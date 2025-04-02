В мадридском «Реале» обострилось внимание к проблемам в обороне, в частности, на правом фланге, где в последнее время выступает Лукас Васкес. После серии не слишком уверенных матчей в чемпионате Испании именно он оказался в эпицентре критики со стороны экспертов и части болельщиков. Как сообщает Fichajes.net, в клубе серьезно озабочены уровнем игры 33-летнего футболиста, нестабильная форма которого заметно влияет на общую надежность защиты.

За последний месяц «Реал» пропустил больше голов, чем обычно, и многие из них возникли именно после ошибок на правом фланге. Васкес, считавшийся когда-то универсальным и надежным исполнителем, ныне демонстрирует заметное снижение скорости, а также потерю концентрации в ключевые моменты игры. Хотя он остается полезным в нападении, его нестабильная игра в обороне все чаще ставит команду в неловкое положение, провоцируя дополнительное напряжение внутри поля.

В сезоне 2024/25 Лукас уже успел отыграть 39 матчей, дважды отличиться забитыми мячами и шесть раз ассистировать партнерам. Но сухая статистика не отражает всей картины — болельщики часто замечают, что именно из-за его фланга соперники создают наиболее опасные атаки. Несмотря на опыт, игрок больше не гарантирует стабильности в защите, и это стало очевидным даже для руководства клуба, ранее возлагавшегося на него в важных матчах.

Информация о том, что Флорентино Перес не собирается продлевать контракт с Васкесом после завершения сезона, не стала неожиданностью. Это решение уже обсуждается внутри клуба, и, похоже, оно почти окончательно. В свете потенциальной кадровой перестройки «Реал» начинает искать младших и более быстрых исполнителей, способных отвечать современным требованиям к фланговым защитникам. Вероятно, в ближайшее время клуб активизирует работу на трансферном рынке.

Ситуация с Васкесом еще одно напоминание, что в элитном футболе нет места для сантиментов. Даже многолетняя преданность и опыт не всегда спасают, когда речь идет о результате. Кажется, карьера Лукаса в «Реале» подходит к финальному аккорду — громкому, но уже не так уверенному, как когда-то. Однако для самого игрока это может стать толчком к новому этапу, возможно, за пределами Испании.