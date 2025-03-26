Украина переживает кадровый кризис: из каких стран уже привлекают работников

Украина вынуждена приглашать работников из стран Азии и Ближнего Востока, чтобы компенсировать недостаток рабочей силы. Главными факторами кадрового дефицита являются значительная эмиграция граждан, мобилизационные процессы и диспропорции на рынке труда.

Об этом в комментарии для focus.ua рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его прогнозам, Украине понадобится ежегодно привлекать около 400 тысяч трудовых мигрантов, чтобы восполнить дефицит рабочей силы.

Уже есть реальные примеры компаний, которые обращаются к иностранным работникам для поддержания стабильной работы производства. Как отмечает Олег Пендзин, основными регионами, откуда привлекают рабочую силу, являются Юго-Восточная Азия (в частности Филиппины, Вьетнам, Бруней) и страны Ближнего Востока. Работодатели обеспечивают мигрантов жильем непосредственно на территории предприятия, что решает проблему их размещения.

В Закарпатской области уже есть положительный опыт – мебельная фабрика официально трудоустраивает рабочих из Бангладеш. Одно из местных предприятий, которое специализируется на изготовлении мебели, столкнулось с серьезной нехваткой кадров. Несмотря на конкурентные зарплаты и надлежащие условия труда, привлечь местных работников не удалось.

В связи с этим предприятие взяло инициативу по привлечению 160 работников из Бангладеш. Для реализации этого процесса руководство фабрики ведет переговоры с Министерством иностранных дел по официальному оформлению трудовых договоров.

По словам эксперта, ключевыми причинами нехватки рабочей силы являются:

массовая эмиграция – более 6,8 млн украинцев покинули страну, причем около 4 млн уже адаптировались за рубежом;

мобилизация – предприятия сталкиваются с трудностями из-за получения работниками повесток;

структурная безработица – избыток специалистов в сферах экономики, юриспруденции и журналистики при одновременно острой нехватке рабочих профессий, таких как водители, токари и сварщики.

Олег Пендзин отмечает, что на государственном уровне необходимо разработать комплексную стратегию миграционной политики. Она должна охватывать такие ключевые аспекты: