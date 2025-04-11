Пятница, 11 апреля, 2025
-3.5 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

У части пенсионеров вырастут выплаты на почти 600 грн в апреле: кого касается

У части пенсионеров вырастут выплаты на почти 600 грн в апреле: кого касается

В апреле часть пенсионеров получит существенное повышение выплат. Это касается граждан, которые имеют право на возрастную надбавку.

Для пенсионеров, которым исполнилось более 70 лет, предусмотрена доплата по возрасту. Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, чтобы получить такую доплату, пенсионеры должны соответствовать следующим критериям:

  • получать пенсию по возрасту;
  • размер ежемесячной пенсионной выплаты (с учетом всех доплат и надбавок) не должен превышать 10340,35 гривны.

Эту надбавку назначают автоматически, и она начинает выплачиваться с месяца, в котором пенсионер достигает установленного возраста.

«Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней», – сообщает ПФУ.

Размер надбавки определяется в зависимости от возраста пенсионера. Например, лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно могут рассчитывать на доплату в размере 300 гривен. С увеличением возраста размер выплаты также растет:

  • для пенсионеров от 75 до 79 лет надбавка составляет 456 гривен;
  • для лиц старше 80 лет – 570 гривен.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

Горячее за неделю

Статьи

Что приготовить из скисшего кефира: 5 простых рецептов

0
Узнайте, что можно приготовить из скисшего кефира. Мы предлагаем 5 простых и вкусных рецептов, включая оладьи, блины, кексы и другие блюда.
Политика

Что означает «черный понедельник» и угрожает ли миру новый экономический кризис в 2025 году

0
Мировые рынки стремительно падают, а эксперты предупреждают о...
Экономика

Кому бот, а кому – почти человек: почему для искусственного интеллекта должны действовать разные правила в зависимости от роли

0
Искусственный интеллект больше не просто инструмент — он становится...
Общество

Армия РФ совершила атаку на Киев и Николаев: загорелся, есть разрушения и ранены (фото)

0
В ночь на 10 апреля Киев и Николаев подверглись...
Спорт

Сын легендарного Ромарио в Украине. Первое интервью Ромариньо — о войне, футболе и Шевченко

0
Ромариньо (фото: facebook.com/fc.ucsa) Сын обладателя...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Кому нельзя есть скумбрию: проверьте, есть ли вы в списке

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Биткоин демонстрирует выдержку на фоне экономической турбулентности

0
На фоне очередного обострения экономического напряжения в США и...

Сколько продлятся переговоры США и РФ в Стамбуле и чего ждать от новой встречи

0
В Стамбуле стартовал новый раунд переговоров между Соединенными...

Проблемы с почками и аутоиммунные заболевания: что точно поможет

0
Узнайте, как аутоиммунные заболевания могут повлиять на почки и какие методы лечения помогут улучшить их состояние. Консультация с врачом и правильное лечение.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.