У части украинцев больше не будут принимать показания счетчика: коммунальщики объяснили причину

Часть украинцев может столкнуться с трудностями при передаче показаний счетчиков – коммунальные предприятия отказываются их принимать. Кто именно попал в эту категорию и как действовать в таком случае?

Речь идет об украинцах, которые не успеют вовремя пройти поверку счетчиков, сообщает UAportal со ссылкой на издание «На пенсии». Потребитель обязан самостоятельно вызвать специалистов для проведения проверки, оплатить услугу и передать ее результаты в водоканал.

В случае несвоевременной поверки водомера его данные не будут принимать во внимание, а объем использованной воды будут вычислять по среднедомовым нормам, что повлечет повышение суммы в платежках для потребителя.

Обязательно ли проводить поверку счетчиков

Регулярная проверка счетчиков является обязательной для потребителей раз в четыре года. Она необходима для подтверждения исправности прибора и точности учета использованной воды.

В случае отсутствия поверки, украинские водоканалы имеют право изменить методику расчета предоставленных услуг, что может существенно увеличить суммы в платежках для отдельных граждан.