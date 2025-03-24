Украинцам массово сбывали поддельные доллары: что нужно знать о мошеннической схеме

В украинских обменниках можно встретить поддельные доллары. В 2024 году эти фальшивые банкноты составили 93% всех поддельных иностранных валют. В основном поддельными оказываются деньги больших номиналов.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины. Они подчеркнули, что мошенники чаще всего подрабатывают два номинала иностранных валют.

Согласно данным, наиболее распространенным подлогом среди злоумышленников была банкнота номиналом 100 долларов – 90% всех изъятых фальшивых купюр американской валюты пришлись именно на нее.

Вторым по популярности среди мошенников номиналом стала купюра в 50 долларов, составившая 9% от общего количества изъятых подделок.

Кроме долларов, в Украине подрабатывали и евро. Согласно данным НБУ, на евро пришлось 7% всех изъятых поддельных иностранных банкнот.

«Наиболее часто подрабатывали банкноты номиналом 300, 100 и 50 евро, что составило 35%, 25% и 21% от общего количества изъятых подделок евро соответственно», – говорится в сообщении.

В целом в Украине наблюдается значительное снижение количества поддельной иностранной валюты. «Низкий уровень изъятия поддельных банкнот иностранных валют, наблюдавшийся в 2022-2023 годах, в 2024 году почти вернулся к уровню 2021 года», – сообщили в Национальном банке.

Как избежать поддельных долларов и евро

В то же время, в регуляторе отмечают, что не следует осуществлять обмен валюты «на руках» или через интернет, поскольку это увеличивает риск получения подделок.

«Для обмена валют следует обращаться только к пунктам обмена, лицензированным Национальным банком, или к надежным небанковским финансовым учреждениям», – подчеркнули в НБУ.

Раньше мы рассказывали об «уникальных» купюрах долларов в кошельках украинцев.