14 октября 2025 года Microsoft завершит поддержку своей операционной системы Windows 10, что станет важной вехой для миллионов пользователей по всему миру, включая Украину. Это решение повлияет на тех, кто продолжает работать на Windows 10, особенно на устройствах, которые не могут быть обновлены до новой версии системы. С завершением поддержки перестанут поступать обновления безопасности, что создаст риски для работы пользователей, особенно для государственных учреждений, образовательных учреждений и малого бизнеса. В статье DNEWS рассмотрит, как это повлияет на пользователей в Украине, какие существуют варианты для перехода на другие системы и что нужно сделать, чтобы обезопасить свои устройства и данные.

С момента выхода Windows 10 в 2015 году она стала одной из самых популярных операционных систем, обеспечивая широкий спектр функций для домашних и рабочих пользователей. Однако, как и любая другая система, она имеет ограниченный жизненный цикл. Завершение поддержки этой операционной системы не является неожиданным, однако важно понять, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы избежать уязвимости в будущем. Теперь давайте подробнее рассмотрим, что будет происходить после завершения поддержки и какие у пользователей есть варианты для перехода.

Что означает завершение поддержки Windows 10

Завершение поддержки Windows 10 14 октября 2025 года означает, что эта операционная система больше не будет получать обновления, включая важные обновления безопасности, новые функции и исправления. В результате, пользователи, которые не обновят свои устройства, столкнутся с несколькими потенциальными рисками:

Отсутствие обновлений безопасности

После завершения поддержки, уязвимости, обнаруженные в системе, останутся открытыми для атак. Хакеры смогут использовать эти уязвимости для взлома устройств, что приведет к утечке данных, нарушению работы системы и даже финансовым потерям. Особенно это касается организаций, работающих с персональными данными, а также государственных учреждений, где защита данных является критически важной.

Отказ от технической поддержки

Пользователи не смогут обращаться в службу поддержки Microsoft с проблемами, возникающими на устаревшей версии операционной системы. Это значит, что если возникнут серьезные технические проблемы, решение которых потребует вмешательства специалистов, пользователи окажутся в трудном положении, так как техническая помощь больше не будет предоставляться.

Несоответствие с новыми приложениями и технологиями

Многие современные программы и платформы требуют новейших версий операционных систем, которые поддерживают новые технологии и API. После 2025 года Windows 10 может не поддерживать современные приложения и функции, связанные с искусственным интеллектом, виртуализацией и многими другими технологиями, которые активно развиваются в сфере IT.

Это будет особенно проблематично для Украины, где многие государственные учреждения и организации все еще используют Windows 10. С завершением поддержки они окажутся в уязвимой ситуации.

Почему Microsoft завершает поддержку именно сейчас

Windows 10 была представлена в 2015 году как универсальная операционная система для дома, офиса и учебных заведений. Она быстро завоевала популярность благодаря своей стабильности и универсальности. Однако, с течением времени, требования к безопасности и функциональности операционных систем значительно возросли. Внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект, виртуализация, а также новые подходы к защите данных, сделали Windows 10 менее эффективной в условиях современных вызовов.

Кроме того, технологические гиганты, такие как Microsoft, всегда стремятся поддерживать новые версии своих продуктов, оставляя старые версии с ограниченной функциональностью и поддержкой. В случае с Windows 10 Microsoft решила переключиться на более современную операционную систему, которая могла бы удовлетворить требования современных пользователей. Эта операционная система — Windows 11.

Windows 11 была разработана с учетом новых требований безопасности и продуктивности. Операционная система поддерживает принцип Zero Trust, а также включает в себя функции виртуализации, управления приложениями и встроенную поддержку искусственного интеллекта через систему Copilot.

Какие варианты перехода доступны пользователям

После завершения поддержки Windows 10 пользователи будут вынуждены выбрать один из нескольких вариантов перехода на более современные операционные системы. Рассмотрим наиболее доступные и удобные пути.

Бесплатное обновление до Windows 11

Для пользователей, чьи устройства соответствуют минимальным техническим требованиям, Microsoft предоставляет возможность бесплатно обновить систему до Windows 11. Важно понимать, что не все устройства смогут поддерживать новую версию. Чтобы проверить совместимость своего устройства с Windows 11, можно воспользоваться утилитой PC Health Check, доступной на официальном сайте Microsoft.

Преимущества Windows 11:

Интегрированная безопасность : Windows 11 включает в себя обновления безопасности по умолчанию, такие как TPM 2.0, Virtualization-Based Security (VBS) и Smart App Control, которые делают систему более защищенной.

: Windows 11 включает в себя обновления безопасности по умолчанию, такие как TPM 2.0, Virtualization-Based Security (VBS) и Smart App Control, которые делают систему более защищенной. Улучшенная производительность : с Windows 11 система загружается до 40% быстрее, что значительно повышает эффективность работы.

: с Windows 11 система загружается до 40% быстрее, что значительно повышает эффективность работы. Новый интерфейс : система поддерживает функции Snap Layouts, голосовое управление, живые субтитры, что улучшает удобство использования.

