Українська команда здобула спеціальний приз на хакатоні НАТО

У Польщі на базі JATEC завершився XV хакатон NATO Innovation Challenge, присвячений пошуку ефективних рішень для протидії плануючим і керованим авіабомбам, у межах якого українська команда отримала спеціальний приз.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Протидія ворожим авіаційним засобам залишається однією з головних задач. Ідеї, запропоновані командами, мають перспективу для вирішення цієї проблеми. Будемо співпрацювати, тестувати та випробовувати відібрані технології», — прокоментував результати хакатону заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Захід був організований Інноваційним хабом НАТО та Спільним центром НАТО-Україна JATEC. Також хакатон зібрав пропозиції від 40 команд, а до фіналу за результатами відбору потрапили 13 з них.

Переможцем стала французька компанія Alta Ares, яка презентувала розробку «Вбудований штучний інтелект для розпізнавання, виявлення та ідентифікації», друге місце посіла компанія Tytan Technologies GmbH з Німеччини за комплексне високотехнологічне рішення перехоплення повітряних цілей, на третьому місці — французька команда ATREYD за інноваційний підхід у виявленні та прогнозуванні траєкторії руху повітряних цілей та методу їх перехоплення. Окремий приз отримала українська команда із проєктом РЕБ.

Для подальшого розвитку відібраних рішень будуть залучені експертні установи НАТО, які проаналізують запропоновані технології. Наступний крок — їх тестування та перевірка у бойовому використанні для підтвердження чи спростування заявлених можливостей.

У Міноборони наголосили, що фінальним результатом досліджень має стати передача рішень Україні для можливості подальшого укладання контрактів з компаніями, що доведуть ефективність своїх виробів і технологій.

Як повідомляв Укрінформ, НАТО вперше допустило розробників і науковців з України до участі у NATO Innovation Challenge — хакатоні, який спрямований на вирішення спільних для держав-членів Альянсу загроз.