнеторговых грузов Ирана и около пятой части мировой добычи нефти. По сообщению информационного агентства Fars, мощность взрыва была настолько сильной, что его ощущали и слышали на расстоянии более 50 километров.

По данным государственной телекомпании IRNA, причиной трагедии стали запасы опасных товаров и химических веществ, находившихся на территории порта. Подробности о типе и характере этих материалов пока не раскрываются. При этом Национальная иранская компания по переработке и распределению нефтепродуктов официально заявила, что нефтяные объекты в районе происшествия не пострадали.

Ранее представитель Администрации портов и морских сообщений провинции Хормозган Эсмаил Малекизаде сообщил, что взрыв произошёл у одного из причалов порта Шахид Раджаи. На месте происшествия продолжаются спасательные работы и устранение последствий разрушений.

Порт Шахид Раджаи расположен рядом с прибрежным городом Бандар-Аббас и является одним из важнейших транспортных узлов Ирана. Через Ормузский пролив, у которого находится порт, ежедневно проходит значительная часть мировой торговли нефтью, что придает инциденту особую стратегическую важность.

Расследование причин и обстоятельств взрыва продолжается. Власти Ирана обещают провести тщательную проверку хранения опасных грузов в порту и ужесточить меры безопасности.

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