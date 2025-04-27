Воскресенье, 27 апреля, 2025
10.4 C
Киев
type here...
Взрыв в порту Ирана: взрыв в Шахид Раджаи унёс жизни более 25 человек, пострадало более 800. Что известно о причинах трагедии и последствиях.
Взрыв в порту Ирана: взрыв в Шахид Раджаи унёс жизни более 25 человек, пострадало более 800. Что известно о причинах трагедии и последствиях.
Общество
Время чтения 1 мин.

Взрыв в порту Ирана: десятки погибших и сотни пострадавших

В субботу 26 апреля в крупнейшем коммерческом порту Ирана — Шахид Раджаи, расположенном вблизи Ормузского пролива на юге страны, произошёл разрушительный взрыв. По данным местных властей, количество раненых превысило 800 человек, а число погибших достигло не менее 25 человек. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Al Jazeera и Reuters.

Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Гахремани подтвердил, что трагедия унесла как минимум 25 жизней. Ранее государственные СМИ Ирана сообщали о 18 погибших и 800 пострадавших.

Взрыв произошёл в субботу в порту Шахид Раджаи — ключевом узле, через который проходит 85% внешнеторговых грузов Ирана и около пятой части мировой добычи нефти. По сообщению информационного агентства Fars, мощность взрыва была настолько сильной, что его ощущали и слышали на расстоянии более 50 километров.

По данным государственной телекомпании IRNA, причиной трагедии стали запасы опасных товаров и химических веществ, находившихся на территории порта. Подробности о типе и характере этих материалов пока не раскрываются. При этом Национальная иранская компания по переработке и распределению нефтепродуктов официально заявила, что нефтяные объекты в районе происшествия не пострадали.

Ранее представитель Администрации портов и морских сообщений провинции Хормозган Эсмаил Малекизаде сообщил, что взрыв произошёл у одного из причалов порта Шахид Раджаи. На месте происшествия продолжаются спасательные работы и устранение последствий разрушений.

Порт Шахид Раджаи расположен рядом с прибрежным городом Бандар-Аббас и является одним из важнейших транспортных узлов Ирана. Через Ормузский пролив, у которого находится порт, ежедневно проходит значительная часть мировой торговли нефтью, что придает инциденту особую стратегическую важность.

Расследование причин и обстоятельств взрыва продолжается. Власти Ирана обещают провести тщательную проверку хранения опасных грузов в порту и ужесточить меры безопасности.

Ранее мы писали о том, что Трамп отменил авиаудар Израиля по ядерным объектам Ирана.

Горячее за неделю

Общество

Дополнительные маршруты к кладбищам на поминальные дни 2025: как будет работать транспорт в Киеве

0
Дополнительные маршруты к кладбищам Киева: как будет ходить транспорт на кладбища в поминальные дни с 27 по 30 апреля 2025
Статьи

Почему психологи рекомендуют избавляться от хлама

0
Почему важно избавляться от хлама: советы психологов, влияние на эмоциональное состояние, энергия пространства и пошаговые рекомендации.
Статьи

Как правильно посадить клубнику, чтобы был хороший урожай и много красивых ягод

0
Хотите собрать много вкусной клубники с грядки? Рассказываем, как правильно сажать клубнику и ухаживать за кустами, чтобы урожай радовал.
Общество

Точный прогноз магнитных бурь на 22 апреля 2025: геомагнитная обстановка в Украине

0
22 апреля 2025 ожидается слабая магнитная буря. Рассказываем, как она повлияет на здоровье и как метеозависимым справиться с недомоганием.
Статьи

Чем вылечить грибок ногтей на ногах быстро и эффективно

0
Узнайте, чем быстро и эффективно вылечить грибок ногтей на ногах, а также как предотвратить его повторное появление.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Письмо с «Титаника», написанное перед крушением, продано почти за 400 тысяч долларов

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Петер Мадьяр: как бывший соратник Орбана стал его главным конкурентом и символом надежды для венгров

0
Петер Мадьяр — главный оппонент Орбана и лидер партии TISZA, обошёл в рейтингах и стал символом надежды на политические перемены в Венгрии.

Как понять, что это именно ваш человек: 10 признаков, которые нельзя пропустить

0
10 признаков, что перед вами именно ваш человек: спокойствие, понимание, вдохновение, уважение и чувство дома. Прочитайте и почувствуйте.

Как необычно поздравить с днём рождения подругу: идеи для подарка, поздравления и видео

0
Необычные идеи, как поздравить подругу с днём рождения: подарки, трогательные слова, видео, сюрпризы и советы и как порадовать именинницу.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.