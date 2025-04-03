Украина запустит новый международный поезд: в какую страну станет удобнее добраться

В Украине намерены запустить удобное пересадочное сообщение между Киевом и Веной, а также запустить поезд с комфортными австрийскими сидячими вагонами, который будет курсировать в Ужгород через Чоп. Кроме того, украинские железнодорожники будут проходить обучение в Вене, чтобы повысить уровень технического и пассажирского обслуживания.

Такую информацию обнародовала «Укрзалізниця». На днях в Киеве состоялась значимая встреча руководителя правления АО «Укрзалізниця» Александра Перцовского с Андреасом Матте, который возглавляет австрийскую государственную железнодорожную компанию ÖBB.

Одним из ключевых вопросов встречи было внедрение удобного пересадочного сообщения между Киевом и Веной. Сейчас между этими городами курсирует поезд, однако железнодорожники активно работают над усовершенствованием путешествия: сокращением времени в пути, улучшением условий перевозки и повышением комфорта для пассажиров.

Также рассматривается перспектива запуска поезда с австрийскими вагонами сидячего типа в Ужгород через Чоп. Благодаря этому маршруту пассажиры смогут удобнее добираться в Западную Украину, а также легко пересаживаться на поезда, следующие в европейские города. Такое решение существенно расширит возможности для путешествий и укрепит транспортное сообщение между Украиной и Австрией.

Кроме улучшения железнодорожного сообщения, стороны достигли договоренности о совместной подготовке кадров. Отобранные специалисты пройдут обучение в Вене, где будут осваивать лучшие европейские практики. Тренинги будут направлены на повышение уровня пассажирского обслуживания, совершенствование технического сервиса и внедрение современных стандартов в работу украинских железнодорожников.

Подобный обмен опытом будет способствовать улучшению сервиса в украинских поездах, делая их более комфортными и удобными для пассажиров. Основной акцент будет сделан на внедрении международных стандартов обслуживания, что поможет Украине эффективнее интегрироваться в европейскую транспортную систему.

ÖBB – это одна из ведущих железнодорожных компаний Европы, которая обслуживает не только внутренние маршруты, но и международные перевозки. Ее железнодорожная сеть охватывает такие страны, как Чехия, Германия, Швейцария, Италия, Венгрия, Словакия, Словения, Нидерланды, Бельгия, Франция и Хорватия. Сотрудничество с ÖBB открывает для Украины новые перспективы интеграции в европейскую транспортную систему.

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