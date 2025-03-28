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Общество
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За неделю цены упали на 12%: какой базовый продукт дешевеет в Украине

В Украине снова наблюдается падение цен на картофель. Основная причина этого – резкое снижение спроса.

Также еще одним важным фактором удешевления картофеля стал значительный рост объемов некондиционной продукции на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отмечают, что из-за потепления в Украине фермеры активно распродают запасы из хранилищ, поскольку их качество быстро ухудшается.

На сегодня в Украине картофель продают по цене от 16 до 26 грн/кг ($0,38-0,62/кг), что примерно на 12% ниже, чем было в конце предыдущей рабочей недели.

«Многие украинские фермеры сегодня сообщают о немалых запасах картофеля в хранилищах. При этом торговая активность в этом сегменте остается достаточно низкой. В итоге, для того чтобы стимулировать торговлю и распродать имеющиеся запасы перед началом полевых работ, фермеры постепенно снижают цены на данную продукцию», – отмечается в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на удешевление, нынешняя цена картофеля в Украине все еще в среднем на 23% выше, чем в этот же период прошлого года.

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