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Общество
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Украинцы получат до 50 тыс. грн: кто может рассчитывать на выплату

В 2025 году украинцы, которые получили физические повреждения из-за российской агрессии, смогут получить единовременную финансовую помощь от местных властей. В частности, жители Херсонской области могут рассчитывать на выплату до 50 тысяч гривен.

Эта информация содержит решение Херсонской городской администрации. Согласно решению, в 2025 году в регионе введена городская программа «Социальная защита», которая предусматривает выплату денежной помощи гражданам.

На эти выплаты могут претендовать жители Херсона, получившие ранения в результате вооруженной агрессии России, а также родственники погибших во время боевых действий и атак.

Размер единовременного пособия зависит от возраста пострадавшего. Выплаты предусмотрены за травмы, полученные в результате обстрелов, и выглядят следующим образом:

  • Для взрослых, получивших телесные повреждения, на лечение – 20 тыс. гривен;
  • Для детей, получивших травмы – 30 тыс. гривен.

Кроме того, Херсонская городская территориальная община оказывает финансовую помощь родственникам погибших из-за российских обстрелов на захоронения. В таком случае можно рассчитывать на пособие в размере 50 тыс. гривен.

Куда обращаться за финансовой помощью в Херсоне

Граждане, которым нужна финансовая помощь из-за полученных травм, могут обращаться в районные советы в Херсоне.

Для получения информации о необходимых документах и процедуре оформления выплат можно обратиться по следующим номерам:

  • Днепровский район – 099 25 35 491;
  • Корабельный район – 050 87 51 141;
  • Центральный район – 066 44 79 236.

В рамках программы «Социальная защита» за прошлый год городские власти выплатили более 10 миллионов гривен для 390 человек.

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