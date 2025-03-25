Украинцам поступают платежки с фиктивными долгами за газ: что говорит «Нафтогаз»

Клиенты «Нефтегаза» (обслуживающего 98% населения, более 12 миллионов домохозяйств) могут получить платежку с отражением долга, даже если его на самом деле не существует. Такие ошибки чаще всего возникают из-за неверно введенных данных в уникальном лицевом счете.

Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется проверять все реквизиты перед оплатой. Об этом сообщила Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», уточнив, что ошибки в цифрах или их отсутствие могут привести к ряду проблем, в частности:

задержки зачисления средств;

перечисление средств в неправильный счет.

«Исправление таких ошибок требует определенного времени, а иногда и дополнительных обращений в службу поддержки или банка», – говорится в сообщении.

Однако избежать начисления долга за газ вполне возможно. Для этого необходимо:

Убедитесь, что лицевой счет указан правильно.

Проверить номер лицевого счета по сравнению с предыдущими платежками, если оплата раньше проходила без проблем.

Если производите платеж через кассу или терминал, проверьте все реквизиты перед подтверждением.

Использовать официальные банковские услуги, автоматически подтянут правильный номер счета.

Раньше мы рассказывали, из-за чего в платежке за газ появляется долг.