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Общество
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Украинцам рассказали, какой страховой стаж сейчас не учитывается

Количество приобретенного страхового стажа определяет право на выход на пенсию. Кроме того, этот показатель влияет на размер пенсионных выплат.

В 2004 году произошли существенные изменения. Начиная с 1 января этого года, порядок зачисления страхового стажа был изменен, сообщает UAportal со ссылкой на сайт «На пенсии».

Что сейчас не включается в страховой стаж:

  • периоды работы без официального трудоустройства, когда не уплачивались страховые взносы;
  • периоды работы по гражданско-правовым договорам до 2016 года, поскольку до этого времени работодатели не осуществляли уплату страховых взносов за таких работников;
  • период обучения в высших учебных заведениях, колледжах и техникумах после 2004 года.

Также в страховой стаж не включаются периоды работы до 2004, если соответствующие данные отсутствуют в трудовой книжке. Исправить эту ситуацию можно следующими способами:

  • подать в Пенсионный фонд подтверждающие справки или акты-сверки;
  • обратиться в специальную комиссию и дать показания двух лиц, работавших на том же предприятии в указанный период.

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