Украинцам рассказали, какой страховой стаж сейчас не учитывается

Количество приобретенного страхового стажа определяет право на выход на пенсию. Кроме того, этот показатель влияет на размер пенсионных выплат.

В 2004 году произошли существенные изменения. Начиная с 1 января этого года, порядок зачисления страхового стажа был изменен, сообщает UAportal со ссылкой на сайт «На пенсии».

Что сейчас не включается в страховой стаж:

периоды работы без официального трудоустройства, когда не уплачивались страховые взносы;

периоды работы по гражданско-правовым договорам до 2016 года, поскольку до этого времени работодатели не осуществляли уплату страховых взносов за таких работников;

период обучения в высших учебных заведениях, колледжах и техникумах после 2004 года.

Также в страховой стаж не включаются периоды работы до 2004, если соответствующие данные отсутствуют в трудовой книжке. Исправить эту ситуацию можно следующими способами: