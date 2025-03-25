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Общество
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Украинцам поступают платежки с фиктивными долгами за газ: что говорит «Нафтогаз»

Клиенты «Нефтегаза» (обслуживающего 98% населения, более 12 миллионов домохозяйств) могут получить платежку с отражением долга, даже если его на самом деле не существует. Такие ошибки чаще всего возникают из-за неверно введенных данных в уникальном лицевом счете.

Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется проверять все реквизиты перед оплатой. Об этом сообщила Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», уточнив, что ошибки в цифрах или их отсутствие могут привести к ряду проблем, в частности:

  • задержки зачисления средств;
  • перечисление средств в неправильный счет.

«Исправление таких ошибок требует определенного времени, а иногда и дополнительных обращений в службу поддержки или банка», – говорится в сообщении.

Однако избежать начисления долга за газ вполне возможно. Для этого необходимо:

  • Убедитесь, что лицевой счет указан правильно.
  • Проверить номер лицевого счета по сравнению с предыдущими платежками, если оплата раньше проходила без проблем.
  • Если производите платеж через кассу или терминал, проверьте все реквизиты перед подтверждением.
  • Использовать официальные банковские услуги, автоматически подтянут правильный номер счета.

Раньше мы рассказывали, из-за чего в платежке за газ появляется долг.

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