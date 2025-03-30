Украину ожидает температурный шок: синоптики предупреждают о резкой смене погоды в начале апреля

В начале весны в Украине установилась тёплая погода. Однако стоит ли ожидать резкого похолодания и осадков и какой будет погода в апреле, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью «Главреду».

Весенняя погода нестабильна, потому возможны температурные колебания. Действительно, в начале следующей недели следует ожидать изменения температуры, зависящей от уровня облачности, особенно днем. Атмосферные фронты, которые будут приходить с южного и юго-восточного направлений, принесут больше облаков 30 марта, а также 31 марта и 1 апреля. Вследствие этого в западных и северных областях дневная температура может быть ниже привычных сезонных показателей.

В конце марта в западных регионах Украины ожидается прохладная погода. 31 марта температура воздуха будет от +8 до +13 градусов.

На 1 апреля синоптики прогнозируют незначительное похолодание, вызванное дождевыми осадками. В западных и северных регионах температура будет колебаться в пределах +7…+12°C. В то же время, в центральных, восточных и южных областях значительных изменений не ожидается: температура останется на уровне +13…+16°C, а в южной части страны – от +14 до +19°C.

Что ждать от погоды в последние дни марта?

Погодные условия в Украине с 29 по 31 марта будут неоднородными. В пятницу, 29 марта, в условиях повышенного атмосферного давления в большинстве областей сохранится сухая погода, однако в Закарпатье и в Прикарпатье возможны умеренные дожди. В западных и южных регионах прогнозируется усиление ветра, что может вызвать определенный дискомфорт.

В воскресенье, 30 марта, в Украину начнут поступать атмосферные фронты, из-за чего возможны небольшие и умеренные дожди. В частности, на территории Прикарпатья осадки будут более выраженными. Несмотря на это температура будет оставаться в комфортных пределах, без резких похолоданий.

Стоит ли ждать похолодания в начале апреля?

Незначительное понижение температуры ожидается в первые дни апреля в северных и западных регионах. Дневной прогрев будет слабее из-за увеличения облачности, поскольку весеннее солнце не сможет в полной мере прогревать воздух.

В ночь с 28 на 29 марта температура составит 0…+5°C, а днем воздух прогреется до +13…+18°C. В Карпатах ожидается прохладнее от +4 до +9°C.

30 марта ночные температуры будут колебаться в пределах +2…+7°C, а на юге – +4…+9°C. Днем столбики термометров покажут +11…+16°C.

Будут ли аномальные погодные явления в начале апреля и как долго продержатся дожди?

Резких похолоданий и ночных морозов в ближайшие дни не предвидится – погода будет оставаться комфортной с типичными весной показателями.

Циклонов над территорией Украины нет, однако прогнозируются умеренные осадки. Дождливая погода сохранится до 1 апреля, после чего со 2 числа ожидается прекращение осадков и установление сухой погоды.

Однако уже 4 апреля к Украине приблизится новый атмосферный фронт, который коснется северных, частично центральных и западных регионов.

Следующие выходные, 5-6 апреля, обещают быть сухими и без осадков.

Какая будет погода в начале апреля в Украине?

В ночь на 31 марта температура воздуха будет +2…+7°C, в южных регионах – +4…+9°C. Днем прогнозируется +11…+16°C, однако в западных областях из-за дождей будет прохладнее – от +8 до +13°C.

1 и 2 апреля ночные показатели будут колебаться в пределах +2…+8°C, а днем ожидается +10…+16°C. В северных и западных регионах будет немного прохладнее – +7…+12°C.

На юге страны прогнозируется более теплая погода, и в дневные часы температура будет подниматься до +19°C.

В целом первая неделя апреля обещает быть теплой, без ночных заморозков.