Вторник, 25 марта, 2025
11.5 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Украинцам грозят штрафы за «неправильные» паспорта: кого касается

Граждане Украины обязаны обновлять фотографии в паспорте-книжечке при достижении 25 и 45 лет, чтобы фото соответствовало их возрасту. На эту процедуру отводится один месяц, и она является обязательной. Если своевременно не вклеить новое фото или не заменить паспорт на современный документ, он утратит силу, а это может повлечь штраф в размере от 17 до 51 грн.

В Госмиграционной службе объяснили, что паспорт в форме книжечки является бессрочным. Поэтому обязательного обмена на ID-карту не предусмотрено. Об этом пишет OBOZ.UA.

Если же владелец паспорта не обновил фотографию в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, документ в форме книжечки подлежит обязательному обмену на ID-карту.

Кроме того, ID-карта выдается во всех ситуациях, когда необходимо заменить паспорт образца 1994 года, в частности в случаях:

  • потери;
  • воровство;
  • порча;
  • смены фамилии или других данных владельца документа.

Какой штраф за просроченный паспорт

Вместе с тем, если своевременно не обновить фото в паспорте старого образца или не заменить его на современный документ, он теряет силу. В соответствии со статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, использование недействительного паспорта предусматривает ответственность:

  • на первый раз – предупреждение;
  • в случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

Горячее за неделю

Общество

Нестабильная погода: синоптики рассказали, в каких регионах будут дожди, снег и аномальные температуры

0
Снижение температуры и дожди в начале недели напоминают о...
Статьи

Почему чтение – это больше, чем просто развлечение?

0
Чтение вымышленных историй – это не просто бегство...
Общество

Денежная помощь от Чехии: как украинцы могут получить до 5 тысяч долларов

0
Украинцы могут подать заявки на грантовую программу от Чешской...
Экономика

Графіки відключення світла в Києві та Київській області сьогодні 25 березня

0
Наразі повідомлення від "Укренерго" вказують на стабільну роботу енергосистеми,...
Экономика

День Ангела Лидии 23 марта: история и значение этого имени

0
День ангела Лидии 23 марта – это отличный повод...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как искусственный интеллект меняет наши знания

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Ребров перечислял игроков сборной Украины, которых могут дисквалифицировать в матче с Бельгией

0
Сегодня, 20 марта, нацсборная Украины примет команду Бельгии в...

Разработчики Mozilla перечислили «баги», которые убрали в обновлении Firefox 136.0.2

0
В марте состоялся релиз стабильной версии Firefox 136.0 –...

Чем грозит организму перевод часов на летнее время и как облегчить негативные симптомы

0
В Украине традиционно дважды в год переводят часы: весной...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.