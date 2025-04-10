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Общество
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Украинцам назвали стоимость одного года страхового стажа для выхода на пенсию

Украинцам назвали стоимость одного года страхового стажа для выхода на пенсию

Украинцы имеют возможность самостоятельно приобрести страховой стаж при необходимости. Узнайте больше о процедуре, условиях получения этой услуги и стоимости одного года стажа в 2025 году.

В Украине доступна услуга приобретения страхового стажа через онлайн-сервис Пенсионного фонда. Это позволяет улучшить условия выхода на пенсию или повысить ее размер, сообщает «24 Канал».

Этот онлайн-сервис – простой и удобный способ увеличить страховой стаж без необходимости обращаться в учреждения или проходить бюрократические процедуры. К тому же пользователи могут сами определять сумму и частоту взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями и личными предпочтениями.

Стоит заметить, что страховые взносы учитываются за тот месяц, в котором средства были зачислены на счет Пенсионного фонда Украины – именно с этого момента они считаются действительными.

Кто имеет право докупить страховой стаж в 2025 году

Лица старше 16 лет, могут участвовать в программе добровольного пенсионного страхования – независимо от того, являются ли они застрахованными. Кроме того, допускается возможность оформления договора для внесения страховых платежей в пользу других лиц.

Чтобы присоединиться к добровольному участию, необходимо обратиться через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Заключение договора происходит в онлайн-режиме:

  • необходимо подписать стандартный договор о добровольной уплате страховых взносов;
  • для этого можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью, Действие. Подписью или сервисом GOV.ID.

Какая стоимость одного года страхового стажа

Чтобы определить стоимость страхового стажа в Украине, следует учитывать размер минимальной зарплаты, которая в 2025 году составляет 8 000 гривен. Страховой взнос рассчитывается как 22% от этой суммы, то есть 1 760 гривен ежемесячно. В случае, если не хватает одного года стажа, нужно будет уплатить 21 120 гривен.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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