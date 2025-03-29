Украинцы получат до 50 тыс. грн: кто может рассчитывать на выплату

В 2025 году украинцы, которые получили физические повреждения из-за российской агрессии, смогут получить единовременную финансовую помощь от местных властей. В частности, жители Херсонской области могут рассчитывать на выплату до 50 тысяч гривен.
Эта информация содержит решение Херсонской городской администрации. Согласно решению, в 2025 году в регионе введена городская программа «Социальная защита», которая предусматривает выплату денежной помощи гражданам.
На эти выплаты могут претендовать жители Херсона, получившие ранения в результате вооруженной агрессии России, а также родственники погибших во время боевых действий и атак.
Размер единовременного пособия зависит от возраста пострадавшего. Выплаты предусмотрены за травмы, полученные в результате обстрелов, и выглядят следующим образом:
- Для взрослых, получивших телесные повреждения, на лечение – 20 тыс. гривен;
- Для детей, получивших травмы – 30 тыс. гривен.
Кроме того, Херсонская городская территориальная община оказывает финансовую помощь родственникам погибших из-за российских обстрелов на захоронения. В таком случае можно рассчитывать на пособие в размере 50 тыс. гривен.
Куда обращаться за финансовой помощью в Херсоне
Граждане, которым нужна финансовая помощь из-за полученных травм, могут обращаться в районные советы в Херсоне.
Для получения информации о необходимых документах и процедуре оформления выплат можно обратиться по следующим номерам:
- Днепровский район – 099 25 35 491;
- Корабельный район – 050 87 51 141;
- Центральный район – 066 44 79 236.
В рамках программы «Социальная защита» за прошлый год городские власти выплатили более 10 миллионов гривен для 390 человек.
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