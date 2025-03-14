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Общество
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Украинцы стали активнее тратить свои доходы: на какие сферы жизни уходит больше всего средств

Доля доходов, которые тратят украинцы на продукты питания, выросла на треть. К тому же, на третьем году полномасштабной войны граждане начали покупать еду чаще и меньше на ней экономить.

Такие данные содержатся в новом исследовании Deloitte. В отчете отмечается, что украинцы в основном предпочитают покупки в офлайн-магазинах.

«Мы наблюдаем смещение акцента с частоты покупок на увеличение среднего чека. Это особенно заметно в категориях продуктов питания и медикаментов, где 37% опрошенных сообщили о росте расходов», – отметил руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции Deloitte Ukraine Александр Ямпольский.

Кроме продуктов, украинцы стали чаще покупать лекарства – 24% опрошенных увеличили расходы на медикаменты по сравнению с 2023 годом. Средний чек на продукты питания вырос на 19% в офлайн-магазинах и на 18% в онлайн-магазинах по сравнению с довоенным периодом.

В то же время больше всего сократились расходы на детские товары – 39% респондентов покупают их реже, что на 7 п.п. больше, чем в 2023 году. Также снижается спрос на строительные материалы – 48% потребителей стали реже покупать.

По данным исследования, украинцы сократили свои расходы во всех товарных категориях на 36-72% в зависимости от группы продукции. В то же время меньше всего экономят на детских товарах, продукции для домашних животных и готовой пище.

Молодежь 18-27 лет демонстрирует самый низкий уровень бережливости: 56% реже экономят на продуктах питания, 51% — на косметике, 57% — на готовой пище и досуге, а 61% — на одежде. Особенно это заметно среди жителей Киева и других регионов, где люди начали тратить больше на отдых и развлечения вне дома. Доля таких расходов выросла до 50% (в 2023 году этот показатель составлял 73%).

Как и в прошлом году, наибольшая доля расходов приходится на обязательные платежи, продукты питания, здравоохранение и транспорт – это 77% семейного бюджета. Для сравнения, в Польше этот показатель составляет 46%, а в Германии – 51%. Украинцы распределяют свои расходы следующим образом:

  • 30% – коммунальные платежи, аренда жилья и выплата долгов,
  • 34% – продукты питания,
  • 5% – транспортные расходы,
  • 8% – медицинские услуги.

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