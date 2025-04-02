У Харкові відкрили Європейський цифровий інноваційний хаб Східного регіону

Міжнародний проєкт «Європейський цифровий інноваційний хаб Східного регіону України» презентували сьогодні в Харкові.

Про це у Телеграмі Харківської міської ради, передає Укрінформ.

Хаб об'єднав зусилля науково-дослідних установ, технологічних партнерів і органів місцевого самоврядування для сприяння цифровій трансформації та відновлення на Сході України.

«Для нас надзвичайно важливо та почесно, що саме в Харкові відкривається цей хаб. В умовах війни ми робимо все можливе, а іноді й те, чого від нас не очікують, для підтримки підприємців, щоб вони залишалися тут. Ми приймаємо пільги для бізнесу, розвиваємо енергетичну інфраструктуру, будуємо так званий «енергетичний острів». Хаб — це крок уперед у розвитку міста як смарт-сіті, де в центрі уваги перебуває людина. Дякую всім партнерам і команді Kharkiv IT Cluster за проведену роботу», — зазначив міський голова Ігор Терехов.

Як повідомляється, до проєкту долучились представники Kharkiv IT Cluster, Міністерства цифрової трансформації та КУ «Офіс реформ Харкова», які є співорганізаторами проєкту.

Також сьогодні в Харкові відбулись щорічні загальні збори Kharkiv IT Cluster.

Як зазначили в міській раді, на зустрічі зібралося понад 250 керівників і топменеджерів провідних українських ІТ-компаній.

Зі слів Терехова, саме фахівці Харківського ІТ-кластеру долучились до створення Ситуаційного центру та системи диференційованих тривог.

"Завдяки вашій роботі час реагування на надзвичайні події, на обстріли скоротився з п'яти хвилин до однієї. Це врятувало й продовжує рятувати життя людей», — зазначив мер Харкова.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Львівський ІТ кластер передав українським захисникам різного обладнання на понад 2 мільйони гривень.