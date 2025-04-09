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Общество
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Украинцы стали чаще покупать электромобили: какие модели самые популярные

Украинцы стали чаще покупать электромобили: какие модели самые популярные

В марте украинцы зарегистрировали 4680 электромобилей (BEV), что на 6% больше, чем в марте 2024 года и на 4% больше, чем в феврале этого года. Основную часть зарегистрированных транспортных средств составили легковые электроавто — 4532 единицы, из которых 647 были новыми, а 3885 — подержанными.

Среди 148 коммерческих электромобилей только 7 были новыми. Об этом сообщает «Укравтопром».

ТОП-5 новых электромобилей в марте:

  1. BYD Song Plus — 100 авто.
  2. Volkswagen ID.Unyx — 96 авто.
  3. ZEEKR 001 — 69 авто
  4. ZEEKR 7X — 59 авто
  5. Audi Q4 e-tron — 45 авто.

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ТОП-5 подержанных электромобилей, зарегистрированных впервые:

  1. Tesla Model Y — 448 авто
  2. Nissan Leaf — 445 авто
  3. Tesla Model 3 — 410 авто
  4. Hyundai Kona — 273 авто.
  5. Kia Niro — 270 авто.

В январе-марте 2025 года в Украине впервые зарегистрировали более 12,8 тысяч электромобилей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Среди них 1978 г. были новыми (падение на 26%), а 10 827 — употребляемыми (рост на 18%).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине появились новые автомобильные номера.

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