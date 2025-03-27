Четверг, 27 марта, 2025
16 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

У Резерв+ появилась возможность оформления отсрочки для людей с инвалидностью

В приложении «Резерв+» стала доступна возможность оформления отсрочки для людей с инвалидностью, если их данные внесены в Единую информационную систему социальной сферы. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, эта функция была одним из самых востребованных сервисов среди пользователей.

Она подчеркнула, что цель обновления — сделать получение отсрочок максимально удобным, без необходимости посещать учреждения и тратить время на очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте также: Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий

Ранее оформить отсрочку могли только люди с инвалидностью, имевшие пенсионное удостоверение Пенсионного фонда Украины. Теперь такая возможность доступна и тем, чьи данные содержатся в социальном реестре. Для запроса необходимо воспользоваться соответствующей опцией в приложении, после чего пользователь получит уведомление с результатом. Если система не находит необходимых данных, обратитесь в Управление социальной защиты по месту жительства, предоставив документы, подтверждающие статус инвалидности.

Функция оформления отсрочок через «Резерв+» заработала осенью 2024 года и первоначально была доступна людям с инвалидностью, студентам, аспирантам, докторантам, а также многодетным родителям, имеющим троих детей до 18 лет в совместном браке.

Напомним, в Резерв+ можно будет уплатить штраф за нарушение военного учета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Горячее за неделю

Экономика

Трамп высказался по поводу смягчения антироссийских санкций по требованию Кремля

0
Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал требования властей Российской...
Общество

На горнолыжном курорте в Турции произошел масштабный пожар в отеле: есть погибшие и раненые (фото)

0
Трагедия произошла на популярном горнолыжном курорте Улудаг в Турции,...
Политика

Графики отключения света Запорожье 27 марта: актуальная информация

0
Проверьте, есть ли ваш адрес в списке и...
Экономика

Відсьогодні у Києві завершуватимуть опалювальний сезон – Кличко

0
Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що сьогодні у...
Политика

Украинская сборная по ампфутболу одержала историческую победу на международной арене: что такое ампфутбол и почему его популярность растет в Украине

0
Победа стала реальным прорывом для ампфутбола в Украине....

Новое на сайте

Предыдущая статья
К чему снится расставание: толкование разных сонников

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Холодный душ: простая привычка, меняющая жизнь

0
Решение начать принимать холодный душ может показаться непростым....

На скільки збільшується вага під час місячних у нормі?

0

Бен Аффлек впервые высказался о разрыве с Дженнифер Лопес: что стало причиной

0
Бен Аффлек впервые откровенно рассказал о расставании с...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.