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Общество
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Украинцам вернут почти миллион грн за неправомерно начисленные суммы за коммуналку

Украинцам вернут почти миллион грн за неправомерно начисленные суммы за коммуналку

Украинцам возместят средства, которые были безосновательно начислены в платежках за коммунальные услуги. Общая сумма компенсации приближается к одному миллиону гривен.

В апреле прошлого года Госпродпотребслужба возобновила проведение внеплановых проверок поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на официальный сайт правительства.

В течение 2024 года было осуществлено 241 внеплановую проверку, по результатам которых потребителям возместили 2,5 миллиона гривен.

«С начала года Госпродпотребслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и в 32 случаях (88,9%) были выявлены нарушения», – сообщает служба.

Результаты проведенных проверок следующие:

  • вынесено 18 штрафов на сумму 413,4 тыс. грн;
  • 26 должностных лиц привлечены к ответственности с общей суммой штрафов 46,1 тыс. грн;
  • регуляторные органы обязали вернуть потребителям 948,9 тыс. грн.

Госпродпотребслужба рекомендует гражданам внимательно проверять свои платежные документы. В случае возникновения сомнений относительно правильности тарифных начислений следует:

  • пересмотреть все сопроводительные документы;
  • обратиться к поставщику услуг с требованием объяснить, как осуществлялись расчеты;
  • сообщить о возможных нарушениях в Госпродпотребслужбу.

Ранее мы рассказывали, что в Украине ужесточаются правила проверки счетчиков.

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