: система поддерживает функции Snap Layouts, голосовое управление, живые субтитры, что улучшает удобство использования. Поддержка искусственного интеллекта: в Windows 11 интегрирован Microsoft Copilot, который помогает в организации работы и повышении продуктивности.

Extended Security Updates (ESU)

Для тех, кто не может обновить свои устройства на Windows 11, Microsoft предлагает программу Extended Security Updates (ESU). Она предоставит пользователям продолжение получения обновлений безопасности, однако без новых функций. Участие в программе ESU возможно в двух формах:

Бесплатно : через программу Microsoft Rewards или использование Windows Backup.

: через программу Microsoft Rewards или использование Windows Backup. Платно: $30 в год для частных пользователей и от $61 в год для организаций (с возможностью продления до 2028 года).

Эта опция поможет защитить систему от угроз, но не решит проблемы с совместимостью новых приложений.

Переход на Windows 365 (Cloud PC)

Windows 365 представляет собой облачную версию Windows 11, которая позволяет пользователю работать с операционной системой через интернет. Этот вариант подойдет для организаций, которые не хотят обновлять физическое оборудование. Переход на Windows 365 позволит работать на любом устройстве, подключенном к интернету, и предоставляет следующие преимущества:

Централизованное управление : администраторы могут легко управлять операционной системой и данными на всех устройствах.

: администраторы могут легко управлять операционной системой и данными на всех устройствах. Быстрый доступ к корпоративной среде : пользователи могут получать доступ к необходимым ресурсам и данным с любого устройства.

: пользователи могут получать доступ к необходимым ресурсам и данным с любого устройства. Минимальные требования к физическому оборудованию: устройства с низкими техническими характеристиками могут работать с Windows 365 без проблем.

Кроме того, Microsoft предлагает скидку 20% для новых клиентов до конца октября 2025 года, что делает переход еще более выгодным.

Что будет с Microsoft 365 и Defender

После завершения поддержки Windows 10, Microsoft продолжит предоставлять обновления для некоторых сервисов, таких как Microsoft 365 и Microsoft Defender. Однако стоит понимать, что обновления будут ограниченными:

Microsoft 365 Apps (Word, Excel, Outlook) будут получать только обновления безопасности до октября 2028 года. Функциональные обновления завершатся в августе 2026 года.

(Word, Excel, Outlook) будут получать только обновления безопасности до октября 2028 года. Функциональные обновления завершатся в августе 2026 года. Microsoft Defender продолжит обновлять базу угроз до 2028 года, но новые функции защиты не будут внедряться.

Эти обновления могут быть достаточными для защиты данных на короткий срок, но они не гарантируют полной безопасности для пользователей, особенно для тех, кто работает с персональными и финансовыми данными.

Кому какой вариант подходит

Выбор подходящего варианта зависит от типа пользователя и состояния его устройства. Рассмотрим, какие варианты могут подойти для разных категорий пользователей:

Приватные пользователи с новыми ПК : рекомендуется обновление до Windows 11, поскольку оно бесплатно и предлагает улучшенную безопасность и производительность.

: рекомендуется обновление до Windows 11, поскольку оно бесплатно и предлагает улучшенную безопасность и производительность. Семьи с устаревшими ПК : участие в программе ESU может быть хорошим вариантом для сохранения системы на 1-2 года без необходимости инвестировать в новые устройства.

: участие в программе ESU может быть хорошим вариантом для сохранения системы на 1-2 года без необходимости инвестировать в новые устройства. Малый бизнес : Windows 365 или участие в программе ESU могут быть оптимальными решениями, так как эти варианты обеспечивают гибкость и минимальные сбои в работе.

: Windows 365 или участие в программе ESU могут быть оптимальными решениями, так как эти варианты обеспечивают гибкость и минимальные сбои в работе. Государственные учреждения и образовательные организации : рекомендуется использовать Windows 11 с ESU или перейти на Windows 365 для обеспечения цифровой безопасности и совместимости с образовательными платформами.

: рекомендуется использовать Windows 11 с ESU или перейти на Windows 365 для обеспечения цифровой безопасности и совместимости с образовательными платформами. Компании с гибридной инфраструктурой: Windows 365 станет отличным вариантом для централизованного управления и защиты данных, особенно в условиях удаленной работы.

Что делать дальше: переход от Windows 10 к безопасной среде

Завершение поддержки Windows 10 — это не только вызов, но и шанс для пользователей перейти на более безопасные и продуктивные решения. Независимо от того, являетесь ли вы частным пользователем, представителем малого бизнеса или ответственным за ИТ в организации, важно действовать уже сейчас, чтобы избежать рисков, таких как утечка данных, проблемы с совместимостью и угрозы безопасности.

Microsoft предоставляет несколько путей перехода: обновление до Windows 11, временное участие в программе ESU или переход на облачную версию Windows 365. Каждому пользователю важно оценить свой текущий статус и выбрать оптимальное решение для безопасного перехода.

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