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Українським оборонним компаніям пропонують створювати підприємства в Литві

Українським оборонним компаніям пропонують створювати підприємства в Литві

Литовський міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте, перебуваючи з візитом у Києві, представила можливості щодо співпраці у сфері ВПК та створення оборонних підприємств у Литві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє литовський мовник LRT.

«Українці надихають своєю мужністю та винахідливістю. З початком широкомасштабного вторгнення інноваційні українські компанії почали розробляти передові оборонні рішення. Сьогодні зброя і технології, які розробляються в Україні, також можуть сприяти зміцненню збройних сил нашої країни», — сказала Армонайте.

Вона обговорила з українськими виробниками безпілотників можливості співпраці та розвитку передових оборонних технологій, як щодо БпЛА, так і систем протидії безпілотникам. «Безпілотники суттєво змінили хід війни. Ми продовжимо підтримувати Україну передовими системами озброєння. Ми також хотіли б співпрацювати з інноваційними українськими компаніями у розвитку оборонних технологій», — зазначила глава мінекономіки Литви.

За її словами, українські виробники також зацікавлені в можливості розвивати частину своєї діяльності з Литви, оскільки тут вони «мали б можливість безпечно виробляти свою продукцію й експортувати її в країни НАТО».

Як передавав Укрінформ, в Україні є десятки компаній, які виробляють безпілотники: багаторазові та одноразові літальні апарати з вибуховими пристроями, морські дрони, безпілотники для розмінування, розвідувальні та інші БПЛА.

Фото ілюстраційне

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