У части пенсионеров заберут доплату по возрасту с 1 апреля: кого касается

Некоторые украинские пенсионеры имеют право на доплату по возрасту. Однако после проведения мартовской индексации эти выплаты могут быть отменены.

Дело в том, что доплата за возраст предоставляется пенсионерам, чей размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на издание «На пенсии».

Поэтому, если после индексации размер пенсии достигнет указанной суммы, доплату по возрасту отменят. Кроме того, надбавка может быть уменьшена.

Например, если пенсия вырастет до 10 300 гривен, доплата по возрасту составит всего 40 гривен.

Отметим, что уже в марте пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты.

Сколько сейчас составляет доплата за возраст

Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и более и получают пенсию по возрасту, имеют право на дополнительные выплаты. Сейчас размер такой доплаты составляет:

для лиц от 70 до 74 лет – 300 грн;

для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет – 456 грн;

для тех, кому исполнилось 80 и более лет – 570 грн.

Доплата за возраст предоставляется пенсионеру автоматически.

Раньше мы рассказывали, какие льготы доступны пенсионерам после 70 лет.